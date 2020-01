نسخه نهایی مرورگر مایکروسافت اج کرومیوم منتشر شد

با عرضه ویندوز 10، مایکروسافت مرورگر اج را جایگزین اینترنت اکسپلورر کرد. اما سال گذشته، مایکروسافت اعلام کرد که قصد دارد این مرورگر را متحول کند و از موتور کرومیوم که گوگل کروم هم از آن بهره می‌برد، استفاده کند. بعد از انتشار نسخه‌های آزمایشی مختلف، بالاخره شب گذشته نسخه نهایی مایکروسافت اج کرومیوم برای ویندوز و macOS منتشر شد.

نسخه دسکتاپ این مرورگر به غیر از macOS و ویندوز 10، ویندوز 8 و ویندوز 8.1، برای ویندوز 7 هم عرضه شده است و این در حالی است که مایکروسافت دیگر از این نسخه ویندوز پشتیبانی نمی‌کند. به احتمال زیاد این موضوع به گوگل برمی‌گردد زیرا طبق اعلام این شرکت، تا ژوئیه 2021 گوگل کروم از ویندوز 7 پشتیبانی می‌کند.

اگر طرفدار مرورگر گوگل کروم هستید ولی به هر دلیلی به شرکت گوگل علاقه ندارید، احتمالا مایکروسافت اج کرومیوم می‌تواند توجه شما را جلب کند. این دو مرورگر شباهت زیادی به یکدیگر دارند و حتی می‌توان سابقه‌ی وب‌گردی و دیگر اطلاعات را بین آن‌ها سینک کرد. از دیگر شباهت‌ها هم می‌توانیم به امکان استفاده از افزونه‌های گوگل کروم اشاره کنیم که چنین مشخصه‌ای برای بسیاری از کاربران اهمیت زیادی دارد.

در حال حاضر با مراجعه به این لینک می‌توانید جدیدترین نسخه دسکتاپ مایکروسافت اج را دانلود و نصب کنید. طبق اعلام مایکروسافت، کاربران ویندوز 10 طی چند هفته آینده از طریق آپدیت سیستم‌عامل این نسخه جدید را دریافت خواهند کرد.

منبع: 9To5Google

