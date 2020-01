حالت تاریک به نسخه بتا واتساپ برای اندروید اضافه شد

تازه‌ترین خبر خوش واتساپ برای کاربران اندرویدی خود این است که به‌زودی می‌توانند از حالت تاریک (دارک مود) در اپلیکیشن اندروید این پیام‌رسان استفاده کنند. در حال حاضر، این ویژگی تنها برای کاربران نسخه بتا در دسترس است که البته به این معنی است که حداقل یک هفته دیگر این ویژگی به‌صورت عمومی در دسترس کلیه کاربران قرار می‌گیرد.

به‌تازگی کاربران Wabetainfo متوجه شدند که آخرین نسخه از واتساپ که تحت برنامه گوگل پلی بتا توسعه داده شده است، از یک ویژگی جدید و کاربردی بهره‌مند است که کاربران مدت‌ها منتظرش بوده‌اند؛ یعنی همان حالت تاریک است.

اگر شما نیز از کاربران نسخه آزمایشی واتساپ هستید، باید این پیام‌رسان را به نسخه ۲.۲۰.۱۳ یا بالاتر به‌روز رسانی کنید تا به حالت تاریک دسترسی داشته باشید. البته در مواردی ممکن است حتی پس از به‌روز رسانی به نسخه مذکور، باز هم نتوانید از حالت تاریک واتساپ استفاده کنید.

این قابلیت جدید در قسمت تنظیمات و بخش Chats قابل دسترس خواهد بود و پس از اقدام برای فعال‌سازی آن، با سه‌ گزینه (تِم) متفاوت روبرو خواهید شد: «روشن»، «تیره» و «تنظیم به وسیله ذخیره نیرو». اگر گزینه آخر را انتخاب کنید، واتساپ با توجه به تنظیمات حالت ذخیره نیرو دستگاه شما، به‌صورت خودکار بین تم‌های روشن و تیره جابجا می‌شود.

آن دسته از کاربران اندرویدی که از نسخه اصلی واتساپ استفاده می‌کنند نیز احتمالا تا پایان ماه جاری میلادی می‌توانند از حالت تاریک در پیام‌رسان خود بهره بگیرند. البته هنوز زمان دقیق عرضه این به‌روز رسانی جدید مشخص نیست و زمان اعلام شده بر اساس حدس و گمان است.

منبع: Phone Arena

