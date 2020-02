اینستاگرام مهم‌ترین منبع درآمد کمپانی فیسبوک به شمار نمی‌رود اما در هر صورت درآمد هنگفتی را برای این شرکت به ارمغان می‌آورد. طبق گزارش خبرگزاری بلومبرگ، این اپلیکیشن در طول سال ۲۰۱۹ موفق شده از طریق تبلیغات درآمد ۲۰ میلیارد دلاری کسب کند که بیش از یک چهارم کل درآمد فیسبوک در این سال محسوب می‌شود.

در شبکه اجتماعی اینستاگرام، تبلیغات مختلف بین استوری‌ها، فید اصلی و تب اکسپلور نمایش داده می‌شود و روزبه‌روز مرز بین تبلیغات و پست‌های حقیقی کم‌رنگ‌تر از گذشته می‌شود. در همین زمینه می‌توانیم به درآمد یوتیوب در سال گذشته میلادی اشاره کنیم که طبق اعلام گوگل، ۱۵ میلیارد دلار یا حدود ۱۰ درصد از کل درآمد گوگل بوده است. اما برخلاف یوتیوب، اینستاگرام درصدی از درآمد حاصل از تبلیغات خود را در اختیار تولیدکنندگان محتوا قرار نمی‌دهد.

فیسبوک در مورد صحت این گزارش اظهارنظر نکرده است. باید خاطرنشان کنیم که این شرکت هیجوقت درآمد دریافتی اینستاگرام را فاش نکرده و آخرین گزارش مربوط به تعداد کاربران این اپلیکیشن به سال ۲۰۱۸ برمی‌گردد که اعلام شد بیش از ۱ میلیارد کاربر از اینستاگرام استفاده می‌کنند. علاوه بر این، اینستاگرام از مدتی قبل امکان خرید محصولات بدون نیاز به ترک کردن محیط اپلیکیشن را امکان‌پذیر کرده که مطمئنا این رویکرد درآمد قابل توجهی را برای فیسبوک به ارمغان می‌آورد.

منبع: Engadget

The post درآمد ۲۰ میلیارد دلاری اینستاگرام در سال ۲۰۱۹ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala