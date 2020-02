گوگل در حال طراحی فایل سیستم جدیدی است که به کاربران این امکان را می‌دهد قبل از اتمام دانلود یک بازی بتوانند آن را اجرا کرده و بدون هیچ گونه مشکل خاصی تجربه کنند.

این روزها با قدرتمندتر شدن گوشی‌ها و بهبود شرایط گرافیکی بازی‌ها، کاربران، بیشتر به انجام بازی‌های موبایل تمایل نشان می‌دهند. در نتیجه همین مسئله بود که شرکت‌های زیادی بازی‌های خود را که پیش‌تر برای کامپیوتر و یا کنسول‌ها منتشر می‌کردند، روی موبایل نیز عرضه کنند تا از این طریق دارندگان گوشی‌های هوشمند از انجام بازی‌های روز روی دستگاه‌هایی که همیشه و در همه جا آن را به همراه دارند لذت ببرند.

اما بازی‌های خوب و با گرافیک بالا معمولا حجیم هستند و دریافت آن‌ها از فروشگاه گوگل زمان زیادی می‌برد. این مسئله برای کسانی که می‌خواهند یک بازی را فقط امتحان کنند و یا آن‌هایی که سرعت پایین اینترنت دانلود سریع آن‌ را به یک فرایند خسته کننده و طولانی بدل کرده، بسیار آزار دهنده خواهد بود. حال به نظر می‌رسد گوگل برای این دسته از کاربران فکر خوبی در سر دارد و لذا در حال طراحی فایل سیستم جدیدی تحت عنوان «Incremental File System» است تا دیگر نیازی نباشد یک بازی به طور کامل روی گوشی دریافت و نصب شود تا کاربر امکان تجربه آن را داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اولین تصویر رندر لو رفته از گوگل پیکسل ۵

به تعریف گوگل، Incremental File System نوعی فایل سیستم مجازی لینوکس است که اجازه می‌دهد یک برنامه بدون اینکه دیتای آن به طور کامل روی یک دستگاه نصب شود، بدون هیچ مشکلی اجرا شده و قابل استفاده باشد. این یعنی شما یک بازی را تا حدی مشخص دانلود می‌کنید و در حالی که فایل‌های آن همچنان در حال دانلود هستند، آن را اجرا کرده و تجربه می‌کنید.

متاسفانه فایل سیستم جدید گوگل به صورت ۱۰۰ درصدی عمل نمی‌کند؛ یعنی در برخی برنامه‌ها یا بازی‌ها شاید باید منتظر ماند تا تمام اطلاعات مورد نیاز دانلود شده و سپس آن را تجربه کرد چون در غیر این صورت ممکن است بارگذاری نشوند. البته باید به این نکته نیز اشاره کنیم که کاربرد این قابلیت صرفا به دانلود برنامه از فروشگاه گوگل محدود نمی‌شود و حتی زمانی که در حال دریافت برنامه یا بازی از طریق USB هستید نیز می‌توانید روی آن حساب کنید.

توسعه دهندگان XDA اشاره‌ای به اینکه فایل سیستم جدید گوگل قرار است در اندروید ۱۱ ارائه شود نداشتند و طبق پیش‌بینی‌های انجام شده احتمالا باید تا زمان رونمایی از اندروید ۱۲ در سال ۲۰۲۱ منتظر این قابلیت جذاب و کاربردی باشیم!

بیشتر بخوانید: آموزش بی‌صدا کردن اعلانات و مسدود کردن تبلیغات در مرورگر کروم

منبع: phonearena

The post فایل سیستم جدید گوگل قبل از اتمام دانلود بازی امکان اجرای آن را به کاربر می‌دهد! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala