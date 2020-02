گلکسی Z Flip گوشی تاشو جدیدی است که با ویژگی جالب Flex Mode معرفی شد. ویژگی که به کاربر این امکان را می‌دهد همزمان با نمایش ویدئو و یا انجام کاری، در پایین صفحه به انجام کار دیگری بپردازند. روز گذشته اما خبری منتشر شد مبنی بر اینکه این قابلیت به زودی به گوشی‌های اندرویدی دیگر نیز خواهد آمد.

سامسونگ سه روز قبل از گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ و گوشی تاشو گلکسی Z Flip رونمایی کرد. در کنار قابلیت‌های جذاب گلکسی‌های اس ۲۰ از جمله فیلم‌برداری با کیفیت ۸K، گلکسی Z Flip نیز با حالت جدیدی تحت عنوان Flex Mode همراه شد. این قابلیت به کاربران امکان می‌دهد هنگام تا کردن دستگاه، روی دو نیم آن، دو کار متفاوت انجام دهند. مثلا همزمان با تماشای ویدئو، در بخش پایین صفحه به خواندن کامنت مشغول شوند!

با توجه به وب‌سایت The Verge، قابلیت Flex Mode نتیجه همکاری گوگل و سامسونگ است. در همین راستا گوگل از عرضه این قابلیت‌ برای دیگر گوشی‌های اندروید نیز خبر داد. Flex Mode قابلیتی متفاوت با Split Screen و مولتی تسکینگ است! بنابراین نباید آن را نسخه بهبود یافته این دو ویژگی دانست! به عبارتی در Flex Mode، صفحه به دو بخش تقسیم می‌شود تا دو کار متفاوت در یک برنامه را همزمان انجام دهیم.

برای مثال، در برنامه یوتیوب، می‌توانید ویدیویی را در بخش بالایی صفحه تماشا کرده و در پایین به صورت همزمان به خواندن کامنت یا جست‌و‌جوی ویدئو‌های دیگر بپردازند. در برنامه پیام‌رسان، دوربین و Google Duo نیز باید انتظار چنین تقسیم‌بندی را در حالت Flex Mode‌ داشت.

در حال حاضر چون این قابلیت به تازگی معرفی شده، نمی‌توان مثال‌های بیشتری فراهم کرد و بنابراین نمی‌توانیم از پتانسیل کامل آن (در صورت وجود) با خبر شویم. دیدن چنین قابلیتی در گلکسی Z Flip که یک گوشی تاشو است، چیز عجیبی نیست. اما جالب خواهد بود بدانیم دیگر شرکت‌ها چگونه این قابلیت را در گوشی‌های خود پیاده‌سازی می‌کنند.

متاسفانه به نظر می‌رسد برای دیدن چنین حالتی در گوشی‌های دیگر باید مدت زمان زیادی را منتظر بمانیم! تا آن زمان، گلکسی Z Flip تنها گوشی هوشمندی است که از Flex Mode پشتیبانی می‌کند و برای تجربه آن هم باید ۱۴۰۰ دلار بپردازید!

