شرکت گوگل که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های حوزه فناوری شناخته می‌شود، در جریان رویدادی در روز سه شنبه و در شهر سان فرانسیسکو،‌ از قابلیت جدیدی مبتنی بر هوش مصنوعی برای گوشی‌های هوشمند رونمایی کرد که می‌تواند همزمان که فرایند تبدیل مکالمات به نوشته را انجام می‌دهد،‌ آن‌ها را ترجمه کند.

روز سه شنبه، گوگل از قابلیت جدیدی برای برنامه ترجمه خود یعنی Google Translate رونمایی کرد که با کمک هوش مصنوعی می‌تواند مکالمات را در لحظه به متن تبدیل کرده و به زبان دیگری ترجمه کند! به گفته بریان لین، از مهندسین تیم ترجمه گوگل، این برنامه در یکی دو ماه آینده برای Google Translate منتشر خواهد شد!

در حال حاضر توسعه‌دهندکان در تلاش هستند عملکرد این قابلیت را در زبان‌های مختلف از جمله اسپانیایی، آلمانی و فرانسوی مورد ارزیابی قرار دهند. به گفته بریان لین، تمام فرایند‌های این برنامه از جمله تبدیل صوت به نوشتار و ترجمه آن‌ها در سرورهای گوگل صورت می‌گیرد و نه در گوشی کاربران!

گوگل طی سال‌های اخیر در زمینه درک زبان‌های طبیعی پیشرفت‌های بسیار زیادی داشته! سال گذشته این شرکت از یک حالت مترجم شفاهی برای دستیار صوتی هوشمند خود یعنی Google Assistant رونمایی کرد که به کاربران این اجازه را می‌داد تا با دو زبان مختلف با یکدیگر گفت‌و‌گو کنند. این قابلیت در ابتدا فقط برای نمایشگر‌های هوشمند در دسترس بود اما در ماه گذشته گوگل آن را برای گوشی‌ها نیز عرضه کرد.

بیشتر بخوانید: هوش مصنوعی می‌تواند به خوبی پزشکان متخصص بیماری‌ها را تشخیص دهد

علاوه بر این‌ها، گوگل سرمایه گذاری عظیمی روی یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی نیز انجام داده که از جمله بزرگ‌ترین آن، سال گذشته و با معرفی پردازنده کوانتومی با نام سیکامور (Sycamore) صورت گرفت. طبق ادعای گوگل، این پردازنده ظرف مدت ۲۰۰ ثانیه، قادر به انجام فعالیت‌هایی بود که قدرتمندترین و سریع‌ترین ابرکامپیوتر فعلی حال حاضر جهان برای انجام آن به ۱۰.۰۰۰ سال زمان نیاز دارد!

همچنین صحبت‌هایی در زمینه هوش مصنوعی نیز صورت گرفت که ساندار پیچای، مدیرعامل گوگل و آلفابت، اعلام کرد قدرت هوش مصنوعی باید کمی بیشتر از گذشته مورد کنترل قرار گیرد تا سو استفاده از آن در مواردی شامل دیپ‌فیک (ساخت تصاویر و ویدئو‌های جعلی اما واقع‌گرایانه به کمک هوش مصنوعی) و تشخیص چهره کاهش یابد. وی در بخش نظرات روزنامه فایننشال تایمز نوشت:

شکی نیست که هوش مصنوعی باید تحت کنترل قرار گیرد. این قضیه بسیار جدی است و نباید آن را به حال خود گذاشت. تنها سوالی که پیش می‌آید این است که چطور باید این کار را انجام دهیم؟

بیشتر بخوانید: ایلان ماسک: هوش مصنوعی پیشرفته می‌تواند شبکه‌های اجتماعی را مسموم کند

گوگل قبلا مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های اخلاقی جهت استفاده از هوش مصنوعی و توسعه نرم‌افزار برای آن در نظر گرفته. البته این دستورالعمل‌ها در نتیجه اعتراضات شدید کارمندان گوگل به قرارداد این شرکت با پنتاگون و استعفای هزار نفر از آن‌ها نوشته شد! قراردادی که گوگل با پنتاگون امضا کرد و بر اساس آن باید به پنتاگون در راستای توسعه یک هوش مصنوعی برای تحلیل تصاویر هوایی پهپادهای پنتاگون کمک می‌کرد! البته گوگل بعد از این اعتراضات به همکاری خود با پنتاگون پایان داد! در این دستورالعمل اخلاقی جدید آمده که از هوش مصنوعی به هیچ عنوان نباید در ابزارآلات جنگی استفاده کرد و فقط و فقط باید با هدف بهبود فناوری مفید از آن بهره برد.

جف دین، مدیر بخش هوش مصنوعی گوگل، در جریان این رویداد گفت:

واقعا برای ما مهم است که به هدف و مفهوم این کار فکر کنیم! ما یک چارچوب برای درک این موضوع داریم که در چه جاهایی می‌توان این تحقیقات را انجام داده و از این رویکردها برای حل مشکلات مختلف استفاده کنیم.

در این رویداد گوگل از قابلیت جالبی نیز رونمایی کرد که با کمک آن می‌توان از طریق سیم ایربادز، گوشی را کنترل کرد. برای مثال با چرخاندن و یا فشردن این سیم می‌توان صدا را کم/زیاد و یا موسیقی را پخش/متوقف کرد. همچنین دیگر قابلیت بسیار کاربردی این شرکت، تشخیص بیماری آنمیا (anemia، کم خونی) در بیماران بود که زیر مجموعه پروژه سلامت گوگل (Google Health) قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: سه برنامه‌ جالب گوگل که می‌توانند اعتیاد به گوشی هوشمند را از بین ببرند!

منبع: cnet

The post گوگل با کمک هوش مصنوعی رونویسی و ترجمه همزمان مکالمات را ممکن می‌کند! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala