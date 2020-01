انتظار می‌رود اپل در ماه ژوئن در کنفرانس WWDC سیستم‌عامل‌های iOS 14 و iPadOS 14 را معرفی کند. با وجود اینکه هنوز چندین ماه تا برگزاری این کنفرانس فاصله داریم، در این زمینه شایعه‌ای مطرح شده که اگر صحت داشته باشد، تمام آیفون های سازگار با iOS 13 می‌توانند از iOS 14 بهره ببرند.

بر اساس این شایعه، iOS 14 برای آیفون SE و همچنین آیفون ۶ اس هم ارائه می‌شود. روی هم رفته، این گزارش مدعی شده آیفون‌هایی که در ادامه می‌توانید اسامی آن‌ها را مشاهده کنید، می‌توانند از نسخه جدید iOS استفاده کنند:

آیفون ۱۱ پرو

آیفون ۱۱ پرو مکس

آیفون ۱۱

آیفون XS

آیفون XS مکس

آیفون XR

آیفون X

آیفون ۸

آیفون ۷

آیفون ۷ پلاس

آیفون ۶ اس

آیفون ۶ اس پلاس

آیفون SE

نسل هفتم آیپاد تاچ

طبیعتا از آنجایی که آیفون‌های ۲۰۲۰ شامل آیفون SE 2 یا آیفون ۹ و خانواده آیفون ۱۲ هم با این نسخه سازگار هستند، به همین خاطر در این فهرست قرار نگرفته‌اند. در شایعه موردنظر همچنین این احتمال هم مطرح شده که شاید اپل پشتیبانی iOS 14 از آیفون SE و آیفون ۶ اس را نتواند امکان‌پذیر کند که این موضوع به روند توسعه این سیستم‌عامل طی ماه‌های آینده برمی‌گردد.

در رابطه با آیپدها هم گفته می‌شود که اپل پشتیبانی از آیپاد مینی ۴ را متوقف می‌کند که این تبلت در سپتامبر ۲۰۱۵ معرفی شده است. همچنین باید به احتمال توقف پشتیبانی از آیپد ایر ۲ اشاره کنیم که در سال ۲۰۱۴ روانه‌ی بازار شده است. اگر این گزارش صحت داشته باشد، آیپدهایی که از iPadOS 14 بهره می‌برند عبارتند از:

آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی

آیپد پرو ۱۱ اینچی

آیپد پرو ۱۰.۵ اینچی

آیپد پرو ۹.۷ اینچی

نسل هفتم آیپد

نسل ششم آیپد

نسل پنجم آیپد

نسل پنجم آیپد مینی

نسل سوم آیپد ایر

سایت iPhonesoft که این گزارش را مطرح کرده، سال گذشته اعلام کرد که iOS 13 از آیفون SE پشتیبانی نمی‌کند که در نهایت این پیش‌بینی تحقق پیدا نکرد. به همین خاطر برای اینکه بتوانیم با خیال راحت‌تری اظهارنظر کنیم، باید منتظر انتشار گزارش‌های بیشتری بمانیم.

منبع: ۹To5mac

The post iOS 14 احتمالا از تمام آیفون‌های سازگار با iOS 13 پشتیبانی می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala