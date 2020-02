سرویس پیام‌رسان واتساپ روز گذشته با انتشار یک پست در وبلاگ خود اعلام کرد که این سرویس حالا در سرتاسر جهان بیش از ۲ میلیارد کاربر دارد. در سال ۲۰۱۶ تعداد کاربران این سرویس ۱ میلیارد نفر بود و در سال ۲۰۱۸ هم به ۱.۵ میلیارد کاربر رسید. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، حدود ۲.۵ میلیارد کاربر از سایت فیسبوک استفاده می‌کنند و تعداد کاربران اینستاگرام هم به ۱ میلیارد می‌رسد. البته در مورد اینستاگرام باید خاطرنشان کنیم که این عدد مربوط به ژوئن ۲۰۱۸ است.

واتساپ در این پست منتشر شده، بار دیگر به اهمیت رمزگذاری پیام‌های کاربران اشاره کرده است؛ رویکردی که باعث شده واتساپ از طرف مقامات کشورهای مختلف تخت فشار قرار بگیرد. دولت‌ها معمولا این استدلال را مطرح می‌کند که ناتوانی در خواندن پیام‌های مردم باعث می‌شود پیدا کردن مجرم‌های مربوط به تروریسم، استثمار کودکان و دیگر جرائم سخت‌تر شود.

مدیرعامل واتساپ، ویل کاتکارت، می‌گوید که این شرکت هیچ برنامه‌ای برای از کار انداختن رمزگذاری پیام‌های کاربران ندارد. او به روزنامه وال استریت ژورنال گفته: «برای تمام تاریخ بشر، مردم توانسته‌اند به‌طور خصوصی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. به نظر ما چنین چیزی باید در یک جامعه مدرن باقی بماند».

مدیرعامل واتساپ اعلام کرده که این شرکت در تلاش است تا ارتباط بین سرویس خود و دیگر سرویس‌های پیام‌رسان زیرمجموعه فیسبوک را برقرار کند. در همین زمینه باید به مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیسبوک، اشاره کنیم که سال گذشته از انجام چنین کاری خبر داد. به نظر می‌رسد به این زودی‌ها قرار نیست سلطنت فیسبوک و دیگر زیرمجموعه‌های آن به پایان برسد.

