طی سال‌های گذشته، سامسونگنرم‌افزارهای مختلفی را برای گوشی‌های خود توسعه داده است. در همین رابطه، ساعاتی قبل گزارشی منتشر شد که طبق آن سامسونگ قصد دارد قابلیت مشابه ایردراپ اپل به نام Quick Share را برای گوشی‌های خود ارائه کند و به نظر می‌رسد در ابتدا گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ مجهز به این قابلیت می‌شوند.

ایردراپ یکی از پرطرفدارترین قابلیت‌های نرم‌افزاری گجت‌های اپل است که به کاربران آن‌ها اجازه می‌دهد از طریق شبکه وای‌فای، به‌راحتی فایل‌های مختلفی را انتقال دهند. گفته می‌شود گوگل هم مشغول توسعه قابلیتی مشابه به نام Nearby Sharing است ولی ظاهرا سامسونگ زودتر از گوگل دست به کار شده است.

یکی از افشاگران معروف به نام Max Weinbach گفته که این قابلیت ظاهرا قرار است در گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ مورد استفاده قرار بگیرد. او همچنین موفق شده این قابلیت را در گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ پلاس و گلکسی نوت ۱۰ اجرا کند ولی از آنجایی که هنوز به نسخه نهایی Quick Share دسترسی ندارد، در زمینه‌ی انتقال فایل‌ها ناموفق بوده است. در بخش تنظیمات، یک پنل برای این مشخصه ارائه می‌شود و کاربران می‌توانند گوشی‌های سامسونگ نزدیک به خود را مشاهده کنند.

با توجه به اینکه مشخصه مذکور فقط برای برقراری بین گجت‌های سامسونگ مورد استفاده قرار می‌گیرد، پس مطمئنا فقط می‌توان به‌صورت محدود از آن استفاده کرد. در این میان، سامسونگ برای اینکه Quick Share را همه‌گیر کند، باید این مشخصه را برای انواع و اقسام گوشی‌ها و تبلت‌ها و حتی لپ‌تاپ‌های خود ارائه کند. از دیگر امکانات جالب این مشخصه، می‌توانیم به ارسال فایل برای گجت‌های مبتنی بر پلتفرم SmartThings سامسونگ اشاره کنیم. البته در این فرایند، فایل‌ها به‌صورت موقت روانه‌ی فضای ابری می‌شوند و سپس به گجت مقصد راه پیدا می‌کنند. در ضمن باید به محدودیت انتقال ۲ گیگابایت در روز هم اشاره کنیم.

یکی دیگر از امکانات Quick Share امکان ایجاد محدودیت در دریافت فایل‌ها است و کاربران می‌توانند با تغییر تنظیمات، تنها از مخاطبین موردنظر خود فایل‌ها را دریافت کنند. با وجود اینکه اپل از سال‌ها قبل قابلیت ایردراپ را ارائه کرده، ولی بسیاری از شرکت‌ها به تازگی توجه ویژه‌ای به این قابلیت نشان داده‌اند و در این زمینه دست به کار شده‌اند.

