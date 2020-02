با معرفی نسخه هشتاد از مرورگر کروم تصمیم گرفتیم دو نمونه از بهترین قابلیت‌های آن را بررسی کرده و تنظیمات مربوط به آن را به شما آموزش دهیم.

گوگل قصد دارد به زودی هشتادمین نسخه از مرورگر محبوب خود یعنی کروم را برای کاربران عرضه کند. اگرچه قابلیت‌های این مرورگر بسیار بیشتر از این‌هاست، اما یکی دو تا از آن‌ها بسیار کاربردی و مفید هستند که می‌توانند فرایند وب‌گردی را بسیار لذت‌بخش‌تر کنند.

یکی از این قابلیت‌ها به شما اجازه می‌دهد دیگر شاهد آن پیغام‌های مزاحم نباشید که با ورود به هر وب‌سایتی از شما مجوز ارسال اعلانات را می‌خواهد. این قابلیت به خصوص زمانی که با گوشی هوشمند وب‌گردی می‌کنید و نمایشگر کوچک‌ است، بسیار می‌تواند مفید باشد. قابلیت دیگر هم با حذف تبلیغات‌ها، وب‌گردی را کمی سریع‌تر می‌کند.

برای فعال کردن این ویژگی‌ها ابتدا باید مطمئن شوید نسخه ۸۰ کروم را روی سیستم خود نصب کرده‌اید. برای این کار روی سه نقطه بالا و سمت راست مرورگر کلیک کرده و با انتخاب گزینه Help و سپس About Google Chrome، چک کنید ببینید آیا نسخه مرورگر از ۸۰ شروع شده یا ۷۹. اگر از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده می‌کنید، گزینه Check for Update را انتخاب کرده و یا به وب‌سایت کروم رفته و فایل مورد نظر را دانلود کنید.

مسدود کردن پیغام ارسال اعلانات

اگر از ظاهر شدن پنجره مربوط به ارسال اعلانات وب‌سایت حین وب‌گردی بیزارید، راهی وجود دارد که بتوانید از مزاحمت آن‌ها بکاهید. با توجه به گزارش وب‌سایت ۹to5Google، از این پس می‌توانید با فعال کردن گزینه‌ای، در پایین صفحه شاهد پیغامی با این مضمون باشید که اعلانات وب‌سایت مسدود شده. البته برای آن دسته از کاربرانی که به این اعلانات نیاز دارند هم یک گزینه در بالای صفحه در نظر گرفته شده که بسیار کوچک‌تر از پنجره قبلی است و از طریق آن می‌توان مجددا اعلانات را فعال کرد.

گوگل برای کاربرانی که همیشه این پیغام‌ها را مسدود می‌کنند، قابلیت یاد شده را به صورت خودکار عرضه می‌کند. اما اگر می‌خواهید همین حالا آن را امتحان کنید،‌ طبق دستورالعمل زیر پیش بروید.

ابتدا عبارت chrome://flags/#quiet-notification-prompts را در قسمت آدرس مرورگر وارد کرده و روی آن کلیک کنید تا بتوانید به تنظیمات کروم دسترسی داشته باشید. بلافاصله بعد وارد شدن به بخش مربوطه، در همان بالای تصویر، Quieter notification permission prompts به رنگ زرد رنگ ظاهر می‌شود و تنها کاری که باید انجام دهید، کلیک روی نوار کوچک سمت راست و انتخاب گزینه Enabled است. در مرحله آخر هم مرورگر را یک بار ریستارت کرده تا تنظیمات اعمال شود.

حال باید روی سه نقطه در سمت راست و بالای تصویر کلیک کرده و وارد تنظیمات کروم شوید. با ورود به بخش Advanced > Privacy and Security > Site Settings > Notification،‌ خواهید دید اکنون گزینه‌ای تحت عنوان Use quieter messaging نیز اضافه شده که می‌توانید آن را فعال کرده و از وب‌گردی بدون مزاحمت لذت ببرید.

حذف تبلیغات‌ سنگین در مرورگر کروم

اگرچه گوگل قصد ندارد به طور کلی تبلیغات را حذف کند، اما خب قرار است با اعمال تغییراتی، آن دسته از تبلیغاتی که مزاحمت بیشتری ایجاد می‌کنند را مسدود کند. یک قابلیت جدید که تحت عنوان Heavy Ad Intervention شناخته می‌شود به شما این اجازه را می‌دهد که هرگونه تبلیغاتی را که بسیار سنگین هستند و از منابع زیادی استفاده می‌کنند مسدود کنید. البته گوگل هنوز مشخص نکرده منظور دقیق این شرکت از «منابع زیاد» چه بوده اما خب برای فعال کردن آن باید مسیر زیر را دنبال کنید.

در نوار جست‌و‌جو عبارت chrome://flags/#enable-heavy-ad-intervention را وارد کرده و روی آن کلیک کنید تا مستقیما به مسیر مربوطه در تنظیمات مرورگر هدایت شوید. با انتخاب گزینه Enabled در سمت راست، می‌توانید این قابلیت کاربردی را فعال کنید.

برای تست این قابلیت کار دشواری خواهید داشت. چون دقیقا مشخص نیست کدام و چه تعداد تبلیغاتی مسدود می‌شوند. اما خب اگر تعداد کمی از تبلیغات‌های سنگین هم مسدود شوند، می‌توان از Heavy Ad Intervention به عنوان یک قابلیت کاربردی یاد کرد.

منبع: theverge

