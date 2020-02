اینستاگرام روز گذشته قابلیت جدیدی را معرفی کرد که به کاربران اجازه می‌دهد راحت‌تر از گذشته فید خود را خلوت‌تر کنند. با این مشخصه، کاربرانی که پست‌ها و استوری‌های آن‌ها بیشترین حضور را در اکانت شما دارند، مشخص می‌شوند و همچنین فهرست اکانت‌هایی که تعامل چندانی با آن‌ها ندارید، می‌توانید مشاهده کنید.

سخنگوی اینستاگرام در این رابطه می‌گوید: «ما می‌خواهیم کاری کنیم که مدیریت اکانت‌هایی که در اینستاگرام دنبال می‌کنید به کار راحت‌تری بدل شود تا بنابراین آن‌ها به بهترین شکل ارتباطات و علایق فعلی شما را نشان بدهند.» بنابراین اگر فکر می‌کنید تعداد اکانت‌هایی که دنبال می‌کنید بیش از حد افزایش پیدا کرده، این قابلیت به شما کمک می‌کند که بسیار راحت‌تر از گذشته اکانت‌هایی که ارتباط چندانی با آن‌ها ندارید و صرفا آن‌ها را دنبال می‌کنید، پیدا و آنفالو کنید.

برای بررسی این موضوع، در بخش پروفایل باید بر عدد مربوط به فالویینگ‌ها ضربه بزنید و سپس برای مشاهده فهرست اکانت‌هایی که محتوای تولید شده توسط آن‌ها بیشترین حضور را فید اصلی شما دارند، باید گزینه Most shown in feed را انتخاب کنید. از طرفی دیگر اگر می‌خواهید تعدادی را آنفالو کنید، باید بر گزینه Least interacted with ضربه بزنید تا بتوانید اکانت‌های موردنظر را مشاهده کنید.

طبق اعلام اینستاگرام، قابلیت مربوط به نمایش اکانت‌هایی که بیشترین و کمترین تعاملات را با آن‌ها دارید، به تدریح برای کاربران فعال می‌شود. البته طبق تجربیات قبلی، گوشی‌های اندرویدی معمولا دیرتر از آیفون و آیپد ویژگی‌های جدید اینستاگرام را دریافت می‌کنند.

منبع: Engadget

