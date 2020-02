تعداد حملات بدافزاری به سیستم‌ عامل مکینتاش برای اولین بار از ویندوز بیشتر شد!

اگر فکر می‌کنید افرادی که از محصولات اپل استفاده می‌کنند در معرض هیچگونه تهدید بدافزاری نیستند و تنها کاربران ویندوز باید نکات امنیتی را رعایت کنند، ظاهرا در اشتباه هستید! چرا که کامپیوترهای مبتنی بر سیستم‌ عامل مکینتاش اخیرا به شدت توسط بدافزارها مورد حمله قرار گرفتند!

سال‌های زیادی بود که ویندوز به دلیل در اختیار داشتن کاربران متعدد، در معرض خطرهای بدافزاری و حمله هکرها قرار می‌گرفت و تعداد حملات ویروسی که به این سیستم‌ عامل می‌شد، قابل قیاس با حملات ویروسی به سیستم‌ عامل مکینتاش نبود! روز گذشته اما شرکت امنیت سایبری Malwarebytes، گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه برای اولین بار در طول تاریخ، تعداد بد افزارهایی که کامپیوترهای مک را مورد حمله قرار داده‌اند از آنچه که سیستم‌ عامل ویندوز را تهدید کرده‌ پیشی گرفته!

توماس رید از شرکت امنیت سایبری Malwarebytes طی پیغامی گفته:

مردم باید متوجه این موضوع باشند که صرفا به خاطر استفاده از کامپیوتر مبتنی بر مکینتاش، در معرض خطر بزرگی قرار دارند!

عموما هر چه سیستم عاملی کاربر بیشتری داشته باشد، بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرد و این قضیه برای ویندوز و مک نیز صدق می‌کند. درستی این ادعا را می‌توان در تعداد حملات ویروسی به سیستم عامل ویندوز جست‌وجو کرد! اما از آن جایی که اپل در حال حاضر در صنعت کامپیوتر روند رو به رشدی را دنبال می‌کند، هکرها تصمیم گرفتند پلتفرم جدید و چالش‌ بر‌انگیزتری را مورد هدف قرار داده و به آن نفوذ کنند.

طبق گزارش Malwarebytes، از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، شاهد افزایش ۴۰۰ برابری حملات ویروسی بودیم که سیستم‌ عامل مک را تهدید می‌کنند و در این بازه زمانی در هر کامپیوتر مک، ۱۱ مورد بدافزاری یافت شد که در مقایسه با آمار ۵.۸ ویندوز، تقریبا دو برابر است! باید به این نکته هم اشاره کرد که در سال ۲۰۱۸، این آمار برای مک تنها ۴.۸ بوده!

توماس رید افزود:

آن دسته از کسانی که فکر می‌کنند کامپیوترهای مک در برابر ویروس مقاوم هستند، روز به روز در معرض خطرات بیشتری قرار می‌گیرند. همچنان با تعداد زیادی از افراد مواجه می‌شوم که به سختی باور می‌کنند مک ویروسی می‌شود و اعتقادی هم به نرم‌افزارهای امنیتی ندارند. چرا که آن‌ها را غیر ضروری و یا حتی مضر می‌دانند! همین مسئله سیستم‌ عامل مک را به بستری آماده برای هکرها تبدیل می‌کند تا به آن نفوذ کنند. این در حالی است که طبق باور رایج، کامپیوترهای ویندوزی هستند که به نرم‌افزارهای امنیتی نیاز دارند.

البته نوع بدافزارهایی هم که سیستم‌ عامل‌ها را مورد حمله قرار می‌دهد متفاوت است. برای مثال ویندوز بیشتر در معرض خطر بدافزارهای معمولی (تروجان، کرم‌ها، ویروس و …) قرار دارد ولی ۱۰ مورد از بدترین خطرهای ویروسی سیستم‌ عامل مکینتاش بیشتر adware (بدافزارهای تبلیغاتی) و برنامه‌های ناخواسته هستند. معروف‌ترین بدافزار مربوط به تبلیغات ناخواسته را هم می‌توانید زمانی مشاهده کنید که در حال وب‌گردی هستید و صفحات تبلیغاتی متعددی برایتان باز می‌شود. البته این بدافزارها فعلا آنقدر خطرناک نیستند و بیشتر آزاردهنده به نظر می‌رسدند. با این اوصاف برخی از آن‌ها می‌توانند فعالیت‌های کاربر را نیز زیر نظر داشته و مشکلاتی برای حریم خصوصی وی ایجاد کنند.

برنامه‌های ناخواسته هم آن دسته از اپلیکیشن‌های از قبل نصب شده و یا برنامه‌هایی هستند که در کنار نرم‌افزارهای دیگر به صورت مخفیانه و یا با آگاهی شما در کامپیوتر نصب می‌شوند؛ بدون اینکه نیازی به آن‌ها داشته باشید. بیشتر این نرم‌افزارها برای بهبود سیستم روی دستگاه شما نصب می‌شوند و حتی برخی از آن‌ها با هدف حذف بدافزارهای تبلیغاتی، از کاربران اخاذی می‌کنند!

حتی گوگل هم که به نسبت مک و ویندوز، دیرتر وارد دنیای سیستم‌ عامل‌ها شده، با مشکلات مخصوص به خود دست و پنجه نرم‌ می‌کند. بارها و بارها شاهد نرم‌افزارهای از پیش نصب شده‌ای بودیم که با تبلیغات‌های فراوان کاربران را به دردسر انداخته و یا اقدام به اخاذی از آنان کردند. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که اندروید یک سیستم‌ عامل متن باز بوده و به همین خاطر در بسیاری از موارد، کنترل امنیتی آن از دست گوگل خارج است! برای سیستم‌ عامل iOS هم خوشبختانه فعلا تهدید بزرگی شناخته نشده که بخواهد کاربران را به دردسر بیندازد.

کاربران سیستم‌ عامل مکینتاش برای مقابله با بدافزارها باید چه اقداماتی انجام دهند؟

مردم باید متوجه این موضوع باشند که صرفا به خاطر استفاده از کامپیوتر مک، در معرض خطر بزرگی قرار دارند! آن‌ها باید مراقب باشند وارد چه وب‌سایتی می‌شوند و روی چه محتوایی کلیک می‌کنند. از چه منبعی اقدام به دانلود فایل می‌کنند و به چه کسانی اجازه دسترسی به کامپیوترشان را می‌دهند!

این بخشی از اقداماتی بود که به گفته رید، کاربران می‌توانند انجام دهند تا در معرض آلودگی به بدافزار قرار نگیرند. او همچنین مخالف سرسخت نصب نرم‌افزار فلش پلیر روی مک است. چرا که برخی از فایل‌های نصب این برنامه تقلبی هستند و در بسیاری از موارد مشاهده شده که فایل نصب فلش پلیر منشا اصلی بدافزارهای سیستم‌ عامل مک بوده. (البته اگر از وب‌سایت‌ها و منبع قابل اعتمادی اقدام به نصب این برنامه شود مشکل خاصی پیش نمی‌آید.)

همچنین یکی دیگر از منابع معروف بدافزارهای مک که تنها در سال ۲۰۱۹، ۳۰ میلیون بار دانلود شده، بدافزار تبلیغاتی NewTab است. NewTab از طریق برنامه‌ها یا افزونه‌‌های ردیابی بسته پستی و پروازها، تبلیغاتی را برای کاربر به نمایش درآورده و از این طریق به کامپیوتر نفوذ می‌کند.

برای مقابله با بدافزارها هم می‌توانید به صورت دستی اقدام به پاک کردن آن‌ها کنید و هم می‌توانید با نصب یک نرم‌افزار امنیتی مخصوص سیستم‌ عامل خود، آن را از سیستم حذف کنید. به خاطر داشته باشید که برای کامپیوتر خود رمز قدرتمندی استفاده کرده و آن را هر چند ماه یکبار تعویض کنید. چون گزارش شده هکرها به کامپیوتر یکی از افرادی که از رمز عبور ضعیفی استفاده می‌کرد نفوذ کردند. علاوه بر این‌ها، برای حساب‌های کاربری خود از یک رمز عبور استفاده نکنید تا با به خطر افتادن یکی از آن‌ها، تمام حساب‌هایتان دچار مشکل شود. به طور کلی، از کنار هیچ تذکر امنیتی ساده نگذرید و همیشه به این فکر کنید که ممکن است در معرض خطر حمله یک هکر قرار داشته باشید.

به خاطر داشته باشید که نکات امنیتی یاد شده صرفا در مورد سیستم‌ عامل مکینتاش صدق نمی‌کند و هر کاربری با هر سیستم‌ عاملی می‌تواند از آن‌ها استفاده کند تا در برابر خطر حمله هکرها در امان بماند.

