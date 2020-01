دعوای بین طرفداران اندروید و iOS تازگی ندارد و سال‌هاست که کاربران این دو پلتفرم دلایل زیادی را برای برتری سیستم‌عامل موردنظر نسبت به پلتفرم رقیب مطرح می‌کنند. به‌عنوان مثال برای اندروید به تنوع گسترده گوشی‌ها، انعطاف‌پذیری بالا، امکان شخصی‌سازی گسترده و بسیاری از مزایای دیگر اشاره می‌کنند. اما اگر اندروید این‌قدر عالی است، پس چرا کاربران زیادی طرفدار پروپاقرص آیپد و آیفون هستند و همواره دلایل برتری iOS نسبت به اندروید را مطرح می‌کنند؟

اگرچه برخی این موضوع را مطرح می‌کنند که این موضوع به شهرت و ارزش برند اپل برمی‌گردد، ولی باید بگوییم که در مورد دلایل برتری iOS به اندروید می‌توانیم به دلایلی فراتر از تعصب کاربران اشاره کرد. در نهایت هرچقدر هم طرفدار ویژگی‌های جذاب اندروید باشیم، باید قبول کنیم که iOS در برخی زمینه‌ها در مقایسه با اندروید حرف بیشتری برای گفتن دارد.

iOS عموما سریع‌تر و روان‌تر است

بخش عملکرد از جمله مهم‌ترین نقاط قوت iOS محسوب می‌شود. واقعیت این است که ما بیش از حد به جزییات سخت‌افزاری توجه نشان می‌دهیم و در اغلب موارد موضوع مهم‌تر را از قلم می‌اندازیم. عملکرد عالی تنها از مشخصات سخت‌افزاری نشات نمی‌گیرد ولی در هر صورت نباید توان قابل توجه تراشه‌های ساخت اپل را از قلم بیندازیم که نقش بسیار مهمی را در زمینه عملکرد گوشی ایفا می‌کنند.

فارغ از سرعت و توان تراشه‌های اپل، آنچه که بیش از همه‌چیز اهمیت دارد این است که iOS برای معدود گجت‌هایی که اپل در هر سال روانه‌ی بازار می‌کند، به‌خوبی بهینه‌سازی شده است. در عین حال، اندروید هر ساله توسط چندین گوشی و تبلت مورد استفاده قرار می‌گیرد و سازندگان آن‌ها باید بهینه‌سازی سیستم‌عامل را انجام دهند که گاهی اوقات در این زمینه عملکرد خوبی ندارند.

اکوسیستم بسته اپل یکپارچگی را افزایش می‌دهد و به همین خاطر آیفون‌ها برای رقابت با بهترین گوشی‌های اندرویدی نیازی به بهره‌گیری از بهترین مشخصات سخت‌افزاری ندارند و در نهایت به دلیل یکپارچگی فوق‌العاده بین سخت‌افزار و نرم‌افزار، این گجت‌ها جذابیت تجربه کاربری را افزایش می‌دهند.

البته باید بگوییم که این مطالب بدین معنا نیست که تمام گجت‌های iOS نسبت به گجت‌های اندرویدی برتری دارند زیرا در اکوسیستم گسترده اندروید می‌توان به گوشی‌هایی اشاره کرد که هم از لحاظ سخت‌افزاری و هم نرم‌افزاری فوق‌العاده هستند. اما در نهایت، معمولا آیفون‌ها نسبت به بیشتر گوشی‌های اندرویدی در زمینه سرعت و روان بودن عملکرد حرف بیشتری برای گفتن دارند.

استفاده از iOS بسیار ساده‌تر است

یکی از ویژگی‌های اندروید که به نظر برخی کاربران جذاب است، می‌تواند جذابیت آن را برای کاربران معمولی کاهش دهد. اگرچه گوگل و دیگر شرکای آن در زمینه شهودی‌تر کردن محیط اندروید عملکرد بهتری نسبت به گذشته دارند، اما در نهایت رابط کاربری آن می‌تواند تا حدی گیج‌کننده باشد. در ضمن از آنجایی که شرکت‌های مختلف سازنده برای رابط کاربری گوشی‌های خود رویکرد متفاوتی را اتخاذ می‌کنند، این موضوع باعث می‌شود مهاجرت به یک گوشی اندرویدی جدید برخی کاربران را برای مدتی دچار مشکل کند.

طرفداران اپل سادگی سیستم‌عامل گجت‌های خود را دوست دارند و می‌توان گفت این یکی از ویژگی‌هایی است که iOS نسبت به اندروید برتری دارد. بسیاری از کاربران iOS علاقه‌ای به شخصی‌سازی ندارند و صرفاً خواستار استفاده از گجتی هستند که استفاده از آن ساده باشد و بتواند با حداقل تلاش کارهای موردنظر را انجام دهد. روی هم رفته، حتی با وجود تفاوت‌های بین سیستم‌عامل آیپد و آیفون، تجربه کاربری بین آن‌ها شباهت زیادی به یکدیگر دارند و این موضوع برای گجت‌های قدیمی و جدید هم صدق می‌کند.

آپدیت‌های نرم‌افزاری



اگر در مورد دو ویژگی مطرح شده تا اینجا بتوان شک و تردیدهایی را مطرح کرد، در مورد آپدیت‌های نرم‌افزاری به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانیم برتری iOS را کتمان کنیم. گجت‌های اپل تا چند سال جدیدترین نسخه سیستم‌عامل را دریافت می‌کنند و همین موضوع مزیت بسیار مهمی محسوب می‌شود. اگرچه گوگل برای گوشی‌های پیکسل چنین رویکردی را اتخاذ کرده، ولی حتی اگر بتواند مانند اپل برای حداقل 4 سال نسخه جدید اندروید را ارائه کند، این گوشی‌ها فقط به‌صورت محدود در بازارهای مشخصی حضور دارند.

به دلیل تنوع گوشی‌های اندرویدی، شرکت‌های سازنده آن‌ها برای ارائه‌ی نسخه جدید اندروید، باید این سیستم‌عامل را برای گجت‌های موردنظر بهینه‌سازی کند که این فرایند مدت زیادی طول می‌کشد. معمولا اگر کاربران خوش‌شانس باشند بعد از مدت‌ها تأخیر می‌توانند یک یا دو نسخه جدید اندروید را برای گوشی خود دریافت کنند.

اکوسیستم اپل

در این زمینه باید بگوییم که گوگل طی چند سال گذشته بسیار بهتر شده و سرویس‌های این شرکت تا حد زیادی به بخش مهم اندروید بدل شده‌اند. در هر صورت، محصولات مختلف اپل مانند آیفون، آیپد، اپل تی‌وی، اپل واچ و کامپیوترهای مک با سرویس‌هایی مانند آی‌کلاود، iMessages، فیس‌تایم و دیگر سرویس‌های این شرکت تا حد زیادی یکپارچه هستند. اگرچه گوگل هم سرویس‌های جذابی ارائه کرده که از لحاظ قابلیت‌های مختلف حرف زیادی برای گفتن دارند، ولی در هر صورت یکپارچگی آن‌ها با تجربه کاربری اندروید معمولا در حد iOS نیست. همین یکپارچگی در زمینه‌ی تشویق کاربران برای خرید دیگر گجت‌های این شرکت نقش قابل توجهی ایفا می‌کند.

در همین زمینه نباید اپ استور اپل را از قلم بیندازیم که توسعه‌دهندگان برای انتشار اپلیکیشن خود در این محیط باید مراحل سخت‌گیرانه متعددی را پشت سر بگذارند که همین روند باعث شده چه از لحاظ امنیتی و چه از لحاظ کیفیت اپلیکیشن‌ها، اپ استور اپل حرف بیشتری برای گفتن داشته باشد. در ضمن رابط کاربری اپ استور معمولا تمیزتر است، تبلیغات کمتری در آن دیده می‌شود و بخش‌های جذابی مانند مصاحبه‌ها، راهنمایی‌های مختلف، فهرست‌های جذاب مربوط به اپلیکیشن‌ها و دیگر موارد در این محیط وجود دارد.

امنیت بهتر

اگرچه همواره بحث امنیت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برتری‌های iOS نسبت به اندروید مطرح می‌شود، ولی به لطف ارائه‌ی منظم آپدیت‌های امنیتی اندروید، گجت‌های اندرویدی در این زمینه پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند. علاوه بر این گوگل اخیرا نشان داده که موضوع امنیت گجت‌های اندرویدی برای این شرکت اهمیت زیادی دارد و مرتبا قابلیت‌های جدیدی را برای بهبود امنیت گوشی‌ها و تبلت‌ها معرفی می‌کند.

در این زمینه هم نمی‌توان رای قطعی برای برتری iOS صادر کرد ولی در هر صورت به لطف انتشار آپدیت‌های پیوسته iOS برای شمار زیادی از گجت‌ها و اکوسیستم بسته این پلتفرم، نفوذ به این سیستم‌عامل بسیار سخت‌تر است و اپ استور هم برای انتشار اپلیکیشن‌ها بسیار سخت‌گیرتر از پلی استور گوگل عمل می‌کند.

بیشتر بخوانید: آیا آیفون و آیپد به آنتی ویروس احتیاج دارند؟

اپل CarPlay

این هم یکی دیگر از مواردی است که برتری محسوس iOS را نمی‌توان کتمان کرد. در اپل CarPlay به راحتی می‌توان موقعیت آیکون‌ها را تغییر داد تا بتوانید بدون دردسر به اپلیکیشن‌های مورد علاقه خود دسترسی داشته باشید. دسترسی مستقیم به اپلیکیشن‌ها هم از جمله ویژگی‌هایی است که جذابیت اپل CarPlay را افزایش می دهد.

رابط کاربری اندروید Auto تا حدی گیج‌کننده است زیرا فرامین پیشنهادی توسط الگوریتم‌های گوگل ارائه می‌شوند و همین باعث می‌شود فهرست موردنظر مرتبا تغییر پیدا کند. همین تغییر پیوسته باعث می‌شود استفاده از اندروید Auto حین رانندگی تجربه چندان خوشایندی نباشد. هرچند گوگل اسیستنت روی هم رفته بسیار بهتر از سیری است، ولی همین برتری نمی‌تواند اندروید Auto را به گزینه بهتری در مقابل اپل CarPlay تبدیل کند. در کل استفاده از اپل CarPlay ساده‌تر است و ضمنا رابط کاربری بهتری دارد.

ارزش بیشتر گجت دست دوم

این مورد مستقیما مربوط به iOS نیست بلکه از مزایای گجت‌های اپل نسبت به رقبا محسوب می‌شود. زمانی که یک گجت مورد استفاده قرار می‌گیرد و دست دوم می‌شود، طبعا برای فروش آن قیمت پایین‌تری نسبت به مدل نو در نظر گرفته می‌شود. در این میان، گجت‌های اپل حتی بعد از استفاده در حد و اندازه گجت‌های اندرویدی قیمت آن‌ها کاهش پیدا نمی‌کند. در ضمن از آنجایی که محصولات اپل به شدت محبوب هستند، معمولا فروش گجت‌های دست دوم این شرکت بسیار سریع‌تر انجام می‌شود.

به‌عنوان مثال، آیفون XS مکس در سپتامبر 2018 با قیمت پایه 1099 دلاری معرفی شد. مدل دست دوم این گوشی در سایت eBay با قیمت حدودا 400 تا 500 دلار به فروش می‌رسد و این یعنی حدود 45 درصد از ارزش اولیه خود را حفظ کرده است. در عین حال، گلکسی نوت 9 در آگوست 2018 با قیمت پایه 1000 دلار روانه‌ی بازار شد و در سایت eBay مدل دست دوم این گوشی با قیمت حدود 250 تا 350 دلار پیدا می‌شود که در بهترین حالت 35 درصد از ارزش اولیه خود را حفظ کرده است. در نظر داشته باشید که سامسونگ به دلیل محبوبیت زیادی که دارد، معمولا گوشی‌های این شرکت بهتر می‌توانند ارزش خود را حفظ کنند و در رابطه با شرکت‌های کوچک‌تر شاهد افزایش این تفاوت قیمت هستیم.

قبل از اینکه کامنت‌های اعتراض‌آمیز خود را بنویسید، به یاد داشته باشید که هدف از نگارش این مطلب این نیست که iOS در کل بهتر از اندروید است. هر دو سیستم‌عامل مزایا و معایب زیادی دارند ولی در نهایت باید اعتراف کنیم که iOS در برخی زمینه‌ها نسبت به اندروید برتری دارد. اما در نهایت این دو پلتفرم روزبه‌روز شباهت بیشتری به یکدیگر پیدا می‌کنند و مانند گذشته دیگر شاهد تفاوت‌های گسترده بین آن‌ها نیستیم.

بیشتر بخوانید: 8 قابلیت بسیار کاربردی که از اندروید 11 و iOS 14 انتظار داریم

منبع: Android Authority

The post 7 کاری که iOS بهتر از اندروید انجام می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala