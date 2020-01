در این مطلب اشاره‌ای خواهیم داشت به 7 مورد از بهترین قابلیت های اندروید که محصولات مبتنی بر سیستم‌عامل iOS از آن بی‌بهره هستند.

رقابت بین سیستم‌عامل‌های اندروید و iOS، یکی از قدیمی‌ترین رقابت‌ها در بازار گوشی‌ها و تبلت‌های هوشمند بوده و به نظر هم نمی‌رسد که قصد پایان یافتن داشته باشد! هر دوی این سیستم‌عامل‌ها قابلیت‌های شاخص زیادی دارند که به آن افتخار کنند. از امنیت و سرعت بالای iOS گرفته تا قابلیت شخصی سازی و البته دستیار صوتی Google Assistant، نمونه‌های کوچکی از ویژگی‌های این دو اکوسیستم محبوب به شمار می‌آیند که البته از اهمیت بسیار بالایی نیز قبل تصمیم‌گیری برای خرید برخوردارند!

چندی پیش در رابطه با قابلیت‌های خوب iOS که اندروید از آن بی‌بهره است صحبت کردیم. اکنون اما قصد داریم برخی از بهترین قابلیت های اندروید را بررسی کنیم که در حال حاضر در آیفون‌ شاهد آن‌ها نیستیم.

1. استفاده از برنامه دلخواه

اینکه بخواهید Gmail را به عنوان برنامه پیش‌فرض گوشی‌های خود قرار دهید، یکی از قابلیت های اندروید است که کاربران آیفون سال‌هاست آن را از اپل می‌خواهند. اما اپل تنها کاری که انجام داد،‌ امکان حذف برنامه خود این شرکت بود و کاربران همچنان نمی‌توانند برنامه‌‌ای را به عنوان برنامه پیش‌فرض تنظیم کنند!

در طرف دیگر اما کاربران اندروید از همان ابتدا می‌توانستند برنامه پیش‌فرض خود را به سیستم‌عامل معرفی کنند. برای مثال اگر از مرورگری بیشتر استفاده می‌کنید یا با رابط کاربری و قابلیت‌های آن بیشتر آشنایی دارید، می‌توانید همان مرورگر را به عنوان مرورگر پیش‌فرض انتخاب کنید. همین مسئله در رابطه با پیام‌رسان، تماس و … نیز وجود دارد و کاربر بدون مشکل می‌تواند برنامه‌های پیش‌فرض خود را تغییر دهد.

برای مشاهده برنامه‌های پیش‌فرض نیز کافی است وارد تنظیمات شده و در قسمت برنامه‌ها با کلیک روی سه نقطه در بالای تصویر (در گوشی‌های مختلف این منو ممکن است کمی متفاوت باشد)، گزینه برنامه‌های پیش‌فرض را انتخاب کنند. Settings > Apps & notifications > Default apps

2. دستیار صوتی Google Assistant

یکی از محدود قابلیت های اندروید که شاید در کشور ما زیاد مورد استقبال کاربران قرار نگیرد، همین دستیار صوتی هوشمند Google Assistant است. در اپل، دستیار صوتی مشابهی وجود داشته که سیری (Siri) نام دارد. اما Google Assistant بسیار پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر از سیری است چرا که بخشی از پایگاه‌ داده شگفت‌انگیز گوگل به حساب می‌آید.

دستیار صوتی گوگل توانایی بیشتری در فهم درخواست‌های مربوط به صنعت و اسامی افراد مختلف دارد و همچنین در اکثر مواقع، همان چیزی را به شما می‌دهد که دنبال آن هستید. پاسخ‌هایی هم که از Google Assistant دریافت می‌کنید بسیار دقیق و جامع هستند چرا که این دستیار هوشمند در صورت عدم توانایی در پاسخ‌گویی به سوالات، از طریق جست‌و‌جوی گوگل نیز به شما پاسخ می‌دهد. قابلیتی که سیری از آن بی‌بهره است.

از دیگر قابلیت‌های بسیار خوب Google Assistant، هماهنگی بسیار بالای آن با بخش‌های مختلف گوشی هوشمند است. مثلا این دستیار می‌تواند زمان جلسه بعدی شما را یادآور شود و همچنین اطلاع دهد در مسیر برگشت به خانه، ترافیک در چه سطحی است. اگر از اسپیکر هوشمند Nest Home، Google Home و یا هر وسیله سازگار دیگری استفاده می‌کنید، می‌توانید به کمک این دستیار صوتی بخش‌های مختلف خانه از قبیل چراغ‌ها، ترموستات و برق‌ها را حتی از راه دور کنترل کنید.

این دستیار صوتی که در همه گوشی‌های اندرویدی نیز در دسترس قرار دارد، با گفتن Hey Google یا Ok Google فعال می‌شود. اگر هم می‌خواهید بدانید چه سوال‌هایی می‌توان از آن پرسید، کافی است ابتدا آن را با فشردن و نگه داشتن دکمه هوم و یا صدا کردن با دو عبارت بالا فعال کنید و سپس بگویید: «?What can you do». خوشبختانه کاربران آیفون نیز می‌توانند Google Assistant را نصب و از امکانات آن بهره‌مند شوند. اما خب متاسفانه نمی‌توانند از آن عنوان دستیار پیش‌‌فرض خود استفاده کنند.

3. قابلیت تقسیم شدن صفحه (split-screen)

اگرچه اپل در سیستم‌عامل iPadOS که سیستم‌عامل تبلت‌های این شرکت به حساب می‌آید، قابلیت استفاده از چند برنامه به صورت همزمان را فراهم آورده، اما در سیستم‌عامل iOS که متعلق به آیفون‌هاست، فعلا شاهد حضور چنین قابلیتی نیستیم. با این حال، می‌توان این حرکت اپل را امیدوارکننده دانست.

در طرف دیگر اما اندروید قرار دارد که از سال 2016 و اندروید 7.0 (نوقا) تا کنون از قابلیت split-screen بهره می‌برد. استفاده از دو برنامه به صورت همزمان بسیار کاربردی است. مثلا به دنبال این هستید که شماره‌ای را برای شخصی در برنامه دیگری ارسال کنید یا متنی را از برنامه‌ای درون جیمیل وارد کنید. با دانستن اینکه split-screen چه کاری انجام می‌دهد، می‌توان این سوال را پرسید که چرا اپل تا کنون چنین قابلیتی را در گوشی‌های خود قرار نداده؟ اینکه در آیپدها شاهد استفاده از چنین قابلیتی هستیم،‌ شاید به خاطر اندازه بزرگ این دستگاه‌ها باشد. اما اندازه 6 یا 6.5 اینچ هم آنقدرها کوچک نیست!

آسان‌ترین راه برای دسترسی به چنین قابلیتی، وارد شدن به بخش مالتی تسکینگ است. با لمس دکمه مربوط به مالتی تسکینگ، آیکون برنامه را در بالا مشاهده می‌کنید که باید آن را انتخاب کنید. (این آیکون مشابه آیکون خود برنامه است). سپس از لیست ظاهر شده، گزینه split-screen را انتخاب کرده و برنامه دوم را باز کنید. به خاطر داشته باشید که این مراحل ممکن است در گوشی‌های دیگر متفاوت باشد.

قابلیت دیگر، تنظیم اندازه هر پنجره است. به این صورت که می‌توانید بعد از قرار گرفتن دو برنامه در کنار هم،‌ اندازه پنجره مخصوص به آن‌ها را هم تغییر دهید. البته این مورد بیشتر برای گوشی‌هایی کاربرد دارد که نمایشگری بزرگ‌تر از 6.0 اینچ دارند. در غیر این صورت کمی کار با split-screen سخت می‌شود.

4. شخصی سازی homescreen

تقریبا همه با شکل و شمایل گوشی‌های اپل آشنا هستند. در این سیستم‌عامل (iOS)، تمام برنامه‌های نصب شده روی گوشی در همان صفحه اول (homescreen) قرار می‌گیرد که البته می‌توانید برنامه‌ها را در صفحات بعد نیز قرار دهید. اما چیزی به نام منوی برنامه‌ها و صفحه اصلی به صورت مجزا وجود ندارد!

اما اکثر گوشی‌های اندرویدی، به صورت پیش‌فرض هم منوی برنامه‌ها و هم homescreen را به صورت مجزا در اختیار دارند. صفحه اصلی این گوشی‌ها اختیار تام به شما می‌دهد تا برنامه‌ها را در هر کجا که می‌خواهید قرار دهید. حتی می‌توانید برنامه‌ای در آن قرار ندهید! خوشبختانه اپل حداقل این اجازه را به شما می‌دهد تا پوشه‌های مختلفی ساخته و برنامه‌ها را جهت خلوت شدن منو، در آن‌ها قرار دهید.

همانطور که گفته شد، اندروید این اختیار را به شما می‌دهد تا هرطور که خواستید صفحه اصلی گوشی را شخصی‌سازی کرده و حتی ویجت‌های مختلفی هم به آن اضافه کنید. در آیفون‌ها در حال حاضر تنها می‌توان از طریق Today view به لیست ویجت‌ها دسترسی داشت.

5. استفاده از لانچرهای مختلف

یکی دیگر از جذاب‌ترین و شاید بهترین قابلیت های اندروید به نسبت iOS، استفاده از لانچرهای مختلف است. لانچرها شاید گسترده‌ترین تغییر را در گوشی‌های شما پدید آورند و برای تنوع دادن به شکل و شمایل ظاهری گوشی، صفحه اصلی و حتی آیکون برنامه‌ها، بهترین گزینه به حساب می‌آیند. در بسیاری از موارد شاهد این بوده‌ایم که برخی‌ها صرفا به خاطر شخصی‌سازی محدود آیفون‌ها، قید خرید این محصولات را زده‌اند چرا که تمایل داشتند هرزگاهی گوشی خود را با ظاهری جدید ببینند!

لانچر‌های بسیار خوب و محبوبی در گوگل پلی برای دانلود در دسترس قرار دارند که سرآمد همه آن‌ها،‌ نوا لانچر است! البته می‌توانید لانچرهای فوق‌العاده خوب دیگر از جمله لانچر مایکروسافت، Apex Launcher و Action Launcher را هم از طریق همین فروشگاه دریافت کنید. هر کدام از این برنامه‌ها قابلیت‌ها و ویژگی‌های جذابی را برای گوشی شما به ارمغان خواهند آورد که بر اساس همین قابلیت‌ها نیز کاربران آن‌ها متفاوت است.

شاید مادامی که آیفون در اختیار داشته باشید، چندان اهمیت خاصی به شخصی سازی ندهید. اما کافی است یکبار با یک گوشی اندرویدی، لانچرهای مختلف را روی گوشی امتحان کنید و شکل و شمایل آن را متناسب با سلیقه خود تغییر دهید! جالب است بدانید هرچه بیشتر تم و رنگ و لعاب گوشی خود را تغییر می‌دهید، بیشتر درگیر آن می‌شوید و در فاصله زمانی کمتری اقدام به نصب لانچر دیگر می‌کنید! البته شاید برای برخی‌ها این موضوع چندان اهمیتی نداشته باشد!

اینکه اپل در آینده چنین اجازه را به کاربران خود می‌دهد، کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد. اما اگر قابلیت شخصی‌ سازی به iOS اضافه شود، یکی از بزرگ‌ترین فاصله‌های این سیستم‌عامل به نسبت اندروید برداشته خواهد شد و چه بسا همین موضوع کاربران بیشتری را به سمت محصولات اپل بکشاند.

6. تصاویر زمینه متغیر

یکی از مهم‌ترین عوامل شخصی‌سازی، تغییر مدام تصویر زمینه است. بنابراین اگر به دنبال چنین قابلیتی در اندروید هستید و آن را در لانچرها جست‌و‌جو می‌کنید، این فرایندها ممکن است کمی حوصله سربر و وقت گیر باشد. به همین دلیل گوگل برنامه‌ای تحت عنوان Wallpapers app را برای شما تدارک دیده که خب دوستان آیفونی ما باز هم از آن بی‌بهره‌اند.

برنامه Wallpapers app به شما این امکان را می‌دهد که بدون نصب هیچ برنامه‌ دیگری از جمله لانچرهای گوناگون، تصویر زمینه گوشی و صفحه قفل آن را به صورت روزانه تغییر دهید. البته در این برنامه، همه چیز به صورت خودکار انجام می‌شود و نیازی نیست که هر بار وارد این برنامه شده و تصویر زمینه‌های گوناگون را برای گوشی خود انتخاب کنید.

خوشبختانه دسته‌های مختلف از جمله طبیعت، مناظر شهری، حیوانات و … در بین مجموعه تصاویر زمینه این برنامه وجود دارد و خب هیچ نگرانی بابت تمام شدن این تصاویر وجود نخواهد داشت. دسته مورد نظر خود را انتخاب کرده و یک تصویر را برگزینید. از آن پس برنامه کارهای باقی‌مانده را انجام خواهد داد.

7. تماشای ویدئو و پیام دادن به صورت همزمان

اگر تا کنون با برنامه نقشه گوگل به مسیریابی مشغول بوده باشید و پیامی دریافت کردید و باید آن را پاسخ دهید، می‌بینید که با فشردن دکمه هوم و بیرون آمدن از برنامه، یک پنجره بسیار کوچک از نقشه گوگل در گوشه تصویر باقی می‌ماند! با عرضه اندروید Oreo در سال 2017، اندروید قابلیت تصویر در تصویر را با برنامه‌هایی بیشتر از صرفا ویدئو سازگار کرد.

علاوه‌بر نقشه و ویدئو، قابلیت تصویر در تصویر از برنامه‌های بسیار بیشتری نیز پشتیبانی می‌کند. مثلا در حال استریم یک ویدئو در یوتیوب هستید و می‌خواهید همزمان به یک پیام نیز پاسخ دهید و یا در برنامه Reddit به دنبال اخبار گوناگون بگردید. یوتیوب در بالای صفحه می‌ماند و شما به راحتی به کارهای دیگر می‌پردازید. برای بازگشت به برنامه قبلی (یوتیوب) کافی است روی پنجره کوچک آن یک بار ضربه بزنید.

متاسفانه کاربران آیفون از هیچ قابلیت مشابهی برخوردار نیستند و خب هرآنچه که روی صفحه برایشان به نمایش در می‌آید، با به عقب برگشتن ناپدید می‌شود. این هم یکی از قابلیت‌های خوبی است که عجیب است چرا اپل تا کنون آن را به iOS اضافه نکرده!

با این اوصاف اکثر این قابلیت‌ها مربوط به شخصی سازی است اما خب این قابلیت هم بسیار مهم به شمار می‌آیند. برخی‌ها توجه خاصی به شخصی سازی ندارند و صرفا کاربرد برایشان بیشتر اهمیت دارد (البته در این صورت هم احتمالا اندروید در مجموع در کشور ما برتری دارد)، برخی‌ها سرعت و کیفیت سیستم‌عامل برایشان مد نظر است و برخی‌ها نیز به iOS و قابلیت‌های متعدد آن علاقه دارند. بدین ترتیب می‌توان گفت این تفاوت‌ها می‌تواند برای بسیاری‌ها اصلا عامل تعیین کننده‌ای نباشد.

نظر شما در رابطه با این قابلیت های اندروید چیست؟ آیا مواردی از این دست می‌توانند عوامل تاثیرگذاری در انتخاب شما حین خرید یک گوشی هوشمند باشد؟

