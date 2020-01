آیفون 12 پرو و آیفون 12 پرو مکس احتمالا به 6 گیگابایت رم مجهز خواهند شد!

با توجه به گزارش تحقیقات موسسه USB که با وب‌سایت MacRumors نیز به اشتراک گذاشته شد، به نظر می‌رسد حداقل دو مدل از گوشی‌های آیفون 12 به 6 گیگابایت رم مجهز خواهند شد.

نیاز به مقدار رم پایین برای سیستم‌عامل iOS موردی است که اکثر کاربران از آن آگاه هستند. اپل در دوره‌ای که همه شرکت‌ها از 4 یا 6 گیگابایت رم برای محصولات خود استفاده می‌کردند، به 1 یا 2 گیگابایت رم بسنده کرد و اکنون که برخی از شرکت‌ها نظیر سامسونگ، شیائومی،‌ وان پلاس و … برای پرچم‌داران خود 12 گیگابایت رم در نظر می‌گیرند، به 4 گیگابایت رم قانع شد! البته با همین 4 گیگابایت رم نیز آیفون‌ها تجربه بی‌نظیری از کار با یک گوشی هوشمند را برایتان به ارمغان می‌آورند و اگر در سال آینده نیز همین مقدار رم برای محصولات این شرکت در نظر گرفته شود،‌ بعید به نظر می‌رسد مشکل خاصی بوجود بیاید.

اما خب نتایج برخی از تست‌ها نشان داده که گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ با 8 گیگابایت رم، حداقل در بخش مولتی تسکینگ توانستند آیفون را شکست دهند! همانطور که اشاره شد، آیفون‌ها به خودی خود سرعت و کیفیت بسیار بالایی دارند و این مقایسه‌ها صرفا جنبه تبلیغاتی دارد، اما از اهمیت بسیار بالایی در انتخاب کاربران برخوردار است و نمی‌توان آن را ندید گرفت. علاوه‌بر این، حجم برنامه‌ها و بازی‌ها نیز روز به روز در حال افزایش است، بنابراین نیاز به رم بیشتر در این گوشی‌ها در آینده واقعا حس می‌شود!

به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود اپل در سال 2020،‌ حداقل دو مدل از پرچم‌داران خود را که احتمالا آیفون 12 پرو و آیفون 12 پرو مکس هستند، به 6 گیگابایت رم مجهز کند. تیموتی آرکوری (Timothy Arcuri) و مونجال شاه (Munjal Shah)، تحلیل‌گران موسسه USB، لیست زیر را به عنوان لیست نهایی نام و مشخصات آیفون‌های سال 2020 می‌دانند.

مدل دوربین رم آیفون 12 پرو مکس؛ 6.7 اینچ دوربین سه‌گانه عریض، فوق عریض و 3D Sensing 6 گیگابایت آیفون 12 پرو؛ 6.1 اینچ دوربین سه‌گانه عریض، فوق عریض و 3D Sensing 6 گیگابایت آیفون 12 پلاس؛ 6.1 اینچ دوربین دوگانه عریض، فوق عریض 4 گیگابایت آیفون 12؛ 5.4 اینچ دوربین دوگانه عریض، فوق عریض 4 گیگابایت

ابن لیست دقیقا مشابه لیستی است که در ماه نوامبر، توسط موسسه Barclay به انتشار رسیده بود! بنابراین می‌توان به هواداران و علاقه‌مندان به محصولات اپل اطمینان داد در ماه سپتامبر، این گوشی‌ها با چنین مشخصاتی روانه بازار خواهند شد. همچنین گفته می‌شود همه این محصولات به نمایشگر OLED مجهز شوند که در دو مدل بالارده، احتمالا سازنده نمایشگر سامسونگ خواهد بود!

طبق اطلاعاتی که مینگ چی کو،‌ تحلیل‌گر نام آشنای اپل، منتشر کرد،‌ تمام آیفون‌های بالا قرار است با قابلیت پشتیبانی از فناوری موج میلی‌متری 5G و فرکانس زیر 6 گیگاهرتز روانه بازار شوند. البته این مورد با پیش‌بینی Susquehanna International متفاوت است. این شرکت اعلام کرد حداقل تا سال 2021، پشتیبانی از فناوری موج میلی‌متری 5G‌ را در آیفون‌ها نخواهیم داشت! اگرچه روش ارسال معمول مبتنی بر باند متوسط با فرکانس کمتر از 6 گیگاهرتز، محدوده بیشتری را در بر می‌گیرد و بهتر از شیشه‌ها و ساختمان‌ها عبور می‌کند، اما موج میلی‌متری که در فرکانس فوق‌العاده بالا اجرا می‌شود، بسیار سریع‌تر بوده و سیگنال‌هایی قوی به محدوده‌ای کوتاه ارسال می‌کند. می‌توانید از تصویر زیر برای تفهیم بهتر موضوع کمک بگیرید.

سوای مسائل این چنینی، اگر آیفون 12 پرو و مدل پرو مکس 6 گیگابایت رم هم داشته باشند، باز هم این مقدار نصف مقدار رمی است که سامسونگ قصد دارد در پرچم‌داران سری گلکسی 20 خود استفاده کند. البته نمی‌توان این موضوع را نقطه قوتی برای رقیب اندرویدی در نظر گرفت. چرا که استفاده از میزان رم بالا به خاطر مدیریت متفاوت اندروید است.

سیستم‌عامل اندروید به گونه‌ای طراحی شده که شرکت‌های مختلف بتوانند دستگاه‌های خود را مبتنی بر آن طراحی کنند. به همین خاطر توسعه‌دهندگان از جاوا برای برگرداندن کدها استفاده می‌کند تا برنامه‌های نوشته شده برای این سیستم‌عامل را به کدهای قابل اجرا روی هر سیستم دیگری برگرداند. همچنین این سیستم‌عامل بر اساس پردازشی تحت عنون garbage collection طراحی شده که مسئولیت پاک‌سازی حافظه رم را بر عهده دارد. در این روش، سیستم‌عامل به برنامه این اجازه را می‌دهد تا هر اندازه که نیاز دارد از رم استفاده کند و سپس بعد از بسته شدن آن، سیستم garbage collection به آزادسازی حافظه می‌پردازد و برای انجام این کار باید 4 تا 8 برابر فضای اشغال شده توسط برنامه را در اختیار داشته باشد. در غیر این صورت عملکرد کندی خواهد داشت.

در iOS اما اوضاع متفوات است. این سیستم‌عامل به این خاطر که صرفا برای محصولات اپل ساخته می‌شود همیشه روی سخت‌افزار مبتنی بر ARM فعالیت می‌کند و به جاوا برای برگرداندن کدها نیازی ندارد. جدای این مسئله که خود نیاز به استفاده از میزان رم کمتر را توجیه می‌کند، iOS روش متفاوتی را برای مدیریت حافظه رم دارد. در این سیستم‌عامل بعد از بسته شدن یک برنامه، رم کاملا تخلیه شده و به سرعت آماده اجرای برنامه دیگر می‌شود.

در مورد محصولات جدید اپل هم باید این نکته را اضافه کرد که مسلما آیفون‌های جدید به پردازنده A14 Bionic مجهز خواهند شد. پردازنده‌ای که با استفاده از نود پردازشی 5 نانومتری شرکت TSMC تولید خواهد شد. هرچه نود پردازشی کمتر باشد، ترانزیستورهای بیشتری روی یک مدار قرار خواهند گرفت و هرچه هم ترانزیستور بیشتری روی یک مدار قرار گیرد، قدرت بیشتر و مصرف انرژی بهینه‌تری را برای پردازنده به همراه خواهد داشت. بدین ترتیب، باید انتظار عملکردی فوق‌العاده را از محصولات جدید اپل داشته باشیم.

همچنین گفته می‌شود اپل در سال جاری میلادی، سورپرایز مشابهی را مانند سال قبل برای کاربران تدارک دیده و آن هم افزایش مجدد حجم باتری است. در سال قبل، این شرکت ظرفیت باتری آیفون 11 پرو مکس را تا تقریبا 4000 میلی‌آمپر ساعت افزایش داد. بنابراین انتظار می‌رود باتری آیفون‌های جدید چیزی در حدود 4300 یا حتی 4500 میلی‌آمپر ساعت باشد! یکی دیگر از مواردی که انتظار می‌رود اپل آن را در پیش بگیرد، حذف ناچ نه چندان محبوب این گوشی‌هاست. اگرچه قابلیت تشخیص چهره پیشرفته‌ای در این ناچ حضور دارد، اما کاربران ترجیح می‌دهند در بحث امنیت، حسگر اثر انگشت درون صفحه داشته باشند تا اینکه بخشی از نمایشگر گوشی را توسط قابلیتی نه چندان محبوب اشغال شده ببینند.

