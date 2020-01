قابلیت Optimized Charging وان پلاس با هدف افزایش طول عمر باتری رسما معرفی شد

وان پلاس در جدیدترین بروزرسانی رابط کاربری خود، قابلیتی را تحت عنوان Optimized Charging اضافه کرده که هنگام خواب و در حالی که گوشی در شارژ قرار دارد، از پر شدن کامل باتری جلوگیری می‌کند.

هنگامی که از فناوری‌های شارژر صحبت می‌کنیم، وان پلاس یکی از نام‌های آشنایی است که به ذهنمان خطور می‌کند. از قابلیت Dash Charging گوشی وان پلاس ۳ گرفته تا Wrap Charge 30T در وان پلاس ۷T، از جمله پیشرفت‌های این شرکت در زمینه شارژ سریع بود که عملکرد بسیار خوبی نیز از خود نشان دادند.

در راستای تداوم عملکرد رضایت‌بخش وان پلاس در زمینه فناوری شارژ گوشی‌های هوشمند، این شرکت تصمیم گرفت قابلیتی جدید را تحت عنوان Optimized Charging راهی گوشی‌های خود کند. نحوه عملکرد این قابلیت هم به این صورت است که هنگامی که قبل خواب گوشی را به شارژر متصل می‌کنید، Optimized Charging اجازه می‌دهد گوشی تا ۸۰ درصد شارژ شود و سپس فرایند شارژ را قطع می‌کند. سپس، ۱۰۰ دقیقه قبل اینکه بیدار شوید، گوشی فرایند شارژ شدن را از سر گرفته تا به صورت کامل شارژ شود. به این صورت، در اکثر مواقع گوشی حداقل ۸۰ درصد شارژ خواهد داشت که هم میزان کافی است و هم به طول عمر بالای آن کمک می‌کند.

اینکه گوشی به هنگام خواب به شارژر متصل شود اتفاقی است بسیار رایج که تقریبا برای همه ما افتاده است. اما در اکثر مواقع وقتی آن را به شارژر متصل می‌کنیم و به خواب می‌رویم، گوشی مدت زمان زیادی را با شارژ کامل می‌ماند در حالی که همچنان در حال شارژ شدن است. این مسئله می‌تواند در دراز مدت برای سلامتی باتری مضر باشد.

نحوه فعال کردن Optimized Charging در گوشی‌های وان پلاس

Optimized Charging بعد از بروزرسانی نسخه بتا OxygenOS 7، در گوشی‌های سری وان پلاس ۷ در دسترس قرار دارد. حال با معرفی رسمی آن، انتظار می‌رود دیگر گوشی‌های این شرکت نیز به زودی از آن بهره‌مند شوند.

برای فعال‌سازی این قابلیت، وارد بخش تنظیمات شده و گزینه باتری را لمس کنید. در بین گزینه‌های ظاهر شده، فعال کردن Optimized Charging را یافته و آن را انتخاب کنید. در طول زمان، گوشی عادات روزانه شما را یاد گرفته و اطلاعات مورد نیاز را که در گوشی ذخیره است جمع آوری می‌کند. Settings > Battery > turn on Optimized Charging

آیکون باتری روی صفحه نمایانگر فعال بودن این قابلیت است. همچنین با پایین کشیدن نوار اعلانات نیز می‌توانید وضعیت شارژ دستگاه را کنترل کرده یا Optimized Charging را غیر فعال کنید. می‌توانید با ورود به همان مسیر بالا نیز به غیر فعال کردن این قابلیت اقدام کنید.

وان پلاس قصد دارد در آینده‌ای نزدیک، قابلیت تشخیص چرخه خواب خود را بهبود بخشد تا پیش‌بینی‌ها و بررسی‌های دقیق‌تری از وضعیت خواب کاربران انجام دهد. با این کار، Optimized Charging نیز عملکرد بسیار بهتری خواهد داشت. چرا که به تشخیص چرخه خواب وابسته است.

وان پلاس در بیانیه‌ اخیر خود اعلام کرد:

ما به بهبود قابلیت تشخیص دقیق خواب در زمان‌های غیر عادی خوابیدن، که در نتیجه بیدار ماندن تا دیروقت در آخر هفته‌ها، تغییر منطقه زمانی و … پیش می‌آید ادامه خواهیم داد. امیدواریم در ادامه تجربه‌های بهتری در این زمینه برایتان به ارمغان بیاوریم.

نظر شما در رابطه با این قابلیت جدید گوشی‌های وان پلاس چیست؟

