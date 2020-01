در این مطلب به معرفی 9 گجت هوشمند بسیار عجیب و شگفت‌انگیز می‌پردازیم که شرکت‌های گوناگون در نمایشگاه CES 2020 از آن‌ها رونمایی کردند.

هر ساله تعداد زیادی از کاربران به نمایشگاه CES 2020 در لس آنجلس می‌روند تا از نزدیک شاهد بزرگ‌ترین رویداد فناوری باشند. هر سال هم تعداد زیادی محصول شگفت‌انگیز رونمایی می‌شوند که شاید از خود بپرسیم آیا واقعا این‌ها در زندگی واقعی به کارمان می‌آیند؟ مسلما همه این‌ها قرار نیست وارد بازار شوند، اما جالب است در مورد این گجت‌ها و محصولات عجیب کمی بیشتر بدانیم.

در همین راستا تصمیم گرفتیم 9 مورد از عجیب‌ترین فناوری‌های معرفی شده در رویداد CES 2020 را که بیشتر از یک هفته است به پایان رسیده، به شما عزیزان معرفی کنیم.

1. ربات پیتزا ساز

ربات پیتزا ساز که توسط استارتاپ Picnic شهر سیاتل طراحی شده، یک گجت هوشمند کاربردی و جذاب است و دقیقا کاری را انجام می‌دهد که از اسمش پیداست؛ رباتی که پیتزا می‌سازد! در واقع این ربات می‌تواند در مدت زمان 1 ساعت، 300 پیتزای 12 اینچی را برایتان آماده کند! نحوه کار این ربات به گونه‌ای است که گویا در آشپزخانه رستوران خود یک خط مونتاژ کوچک در اختیار دارید!

تمام آنچه که آشپز یا کاربر باید انجام دهد این است که از طریق یک اپلیکیشن، به ربات بگوید چه نوع پیتزایی می‌خواهد. سپس باید لایه زیرین پیتزا را روی تسمه نقاله قرار دهد. باقی کارها از جمله افزودن سس، پنیر یا مواد روی پیتزا را خود ربات انجام می‌دهد. البته می‌توان ربات را طوری تنظیم کرد که سالاد یا ساندویچ مخصوص نیز درست کند. به گفته Picnic، استارتاپ سازنده،‌ این ربات باید در رستوران‌هایی مورد استفاده قرار گیرد که می‌خواهند وقت بیشتری برای مشتریان،‌ غذا و برندشان بگذارند.

2. تلویزیون گردان سامسونگ

سرو (Sero)، تلویزیون 43 اینچی سامسونگ است که برای نمایش محتوای گوشی‌ها با کیفیت 4K، می‌تواند به صورت عمودی بچرخد. این گجت هوشمند که از دستیار صوتی هوشمند سامسونگ، بیکسبی، پشتیبانی می‌کند، می‌تواند به عنوان یک قاب عکس دیجیتال نیز مورد استفاده قرار گیرد. در زیر می‌توانید ویدئویی از قابلیت‌های این تلویزیون جذاب را تماشا کنید.

3. دستمال رولی غول‌پیکر!

تمام شدن و تعویض پی‌درپی دستمال توالت برای هر کسی آزار دهنده است. اما گجت هوشمند چارمین شما را از این فرایند خسته کننده نجات می‌دهد. تنها کاری که باید انجام دهید، قرار دادن یک رول دستمال در این ربات است. بدین ترتیب، وقتی دستمال توالت تمام می‌شود، کافی است یک گزینه را در گوشی هوشمند خود انتخاب کنید تا این ربات با یک رول بزرگ از دستمال به کمکتان بیاید.

البته نمی‌توان انتظار داشت این ربات جالب راهی بازار شود. چرا که چارمین صرفا برای سرگرمی و ترغیب شرکت کنندگان به بازدید از غرفه این محصول طراحی شد. اما اگر روزی شاهد عرضه چارمین به بازار باشیم، قطعا می‌تواند فروش خوبی داشته باشد؛ به خصوص برای کسانی که گوشی خود را در توالت نیز به همراه دارند!

ناگفته نماند نمونه‌ای از این دستمال توالت با نام Forever Roll (رول همیشگی)، برای فروش در دسترس قرار دارد و خب بسته به استفاده، می‌تواند تا یک ماه هم کافی باشد! این محصول با قیمت 9 دلار در وب‌سایت Charmin به فروش می‌رسد.

4. گجت هوشمند Nessa؛ آیینه‌ای که نمی‌گذارد یک لباس را دوبار بپوشید!

آینه نسا (Nessa)،‌ آیینه‌ای است که به شدت نسبت به لباس پوشیدن شما حساس است. نحوه کار این گجت هوشمند به این صورت است که توسط یک اسکنر، لباس هر روزه شما را اسکن کرده و در حافظه خود ثبت می‌کند. همینطور قابلیت برقراری ارتباط با تقویم دیجیتالی شما را هم دارد.

برای مثال، فرض کنید یک هفته قبل با یکی از دوستان خود برای ناهار بیرون رفته‌اید و قرار است این هفته نیز با او بیرون بروید. اگر نسا ببیند که شما دقیقا همان لباسی را که هفته گذشته پوشیدید را به تن دارید، فلش سبز رنگ آن به رنگ قرمز درآمده و به شما یادآور می‌شود که لباس جدیدی را به تن کنید!

5. گجت هوشمند Ovis؛ کیفی که دنبالتان خواهد آمد!

بسیاری از مواقع پیش می‌آید که حین پیاده شدن از هواپیما یا به طور کلی وسایل نقلیه، نمی‌توانید کیف (ساک) خود را حمل کنید. ساک Ovis با قیمت 800 دلار که توسط ForwardX Robotics نیز طراحی شده، نیازی به حمل ندارد و به دنبالتان خواهد آمد.

این گجت هوشمند به هوش مصنوعی، فناوری رانندگی خودکار و دید کامپیوتری مجهز شده تا از این طریق از موانعی که روبروی آن قرار می‌گیرد بگذرد و در کنار یا پشت سر شما حرکت کند. Ovis حتی به یک ماژول ردیاب GPS و یک حالت دستی برای عبور از پله یا پله برقی مجهز شده که استفاده از آن را راحت‌تر می‌کند.

نکته جالب در مورد Ovis این است که اگر حدودا 2 متر از شما فاصله بگیرد، از طریق مچ‌بند هوشمندی که به دست دارید به شما هشدار می‌دهد تا از این طریق خطر گم شدن آن به حداقل برسد. شما عزیزان می‌توانید ویدئویی از این محصول شگفت‌انگیز را در زیر مشاهده کنید.

6. ربات پاپی!

جنی، نام سگی است که خب طبیعتا یک ربات است و توسط استارتاپ Tombot ساخته شد. این سگ هوشمند در اصل برای افراد دچار آلزایمر طراحی شده که قدرت تعقل و تفکر به شدن در آن‌ها پایین است. همچنین کسانی هم که به یک همدم نیاز دارند اما شرایط نگهداری از یک موجود زنده برایشان فراهم نیست، می‌توانند از جنی استفاده کنند.

جنی رفتار و نگاه یک سگ واقعی را تقلید می‌کند و بسته به اینکه صاحبش چطور لمسش می‌کند، واکنش‌های متفاوتی از خود نشان می‌دهد. این سگ هوشمند هم به فرامین صوتی گوش می‌دهد و هم در طول روز بدون خالی شدن باتری شما را همراهی می‌کند.

7. گجت هوشمند Y-Brush؛ مسواکی که در عرض 10 ثانیه دندانتان را تمیز می‌کند!

Y-Brush،‌ نام مسواکی است که توسط FasTeesh طراحی شده و مانند ابزاری است که دندانپزشکان برای قالب‌گیری دندان از آن استفاده می‌کنند. اما در واقع این محصول یک مسواک است که به شکل حرف انگلیسی Y طراحی شده و می‌تواند در عرض 10 ثانیه، دندانتان را برق بیندازد!

تنها کاری که باید انجام دهید این است که آن را در دهان خود گذاشته و سپس دندان‌هایتان را اندکی روی این مسواک فشار دهید تا به خوبی به سطح آن بچسبد. سپس آن را روشن کنید. می‌بینید که Y-Brush به مدت 10 ثانیه به ارتعاش درآمده و دندان شما را به خوبی تمام مسواک‌های برقی دیگر تمیز می‌کند.

8. خانه گربه هوشمند!

خانه هوشمند LuluPet، بهتر از شما از گربه یا بچه گربه خانگی شما محافظت می‌کند! این محصول با کنترل فعالیت‌های گربه خانگی، در مورد هرگونه موارد غیر عادی که ممکن است جان آن را به خطر بیندازد به شما گزارش می‌دهد. همچنین با وزن کردن گربه، شما را از اضافه وزن حیوان خانگی‌تان نیز آگاه می‌کند!

LuluPet با دستیار صوتی گوگل یعنی الکسا و Google Home کار می‌کند و به یک دوربین نیز مجهز شده تا از این طریق بتوانید گربه خود را به صورت زنده زیر نظر داشته باشد. این جعبه کوچک و دوست داشتنی در ماه مارس سال جاری با قیمت 150 دلار روانه بازار می‌شود.

9. گجت هوشمند Motion Pillow؛ بالش ضد خروپف

اگر در اطراف شما افرادی هستند که از صدای خروپف آن‌ها هنگام خواب به ستوه آمده‌اید، این بالش جدید احتمالا می‌تواند کمکتان کند! این گجت هوشمند با اتصال به یک دستگاه، می‌تواند شناسایی کند شخصی که سرش را روی آن گذاشته در حال خروپف کردن است! سپس، 4 کیسه هوا درون بالش باد می‌شوند تا با تغییر جایگاه سر، مسیر هوا را آزاد سازند تا از این طریق کاربر بتواند خواب آسوده و بی سروصدایی داشته باشد.

این بالش که هم اکنون با قیمت سرسام‌آور 378 دلار در آمازون برای خرید در دسترس قرار دارد، به همراه خود یک اپلیکیشن نیز دارد که وظیفه ردیابی خواب کاربر را بر عهده دارد.

نظر شما در رابطه با این گجت‌ها چیست؟

منبع: ksl

