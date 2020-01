روز گذشته، هواوی لیست تمام گوشی‌های خود را که طبق قرارداد با گوگل می‌توانند به رابط کاربری EMUI 10 (بر اساس اندروید ۱۰) بروزرسانی شوند منتشر کرد.

هنگامی که هواوی از رابط کاربری EMUI 10 رونمایی کرد، به این نکته نیز اشاره داشت که تمام گوشی‌های این شرکت که در آن زمان در سراسر جهان عرضه شدند، طبق قراردادی با گوگل، رابط کاربری EMUI 10 را که بر اساس اندروید ۱۰ است، دریافت خواهند کرد. روز گذشته نیز این شرکت لیستی شامل نام این گوشی‌ها را منتشر کرد که این گفته‌ها را تایید می‌کند.

Huawei P30 Pro (هواوی P30 پرو)

Huawei P30 (هواوی P30)

Huawei Mate 20 Pro (هواوی میت ۲۰ پرو)

Huawei Mate 20 (هواوی میت ۲۰)

Huawei Mate 20 X (هواوی میت ۲۰ ایکس)

Huawei nova 5T (هواوی نوا ۵T)

Huawei Mate 20 RS Porsche Design (هواوی میت ۲۰ RS پورشه دیزاین)

Huawei Mate 20 X 5G (هواوی میت ۲۰ ایکس ۵G)

Huawei P30 Lite (هواوی P30 لایت)

Huawei nova 4e (هواوی نوا ۴e)

Huawei P20 (هواوی P20)

Huawei P20 Pro (هواوی P20 پرو)

Huawei Mate 10 (هواوی میت ۱۰)

Huawei Mate 10 Pro (هواوی میت ۱۰ پرو)

Huawei Mate 10 Porsche Design (هواوی میت ۱۰ پورشه دیزاین)

Huawei Mate RS Porsche Design (هواوی میت RS پورشه دیزاین)

Huawei Mate 20 Lite (هواوی میت ۲۰ لایت)

Huawei P Smart 2019 (هواوی P اسمارت ۲۰۱۹ فروخته شده در ژاپن)

Huawei P Smart+ 2019 (هواوی P اسمارت پلاس ۲۰۱۹)

Huawei P Smart Pro (هواوی P اسمارت پرو)

Huawei P Smart Z (هواوی P اسمارت Z)

Huawei nova 4 (هواوی نوا ۴)

بیشتر بخوانید: نگاه اولیه به رابط کاربری EMUI 10 هواوی

این گوشی‌ها لیستی از تمام محصولات هواوی بودند که در بازارهایی خارج از کشور چین به فروش رفتند. محصولاتی که در کشور چین عرضه شدند یا با نرم‌افزارهای چینی به جای سرویس‌های گوگل عرضه شدند، زمان‌بندی متفاوتی برای دریافت این بروزرسانی خواهند داشت و احتمالا زودتر آن را دریافت می‌کنند.

رابط کاربری EMUI 10 با ظاهری جدید، طراحی جالب برنامه‌ها، قابلیت چند صفحه برای برقراری ارتباط با کامپیوتر و دیگر گوشی‌ها و حالت تاریکی یکپارچه (System-Wide Dark Mode) همراه است. همچنین کیفیت انیمیشن‌ها، عملکرد دستگاه و امنیت گوشی‌های مجهز به آن نیز بهبود پیدا خواهد کرد. در آخر هم باید این را اضافه کرد که نرم‌افزار GPU Turbo که برای بهبود عملکرد دستگاه حین انجام بازی طراحی شده بود، به یک نسخه دیگر بروزرسانی شد که با دریافت این رابط کاربری در دسترس خواهد بود.

منبع: gsmarena

The post هواوی لیست گوشی‌هایی را که به رابط کاربری EMUI 10 بروزرسانی می‌شوند منتشر کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala