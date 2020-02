اینطور که به نظر می‌رسد، اپل بنا به دلایلی، از روی عمد آیفون‌های قدیمی را کند می‌کند که به همین علت نیز مبلغ ۲۵ میلیون یورو توسط سازمان نظارت بر رقابت و فساد فرانسه (DGCCRF) جریمه شده است!

در سال ۲۰۱۷، اپل اعلام کرده بود گوشی‌های آیفون قدیمی را کند می‌کند و این را هم افزود که این اقدام صرفا به خاطر افزایش طول عمر این دستگاه‌ها انجام می‌شود. البته این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد مشکلات خود را با سازمان یاد شده حل کرده و قرار است این مبلغ را به عنوان جریمه بپردازد.

دلیل کند شدن آیفون‌‌های قدیمی چیست؟

بسیاری از کاربران تاکنون به این قضیه شک کرده‌اند که اپل آیفون‌های قدیمی را کند می‌کند تا آن‌ها مجبور شوند به گوشی‌های جدیدتر این شرکت کوچ کنند. در سال ۲۰۱۷ اما اپل این ادعا را که برخی از گوشی‌های قدیمی را کند می‌کند تایید کرد، اما افزود این اقدام به هیچ وجه به خاطر این نبوده که کاربران را مجاب به خرید گوشی دیگری کند.

اپل گفته بود باتری‌های لیتیوم یونی به کار رفته در این محصولات با گذشت زمان نمی‌توانند نیاز دستگاه‌ را برآورده کرده و لذا گاهی اوقات گوشی برای محافظت از قطعات الکترونیکی خود چند بار خاموش می‌شود. بنابراین این شرکت مجبور شده با ارائه یک بروزرسانی برای آیفون ۶، آیفون ۶S و آیفون SE، این مشکل را در باتری‌ها حل کند.

این ادعا زمانی ثابت شد که یک کاربر در ردیت اعلام کرد آیفون ۶S او با گذشت زمان و بعد یک بروزرسانی کند شد اما به محض اینکه باتری گوشی را تعویض کرد مجددا سرعت گوشی به همان شکل اولیه و خوب خود بازگشت!

سازمان نظارت بر رقابت و فساد فرانسه چه می‌گوید؟

سازمان DGCCRF می‌گوید کاربران آیفون از این بابت که بروزرسانی به نسخه ۱۰.۲.۱ و ۱۱.۲ سیستم‌عامل iOS باعث کند شدن گوشی‌شان می‌شود اطلاعی نداشتند. در نتیجه این شرکت باید در وب‌سایت فرانسه خود، به مدت زمان یک ماه دلیل کار خود را به نمایش بگذارد تا همه از آن مطلع شوند. این سازمان می‌گوید اپل با این کار خود مرتکب جرم «عمل تجاری فریبنده بدون اطلاع کاربران» شده و پذیرفته که ۲۵ میلیون یورو را به عنوان جریمه بپردازد!

آیا اپل همچنان به کند کردن آیفون‌های قدیمی ادامه می‌دهد؟

بله! از آن‌ جایی که این شرکت اعلام کرد کند شدن آیفون در نتیجه بهبود وضعیت خود دستگاه‌ها انجام می‌گیرد و البته با تعویض باتری این مشکل حل می‌شود، بنابراین دیگر جای نگرانی نیست و اپل نیز به کار خود ادامه می‌دهد. از زمانی که این شرکت در سال ۲۰۱۷ انجام این کار را تایید کرد،‌ آیفون‌های زیر با بروزرسانی کندتر شدند.

آیفون ۶، ۶ پلاس، ۶S و ۶S پلاس

آیفون SE

آیفون ۷ و آیفون ۷ پلاس

آیفون ۸ و آیفون‌ ۸ پلاس با iOS 12.1 و بالاتر

آیفون X با iOS 12.1 و بالاتر

آیفون XS، XS مکس و XR با iOS 13.1 و بالاتر

البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که تنظیمات مربوط به کند شدن آیفون زمانی اتفاق می‌افتد که باتری‌ آن‌ از نظر کیفیت و سلامت افت کند. در iOS 13 جزئیات بیشتر و بهتری قرار گرفته که کاربر می‌تواند به کمک آن از سلامت باتری خود مطلع شود. همچنین می‌توان مشاهده کرد چه زمانی تنظیمات محدود کننده سطح عملکرد فعال می‌شود.

البته به گفته اپل، در گوشی‌های قدرتمندتر به خصوص در آیفون XS به بالا، حتی فعال شدن این تنظیمات نیز به علت برخورداری از چیپ‌ست‌های قدرتمند تاثیر چشمگیری روی عملکرد آن‌ها نداشته و مشکل خاصی برای کاربر پیش نخواهد آمد.

آیا تاکنون با مشکل کند شدن آیفون قدیمی خود مواجه شده‌اید؟

