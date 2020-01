گوگل از هفته گذشته ارائه‌ی رابط کاربری جدید مربوط به نتایج جستجو دسکتاپ را آغاز کرده است که در این طراحی جدید، تفاوت بین تبلیغات و نتایج جستجو بسیار کمرنگ‌تر شده است. تنها فرقی که بین نتایج جستجو و تبلیغات وجود دارد، آیکون سیاه‌وسفید کوچک Ad است. بر اساس نخستین بررسی‌های انجام شده، به‌نظر می‌رسد گوگل با این کار به هدف خود رسیده و کلیک‌های مربوط به تبلیغات افزایش یافته است.

در گذشته، گوگل با بهره‌گیری از پس‌زمینه متفاوت برای تبلیغات، تشخیص آن‌ها را برای کاربران به کار ساده‌ای تبدیل می‌کرد. اما همانطور که در تصویر زیر می‌توانید ببینید، گوگل سال به سال مرز بین تبلیغات و نتایج جستجو را کمرنگ‌تر کرده و حالا در محیط دسکتاپ هم فقط یک آیکون کوچک تنها تفاوت بین آن‌ها محسوب می‌شود.

این رویکرد جدید سال گذشته برای موبایل عملی شد و گوگل در وبلاگ خود نوشته بود که با این کار، کاربران راحت‌تر از گذشته از طریق آیکون سایت‌های مختلف می‌توانند مطالب موردنظر خود را پیدا کنند. اما در همان مطلب اشاره‌ی چندانی به رویکرد جدید در قبال تبلیغات دیده نمی‌شود. اگرچه در نمایشگرهای موبایل تشخیص تفاوت آن‌ها راحت‌تر است، اما در محیط دسکتاپ بسیاری از کاربران فرق بین آن‌ها را تشخیص نمی‌دهند.

هرچند گوگل برای این طراحی جدید دلایلی مانند بهبود تجربه کاربری را مطرح می‌کند، اما کاملا واضح است که این شرکت می‌خواهد درآمد مربوط به تبلیغات‌ خود را افزایش بدهد. کسب‌وکار گوگل اساسا مبتنی بر تبلیغات است. در سه‌ماهه سوم ۲۰۱۹، کمپانی آلفابت حدود ۳۴ میلیارد دلار درآمد از جانب تبلیغات گوگل کسب کرده و کل درآمد این کمپانی ۴۰ میلیارد دلار بوده است. در چنین مقیاس وسیعی، این تغییرات کوچک می‌تواند تاثیر زیادی در افزایش درآمد گوگل داشته باشد.

منبع: The Verge

