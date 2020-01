گوگل طی یک اقدام عجیب، سه برنامه جالب را طراحی کرد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید میزان استفاده از گوشی هوشمند را کاهش دهید! در واقع، بهتر است بگوییم کمک خواهند کرد اعتیاد به گوشی از بین برود!

این سه برنامه که هر سه آن‌ها در فروشگاه گوگل پلی در دسترس هستند،‌ Envelope (پاکت‌نامه)،‌ Activity Bubbles و Screen Stopwatch نام دارند که هر یک به نوعی در کاهش اعتیادتان به گوشی‌های هوشمند نقش موثری ایفا خواهند کرد. البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که برای کاهش اعتیاد به گوشی‌های هوشمند، صرفا نصب این برنامه‌ها قرار نیست اتفاق بزرگی را رقم بزند!

می‌پردازیم به معرفی این برنامه‌ها و قابلیت‌های آن‌ها! اولین برنامه Envelope نام دارد که با کلیک روی آن در بالا، می‌توانید به صفحه دانلود مورد نظر هدایت شوید. البته باید به این نکته اشاره کنیم که این برنامه به دلیل شرایط خاصی که دارد، فعلا فقط برای گوشی‌های پیکسل ۳a منتشر شده. این برنامه ابتدا به شما اجازه می‌دهد یک پاکت‌نامه واقعی را که با فرمت pdf قابل دانلود است پرینت کرده و با دنبال کردن دستورالعمل برای ساختن آن، گوشی پیکسل ۳a خود را درون آن قرار دهید.

دانلود mp4

در این پاکت‌نامه فقط محل‌هایی برای حسگر اثر انگشت و دوربین‌ها تعبیه شده و دیگر بخش‌ها را کاملا یک کاغذ سفید می‌پوشاند. همین مورد نیز باعث می‌شود کارایی گوشی شما فقط به تماس، عکاسی و فیلم‌برداری محدود شود که البته در حالت عکاسی نیز نمی‌توانید تصاویر ثبت شده را مشاهده کنید. در واقع در این برنامه گوشی شما صرفا به یک محصول شبیه به گوشی تبدیل می‌شود!

رابط کاربری این برنامه پس زمینه مشکی دارد و خب جای نگرانی هم برای مصرف بالای باتری وجود نخواهد داشت. حتی اگر کل روز را هم گوشی خود را درون پاکت نامه نگه دارید، نباید از نظر مصرف باتری نگران باشید. نظراتی که برای این برنامه در فروشگاه گوگل پلی ثبت شده، حکایت از علاقه‌مندی کاربران به آن دارد!

برنامه بعدی، Activity Bubbles نام دارد. هر تعداد دفعه‌ای که گوشی خود را باز یا به اصطلاح آنلاک (Unlock) می‌کنید، یک حباب جدید روی نمایشگر شما پدیدمی‌آید تا به شما بفهماند چندمین بار است که گوشی را باز کرده و در حال استفاده از آن هستید. جالب اینجاست مادامی که با گوشی به فعالیت مشغول هستید، این حباب، بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود تا اینکه با قفل کردن دستگاه، به بزرگ شدن آن خاتمه دهید. سپس با باز کردن مجدد دستگاه، یک حباب دیگر در نمایشگر پدید می‌آید و این فرایند بارها تکرار خواهد شد!

این برنامه بیشتر با این هدف طراحی شده تا به شما بگوید در طول روز چند بار گوشی خود را باز می‌کنید و چه مدتی (نه به صورت عدد بلکه به صورت بزرگ شدن حباب) از آن استفاده می‌کنید. این برنامه و برنامه Screen Stopwatch توسط آزمایشگاه گوگل طراحی شده‌اند که از نظر کارایی و عملکرد تقریبا مشابه یکدیگر هستند. با این تفاوت که Screen Stopwatch با هر بار باز کردن گوشی، یک شمارنده بزرگ را روی نمایشگر به تصویر می‌کشد که مدت زمان استفاده شما از گوشی را شمارش می‌کند. هر سه این برنامه‌ها نیز به صورت کاملا رایگان در دسترس قرار دارند!

البته گوگل پیشتر یک برنامه‌ای را تحت عنوان Digital Wellbeing در فروشگاه خود قرار داده بود. برنامه‌ای که با هدف کاهش استفاده از گوشی هوشمند و سلامت دیجیتال طراحی شد. با کمک این برنامه، می‌توان فهمید چند بار گوشی اندرویدی خود را باز (آنلاک) کرده و چه تعداد اعلان در زمان‌های خاص روز دریافت کردید!

همچنین با قابلیت هوشمندانه‌ای که دارد، تشخیص می‌دهد چه برنامه‌ای بیشترین استفاده را در طول روز داشته و با در اختیار داشتن یک حالت بسیار کارآمد تحت عنوان حالت تمرکز، می‌تواند حتی دسترسی به یک سری برنامه‌ها را نیز محدود کند تا هر زمان که خواستید به آن دسترسی نداشته باشید و از این طریق کمتر از گوشی خود استفاده کنید! Digital Wellbeing ابتدا فقط برای گوشی‌های پیکسل در دسترس بود اما الان همه گوشی‌های اندرویدی می‌توانند آن را از فروشگاه پلی استور دریافت کنند.

سال قبل، گوگل شرط جدیدی را به صدور مجوز سیستم‌عامل خود برای شرکت‌های تولید کننده گوشی هوشمند اضافه کرد که به موجب آن، همه گوشی‌هایی که به اندروید ۹ و ۱۰ بروزرسانی یا با این نسخه از سیستم‌عامل روانه بازار می‌شوند، باید Digital Wellbeing یا برنامه‌ای با کارکرد مشابه را در خود داشته باشند که توسط یک شرکت دارای مجوز استفاده از اندروید توسعه یافته شده باشد!

در اسنادی از سال ۲۰۱۶، به موضوع اعتیاد به صفحه (Screen Addiction) پرداخته شده که تحت عنوان The Screenagers شناخته می‌شود. در سال ۲۰۱۸، دانشجویان دانشگاه استنفورد کالیفرنیا در یکی از فروشگاه‌های اپل واقع در پالو آلتو، اعتراض گسترده‌ای علیه اپل تشکیل دادند. این گروه که خود را «دانشجویان استنفورد ضد دستگاه‌های اعتیادآور» یا (Stanford Students Against Addictive Devices به اختصار SSAD) می‌نامیدند، به اپل به خاطر عدم اقدام مناسب جهت پیشگیری از اعتیاد کاربران به گوشی‌های این شرکت اعتراض کردند!

آن‌ها می‌خواستند اپل راهی را برای جلوگیری از چک کردن پیوسته گوشی توسط کاربران پیدا کند تا از این طریق اعتیاد آن‌ها به گوشی کمتر شود. برخی‌ها معتقدند اپل قابلیت Screen Time را که مدت زمان فعال بودن گوشی را محاسبه می‌کند، در نتیجه همین اعتراضات در سیستم‌عامل خود قرار داد که بعدها باعث طراحی برنامه Digital Wellbeing توسط گوگل نیز شد!

اعتیاد به گوشی معضل بسیار بزرگی است که در همه جای جهان مردم به آن مبتلا هستند و آمار تکان دهنده آن روز به روز در حال افزایش نیز هست! ماه قبل، یک تحقیق از لندن که شامل ۴۲.۰۰۰ کاربر بالغ می‌شد، نشان داد ۲۵ درصد بچه‌های مورد مطالعه به گوشی هوشمند خود اعتیاد داشتند و حتی وقتی والدین (یا بزرگ‌ترها) قصد داشتند گوشی را از آن‌ها دور کنند، با واکنش فیزیکی بچه‌ها روبرو می‌شدند!

نظر شما در رابطه با مسئله اعتیاد به گوشی چیست؟ آیا صرفا طراحی نرم‌افزار می‌تواند از اعتیاد افراد به گوشی‌های هوشمندی که هر سال رقابت بر سر جذاب‌تر کردن و کاربردی‌تر کردن آن‌هاست، بکاهد؟

