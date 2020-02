انتشار بیانیه سامسونگ در مورد محدود شدن دسترسی به گلکسی استور در ایران

برخی از کاربران ایرانی اپ استور سامسونگ موسوم به گلکسی استور در تاریخ ۲۰ دی ایمیلی مبنی بر توقف پشتیبانی از کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب از تاریخ ۲۵ فوریه (۶ اسفند) دریافت کردند. حالا طبق گزارش کاربران مختلف، به تازگی چنین ایمیلی برای تمام کاربران این اپ استور ارسال شده است. در این پیام کوتاه توضیح داده شده که مصرف‌کنندگان ایرانی همچنان قادر خواهند بود اپلیکیشن‌های رایگان موجود در گلکسی استور را دانلود کنند.

سامسونگ در سپتامبر ۲۰۰۹ اپ استور اختصاصی خود به نام Samsung Apps را معرفی کرد که هدف اصلی آن ارائه‌ی اپلیکیشن‌های مختلف برای گوشی‌های سامسونگ و ساعت‌های هوشمند این شرکت است. ۱۰ سال بعد از این تاریخ، سامسونگ تصمیم گرفت نام آن را تغییر دهد و عنوان گلکسی استور انتخاب شد.

در زمینه‌ی قطع دسترسی کاربران ایرانی به اپلیکیشن‌های پولی گلکسی استور، روابط عمومی سامسونگ در ایران بیانیه‌ای در اختیار دیجی‌کالا مگ قرار داده که در ادامه می‌توانید آن را بخوانید:

شرکت سامسونگ در مقام برند پیشرو در حوزه نوآوری، همواره متعهد به عرضه جدیدترین و بهترین محصولات و خدمات خود به همه کاربران در سراسر جهان بوده و سابقه حضور و رابطه ما با بازار ایران نشان دهنده احترامی است که ما برای دوستان، هواداران و کاربران خودمان در کشور بزرگ ایران قایل هستیم. در عین حال سامسونگ متعهد است تا به تمامی کاربران خود در سراسر جهان، از جمله ایران، درباره دسترسی مطمئن، قابل اعتماد و پایدار به فروشگاه گلکسی استور اطمینان خاطر بدهد. در این راستا ما تصمیم به انجام اقداماتی احتیاطی با هدف اطمینان از تداوم عرضه خدمات رایگان‌مان در بازار ایران گرفتیم. در نتیجه با توجه به محدودیت‌های موجود در زمینه انتقال پول و احتمال ایجاد مشکل برای کاربران خدمات پولی مان، تصمیم گرفتیم تا این نوع خدمات را فعلا و تا زمان رسیدن به تصمیمات جدید، معلق کنیم. تا زمانی که شرایطی فراهم شود تا همه طرف‌های دخیل و فعال در گلکسی استور بتوانند خدمات پولی خود را به شکلی امن ایجاد و متناسب با ماموریت جهانی ما روی این فروشگاه عرضه کنند. این اقدامات احتیاطی صرفا خدمات پولی ما را شامل شده و محتواها و خدمات رایگان موجود در فروشگاه گلکسی استور برای تمامی کاربران‌مان در ایران در دسترس باقی خواهد ماند. در صورت هرگونه تغییر در این زمینه در آینده، مسئله را به اطلاع دوستان و هواداران‌مان در بازار و رسانه‌های ایران خواهیم رساند.

The post انتشار بیانیه سامسونگ در مورد محدود شدن دسترسی به گلکسی استور در ایران appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala