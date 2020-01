بسیاری از کاربران توییتر خواستار تعبیه دکمه‌ای برای ویرایش توییت‌های منتشر شده هستند. اما با وجود اینکه برخی از مقامات ارشد توییتر در زمان‌های مختلف احتمال ارائه‌ی این مشخصه را مطرح کرده‌اند، مدیرعامل این شرکت می‌گوید که احتمالا هیچوقت چنین قابلیتی امکان‌پذیر نمی‌شود.

جک دورسی، مدیرعامل توییتر، در سال 2016 گفت که نوعی از ویرایش حتما لازم است و در ماه مارس سال گذشته هم به احتمال ارائه‌ی چنین قابلیتی اشاره کرد. اما حالا در یک ویدیو پرسش و پاسخ گفته که کاربران حداقل تا اطلاع ثانوی نباید انتظار ارائه‌ی این مشخصه را داشته باشند. او طی این مصاحبه به ماهیت اولیه توییتر که یک سرویس SMS بود اشاره کرده و در ادامه گفته: «زمانی که یک پیامک را ارسال می‌کنید، دیگر نمی‌توانید آن را ویرایش کنید.»

در حال حاضر، انتشار خبرهای کذب مشکل مهمی برای شبکه‌های اجتماعی محسوب می‌شود اما ارائه‌ی دکمه ویرایش می‌تواند این مشکل را پیچیده‌تر کند. مدیرعامل توییتر در این رابطه گفته که شاید کاربری یک توییت را منتشر کند و این توییت مورد پسند دیگر کاربران قرار بگیرد و ریتوییت شود. اما بعد از ویرایش توییت اصلی، شاید توییت موردنظر دیگر مورد تایید افراد ریتوییت‌کننده نباشد.

او همچنین به زمان محدود برای تصحیح غلط‌های املایی و اصلاح لینک‌های نادرست هم اشاره کرده اما در این صورت، طبق گفته مدیرعامل توییتر، باید انتشار توییت به تاخیر بیفتد زیرا بعد از انتشار توییت افراد مختلف می‌توانند آن را مشاهده کنند. در هر صورت از آنجایی که جک دورسی برای این موضوع از کلمه «احتمالا» استفاده کرده، شاید در آینده‌ی نه‌چندان دور دکمه‌ای برای ویرایش توییت به این شبکه اجتماعی افزوده شود.

