تعداد دانلود برنامه‌ و بازی در سال ۲۰۱۹ میلادی ۹.۱ درصد افزایش یافت!

طبق آمار وب‌سایت Sensor Tower، تعداد دانلود برنامه و بازی در سال ۲۰۱۹ میلادی چیزی در حدود ۹.۱ درصد افزایش داشت و به عدد ۱۱۴.۹ میلیارد رسید!

سال ۲۰۱۹ برای توسعه دهندگان و شرکت‌های سازنده برنامه بسیار پربار بوده. چرا که وب‌سایت Sensor Tower اعلام کرد در طول ۱۲ ماه گذشته، دانلود برنامه‌ و بازی، ۹.۱ درصد افزایش داشته و به ۱۱۴.۹ میلیارد رسیده که ۳۰.۶ میلیارد آن‌ها از طریق‌ اپ استور اپل و ۸۴.۳ میلیارد آن از طریق گوگل پلی، فروشگاه محصولات اندرویدی، دریافت شده.

واتساپ، TikTok، فیسبوک، مسنجر و اینستاگرام، در صدر ۵ برنامه برتر قرار دارند که در اندروید بیشترین دانلود را داشته‌اند. البته این ردیف در iOS کمی تغییر می‌کند. برنامه TikTok هم که در سال ۲۰۱۸ در رده چهارم قرار داشت، اکنون به رده دوم آمده و از تعداد دانلود آن می‌توان دریافت که بسیار پرطرفدار نیز هست! البته TikTok این محبوبیت بالا را تا حدودی مدیون بازارهایی هست که در آن به فروش رفته؛ یعنی هندوستان، آمریکا و برزیل. همچنین این برنامه توانست تا دسامبر سال ۲۰۱۹، ۴۰ میلیون دلار درآمد کسب کند که معادل است با ۵۴۰ درصد رشد سالانه در میزان درآمد این برنامه!

با توجه به گزارش منتشر شده که تمرکز خود را بیشتر روی سه ماه چهارم ۲۰۱۹ یعنی بین ۱ اکتبر تا ۳۱ دسامبر معطوف کرده، بازی Call of Duty در صدر پر دانلودترین بازی‌ها در این بازه زمانی قرار گرفت که بیش از ۱۸۰ میلیون دانلود داشت! جالب اینجاست که بازی Sand Balls که در رده دوم قرار دارد، تقریبا نصف Call of Duty در اندروید دانلود داشته!

چیزی که Call of Duty را در صدر قرار داده، تعداد دانلود بالای این بازی هم از طریق اپ استور و هم از طریق گوگل پلی بود که تقریبا در هر کدام به یک اندازه دریافت شده. در اپ استور، رده دوم متعلق به بازی Mario Kart Tour است که با ۲۵ میلیون بار دانلود،‌ کمتر از یک سوم بازی Call of Duty در این فروشگاه دانلود داشته!

Sensor Tower اما از غافلگیری این لیست نیز رونمایی کرد که برنامه +Disney است. این برنامه در تاریخ ۱۲ نوامبر عرضه شد اما خیلی زود توانست در سه ماه چهارم ۲۰۱۹ خود را به رده نهم پردانلود‌ترین برنامه اپ استور برساند. +Disney در بازه زمانی یاد شده، با ۳۱ میلیون بار دانلود، پردانلودترین برنامه در آمریکا نیز بود؛ یعنی بیش از دو برابر کل دانلود‌های TikTok که اکنون در رده دوم قرار دارد.

منبع‌:‌ gsmarena

