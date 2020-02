به اعتقاد وزارت علوم و فناوری چین که هم اکنون در حال زمینه‌سازی و انجام مراحل مقدماتی نسل بعدی اینترنت پر سرعت داده است، اینترنت ۶G از نظر تئوری حدودا ۸.۰۰۰ برابر سریع‌تر از اینترنت ۵G خواهد بود!

همانطور که در زمینه اینترنت ۵G، کشور چین یکی از پیشتازان این فناوری به حساب می‌آید، ظاهرا برای رسیدن به نسل بعدی نیز قرار است بار دیگر نام چین را به عنوان اولین کشور توسعه دهنده زیرساخت‌های آن شاهد باشیم! این کشور در تلاش است در تمامی زمینه‌ها حرفی برای گفتن داشته باشد و ظاهرا در بخش اینترنت این تلاش‌ها نه فقط برای اعلام حضور، بلکه برای کسب مقام اول صورت می‌گیرند!

در حال حاضر وزارت علوم و فناوری این کشور در حال بررسی و انجام اقدامات اولیه برای فراهم نمودن بستر اینترنت ۶G است و به گفته یکی از اعضای این گروه، نسل بعدی اینترنت می‌تواند به سرعت باورنکردنی ۱ ترابایت بر ثانیه برسد! این عدد حقیقتا شگفت‌انگیز و خارج از تصور است؛ آن‌ هم برای اینترنت!

بیشتر بخوانید: قیمت گوشی‌های ۵G در سال ۲۰۲۰ تا چه اندازه پایین می‌آید؟

البته با وجود تلاش‌های بی وقفه چندین متخصص و خبره، باز هم باید تا چندین سال آینده شاهد رونمایی از اینترنت ۶G باشیم! برای مثال توسعه اینترنت ۵G که هنوز هم بسیاری از کشور‌ها به آن دسترسی کامل پیدا نکرده‌اند، در سال ۲۰۰۸ آغاز شد! با این اوصاف، با پیشرفت چشمگیر علم بشر، می‌توان انتظار داشت تا قبل از سال ۲۰۳۰ به این فناوری با ارزش دست پیدا کنیم!

بیشتر بخوانید: از اینترنت ۵G و گوشی‌های ۵G در سال ۲۰۲۰ چه انتظاراتی داریم؟

اینترنت ۵G هم اکنون سرعت فوق‌العاده بالایی را ارائه می‌دهد و برخی از کشورها نیز آن را خطری بسیار جدی تلقی می‌کنند. چون سو استفاده از سرعت بالای آن می‌تواند در بسیاری از بخش‌ها خطرساز باشد! با این حال اینترنت ۶G ظاهرا قرار است تعریف کاملا جدیدی از اینترنت را برایمان به ارمغان بیاورد؛ تعریفی که فعلا در ذهنمان نمی‌گنجد!

به علت مشخص نبودن زمان رونمایی از اینترنت ۶G، از اینکه در چه جاهایی از آن استفاده می‌شود نیز خبری نداریم! اما با توجه به آنچه که گفته شد و برای درک بهتر سرعت اینترنت ۶G، باید بگوییم که به کمک آن می‌توانید ۴۰ تا ۵۰ فیلم با کیفیت ۴K را در یک ثانیه دانلود کنید!

منبع: gsmarena

The post اینترنت ۶G حدودا ۸.۰۰۰ برابر سریع‌تر از اینترنت ۵G خواهد بود! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala