سامسونگ به تازگی برنامه زمان‌بندی مربوط به ارائه‌ی اندروید ۱۰ را برای گوشی‌های خود را به‌روزرسانی کرده است. طبق برنامه قبلی، قرار بود گلکسی اس ۹ اندروید ۱۰ را در ماه آوریل ۲۰۲۰ (فروردین یا اردیبهشت ۹۹) دریافت کند که حالا اعلام شده در ماه فوریه (بهمن یا اسفند ۹۸) کاربران این گوشی اندروید ۱۰ را دریافت خواهند کرد.

آخرین آپدیت بتا اندروید ۱۰ برای گوشی‌های گلکسی اس ۹ چند هفته قبل ارائه شد و این خبر نشان می‌دهد که کاربران موردنظر به‌زودی می‌توانند از نسخه نهایی اندروید ۱۰ بهره ببرند. با توجه به اینکه در برخی کشورها گلکسی نوت ۹ نسخه اندروید ۱۰ را دریافت کرده، مطمئنا بسیاری از کاربران اس ۹ هم بی‌صبرانه منتظر دریافت جدیدترین نسخه اندروید هستند.

روی هم رفته، سامسونگ طی ماه‌های اخیر نشان داده که دیگر نمی‌خواهد مانند گذشته در قبال به‌روزرسانی نرم‌افزاری گوشی‌های خود بی‌توجه باشد و شاهد افزایش تلاش‌های این شرکت هستیم. طبق نسخه جدید این برنامه زمان‌بندی، گوشی‌های گلکسی نوت ۹، گلکسی نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پلاس، گلکسی M30 و M20 و خانواده گلکسی اس ۱۰ جدیدترین نسخه اندروید را دریافت کرده‌اند. البته همانطور که احتمالا می‌دانید، زمان‌بندی ارائه‌ی اندروید ۱۰ برای گوشی‌های سامسونگ در کشورهای مختلف تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.

در ادامه به تاریخ ارائه اندروید ۱۰ برای گوشی‌های سامسونگ با توجه به جدیدترین برنامه زمان‌بندی نگاهی می‌اندازیم:

گلکسی اس ۹ و اس ۹ پلاس (بهمن و اسفند ۹۸)

گلکسی A30 و M40 (اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹)

گلکسی A6، A7، A50، A50s، A70، A70s (فروردین و اردیبهشت ۹۹)

گلکسی A80، گلکسی فولد، M30s و گلکسی تب اس ۶ (فروردین و اردیبهشت ۹۹)

گلکسی A6 پلاس، A9، A8 استار، A10، A10s (اردیبهشت و خرداد ۹۹)

گلکسی A20، A30s، M10s (اردیبهشت و خرداد ۹۹)

گلکسی J6، A20s (خرداد و تیر ۹۹)

گلکسی J6 پلاس، J7 Duo، J8، گلکسی تب اس ۴، گلکسی تب S5e (تیر و مرداد ۹۹)

گلکسی تب A8 (مرداد و شهریور ۹۹)

گلکسی تب A 10.5، گلکسی تب A 10.1 (شهریور و مهر ۹۹)

البته باید بگوییم که رابط کاربری One UI 2.0 که مبتنی بر اندروید ۱۰ است، نسبت به نسل قبلی تفاوت گسترده‌ای ندارد و فقط از بهبودهای جزئی بهره می‌برد ولی در هر صورت بسیاری از کاربران خواستار بهره‌گیری از جدیدترین نسخه اندروید هستند. در ضمن همانطور که در مورد گلکسی اس ۹ شاهد تغییر برنامه سامسونگ بودیم، در رابطه با دیگر گوشی‌ها و تبلت‌ها هم شاید سامسونگ برنامه‌های خود را تغییر دهد و اندروید ۱۰ را زودتر یا دیرتر از تاریخ تعیین شده برای کاربران موردنظر ارائه کند.

