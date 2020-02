هواوی، شیائومی، اوپو و ویوو، چهارتا از بزرگ‌ترین و برترین تولیدکنندگان گوشی هوشمند در کشور چین و البته در سراسر جهان هستند که قرار است در طراحی پلتفرمی جدید با یکدیگر همکاری کنند تا از این طریق وابستگی‌شان به پلی استور گوگل کاهش یابد.

به گزارش رویترز، این ۴ شرکت بزرگ قرار است با طراحی این پلتفرم جدید به توسعه‌دهندگان اجازه دهند برنامه‌های خود را به صورت یکسان برای هر فروشگاه عرضه کنند تا همه کاربران بتوانند به صورت همزمان از برنامه‌های مورد علاقه خود بهره‌مند شوند. Global Developer Service Alliance (با نام مستعار GDSA)، نام اتحادی است که هواوی، شیائومی، اوپو و ویوو آن را تشکیل داده تا از این طریق، گوگل و پلی استور غنی آن را به چالش بکشند!

از زمانی که دسترسی به گوگل پلی در چین مسدود شد، کاربران این کشور به دانلود برنامه‌ها از فروشگاه‌های مختلف عادت کرده‌اند که اکثر آن‌ها متعلق به شرکت‌هایی چون هواوی و اوپو است. خارج از چین اما گوگل پلی با فراهم نمودن یک بستر واحد برای توسعه‌دهندگان، این امکان را فراهم نموده تا آن‌ها برنامه‌های خود را در آن برای همه گوشی‌ها آپلود کنند و با در اختیار داشتن قریب به ۲.۶ میلیون برنامه، بزرگ‌ترین و پر استفاده‌ترین فروشگاه دنیاست! فروشگاه‌های شخص ثالث اما این بستر مشترک را نداشته و همین مشکل است که GDSA قصد دارد آن را از میان بردارد.

به گزارش وب‌سایت این مجموعه ۴ عضوی، خدمات پلتفرم جدید قرار است ۹ کشور و منطقه را پوشش دهد که در بین آن‌ها نام هندوستان، اندونزی، روسیه و مالزی نیز به چشم می‌خورد. این ۴ شرکت هر کدام در یک بازار خاص فروش بسیار خوبی دارند. برای مثال شیائومی در کشور هند بی رقیب است و همینطور هواوی در اروپا (به نسبت یکدیگر)! اما خب در مجموع و طبق آماری که از سه ماه آخر سال قبل به ثبت رسیده، آن‌ها بیش از ۴۰ درصد کل بازار گوشی‌های هوشمند در جهان را در اختیار دارند که رقم بسیار زیادی محسوب می‌شود و اگر هواوی تحریم نبود، به احتمال زیاد شاهد افزایش آن نیز می‌بودیم!

بزرگ‌ترین مشکلی که معروف‌ترین شرکت حاضر در GDSA یعنی هواوی با آن مواجه خواهد شد، تحریم گوگل و لذا فقدان برنامه‌ها و خدمات این شرکت در محصولات هواوی است. این تصمیم سخت از جانب دولت آمریکا ضربه بسیار بزرگی به هواوی وارد کرد تا جایی که هواوی از عرضه جهانی سری میت ۳۰ نیز خودداری کرد! محصولی که از کیفیت ساخت فوق‌العاده بالایی برخوردار است و تنها نقطه ضعف آن را باید در تحریم‌ها جست‌و‌جو کرد. همچنین هواوی پیشتر اعلام کرد در حال کار روی یک سیستم‌عامل اختصاصی تحت عنوان هارمونی (HarmonyOS) است. هواوی برای رشد کاربران این سیستم‌عامل، بیش از ۱ میلیارد دلار روی توسعه آن سرمایه گذاری کرد تا از این طریق بتواند محیطی را برای کاربران فراهم آورد که دیگر نیاز به پلی استور و یا سیستم‌عامل اندروید حس نشود.

پلی استور با دریافت ۳۰ درصد از سود حاصل از فروش هر برنامه‌ای، درآمد زیادی را نصیب گوگل می‌کند. به نقل از یک موسسه تحقیقاتی، در سال گذشته این فروشگاه بزرگ توانست ۸.۸ میلیارد دلار برای گوگل درآمدزایی داشته باشد که رقم بسیار بزرگی است! حال که فروش گوشی‌ها در سطح جهانی مسیر رو به افولی را طی می‌کند، شرکت‌های چینی نیز می‌خواهند هرچه زودتر سهمی از این بازار برای خود دست و پا کنند.

به گزارش رویترز،‌ ماه مارس زمانی است که GDSA برای رونمایی از پلتفرم جدید خود در نظر دارند اما خب از آن‌جایی که شیوع ویروس کرونا در چین کسب و کار را تعطیل و کارمندان را خانه نشین کرد، این احتمال وجود دارد که عرضه پلتفرم جدید با تاخیر مواجه شود.

نظر شما در رابطه با اقدام این ۴ شرکت چیست؟ آیا اتحاد GDSA می‌تواند خطر بزرگی برای گوگل به حساب بیاید؟

