چگونه ماشین حساب نموداری جدید را در ویندوز ۱۰ فعال کنیم؟

در کنار قابلیت‌های ریز و درشت ماشین حساب ویندوز ۱۰، قرار است یک ویژگی بسیار جذاب دیگر به آن اضافه شود که به کاربران امکان رسم نمودار را نیز می‌دهد.

ماشین حساب ویندوز ۱۰ در حال حاضر قابلیت‌های زیادی دارد. از حالت استاندارد که عمل‌های ساده ریاضی را در بر دارد گرفته تا محاسبه فاصله بین تاریخ‌های مختلف و تبدیل مقادیر به یکدیگر، جذاب‌ترین ویژگی‌های این ماشین حساب هستند. اما ظاهرا قرار است در بروزرسانی‌های آینده، حالت جالب دیگری به آن اضافه شود که به کاربران این امکان را می‌دهد در این برنامه، نمودار نیز رسم کنند.

البته امکان رسم نمودار در ماشین‌حساب‌های بسیار پیشرفته مهندسی که به عنوان برنامه شخص ثالث قابل دانلود هستند وجود دارد. اما خب چه بهتر که یک برنامه پیش فرض ویندوز ۱۰، بدون نیاز به هیچ برنامه شخص ثالث دیگری از قابلیت‌های ماشین‌ حساب‌های پیشرفته برخوردار باشد!

این ماشین حساب قرار است طی روز‌های آتی برای ویندوز ۱۰ منتشر شود. اما اگر قصد دارید همین حالا آن را دریافت کنید، باید از مراحل نسبتا سختی عبور کنید. البته سختی این مراحل به خاطر پیچیدگی آن‌ها نیست؛ بلکه به خاطر این است که باید اینسایدر حلقه سریع مایکروسافت شوید! هرچند می‌توانید بعد ثبت نام به عنوان اینسایدر حلقه سریع و دریافت بروزرسانی‌ها، به حالت قبل بازگردید.

قبل از اینکه وارد بخش اینسایدر شوید، بهتر است از طریق Control Panel > System > System protection از سیستم خود پشتیبان بگیرید تا در صورت بروز هرگونه مشکلی بتوانید به عقب بازگردید. سپس به قسمت تنظیمات رفته و روی Update & Security کلیک کنید. به سمت پایین اسکرول کرده تا عبارت Windows Insider Program را مشاهده کنید. با کلیک روی آن، وارد منوی انتخاب حالت‌های مختلف برای دریافت بروزرسانی می‌شوید. Get Started را کلیک کرده و با طی کردن مراحل، به عنوان اینسایدر حلقه سریع (Fast) ثبت نام کنید. سیستم شما بعد این فرایند ریستارت خواهد شد. می‌توانید مراحل ثبت نام را در تصاویر زیر تماشا کنید.

بعد از بوت شدن سیستم، وارد همان بخش شده ولی اینبار به جای کلیک روی Windows Insider Program، روی Check for updates کلیک کنید تا ویندوز فرایند دریافت بروزرسانی‌ها را آغاز کند. هرچه برای دانلود در دسترس قرار گرفت را دریافت و نصب کنید که به احتمال زیاد مجبور خواهید شد یک بار دیگر سیستم خود را ریستارت کنید.

بعد از ریستارت، متوجه ظاهری نسبتا جدید می‌شوید و احتمالا در بخش پایین صفحه با تصویری مانند این روبرو خواهید شد. اگر چنین بود، پس همه مراحلی که طی کردید تا بروزرسانی مورد نظر را دریافت کنید صحیح بوده.

حال نوبت به ماشین حساب ویندوز می‌رسد. کافی است نام آن را در قسمت جست‌و‌جو وارد کرده و آن را باز کنید. با کلیک روی منوی همبرگری در سمت چپ و بالای تصویر، خواهید دید که قابلیتی تحت عنوان Graphing به حالت‌های مختلف این ماشین حساب افزوده شده.

اگر آماده هستید روی آن کلیک کنید تا با قابلیت‌های آن آشنا شوید. با باز شدن ماشین حساب و وارد کردن معادله‌ای دلخواه و فشردن دکمه Enter، نتایج را به صورت نمودار در سمت چپ مشاهده خواهید کرد. حتی می‌توانید در یک زمان، چند معادله را هم به آن بدهید تا با رنگ‌های متفاوت نتایج را برایتان با نمودار ترسیم کند. با ترسیم فوق‌العاده خط‌ها روی نمودار x و y، به سادگی می‌توانید مختصات دقیق هر خط را مشخص کنید.

از قابلیت‌های جالب دیگر آن این است که اگر در معادله‌ای عدد مجهول x را وارد کنید و در معادله دیگر x را تعریف کنید، نموداری دریافت خواهید کرد که چگونه مقادیر مختلف x می‌تواند معادله اول شما را تحت تاثیر قرار دهد!

در کنار این قابلیت‌ها، ماشین حساب جدید ویندوز ۱۰ می‌تواند ویژگی‌های کلیدی نمودار شما را از جمله دامنه و برد تابع، نقطه تقاطع روی نمودار x، نقطه تقاطع روی نمودار y، ماکزیمم و مینیمم (بیشینه و کمینه)، نقطه عطف، خط مجانب افقی و عمودی و … را برایتان به نمایش بگذارد!

توجه داشته باشید این ماشین حساب در آینده به صورت عادی برای همه کاربران ویندوز ۱۰ خواهد آمد؛ هرچند ممکن است کمی طول بکشد. با این اوصاف اگر می‌خواهید به آن دسترسی داشته باشید باید اینسایدر حلقه فست مایکروسافت شوید. حلقه‌ای از اینسایدرها که عموما پر مشکل‌ترین بروزرسانی‌ها را دریافت می‌کنند. بنابراین اگر فکر می‌کنید قابلیت‌های این ماشین حساب چندان ترغیب کننده نیست، لطفا به فرایند عادی دریافت بروزرسانی‌ها ادامه دهید تا این ماشین حساب برایتان عرضه شود.

نظر شما در رابطه با ماشین حساب نموداری ویندوز ۱۰ چیست؟

