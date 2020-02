ظاهرا مشکلات ویندوز ۱۰ به خاطر بروزرسانی‌های آن قرار نیست به این زودی‌ها به پایان برسند چرا که مایکروسافت در بروزرسانی آخر این سیستم عامل، مشکلات زیادی را برای کاربران بوجود آورد!

مایکروسافت در سال ۲۰۱۵ ویندوز ۱۰ را به عنوان یک ویندوز جدید و با قابلیت‌های فراوان راهی بازار کرد. در این ویندوز کاربران به چند دسته تقسیم می‌شدند. یک دسته مربوط به کاربران عادی و دیگری مربوط به کاربرانی بود که با تست نسخه‌های مختلف ویندوز، مشکلات آن را به همراه پیشنهاد‌ به مایکروسافت اعلام می‌کردند. این دسته که به اینسایدرها معروف هستند هم اکنون نیز نسخه‌های مختلف ویندوز را که برای کاربران معمولی منتشر نمی‌شود تست می‌کنند تا آنچه که در نهایت برای همه کاربران منتشر می‌شود بدون نقص و باگ باشد!

اما نکته مهم این است که در طول این ۵ سال اگر نگوییم همیشه، در اکثر مواقع مایکروسافت با بروزرسانی‌های خود همراه با بهبود شرایط، نقاط ضعف عجیب و غریبی را هم ارائه می‌کرد. این مسئله به قدری جدی شد که حتی ویندوز موبایل نیز بعد از عرضه ویندوز ۱۰ و مشکلات زیاد آن کاربران خود را از دست داد و اکنون نیز نامی از آن شنیده نمی‌شود!

بیشتر بخوانید: ۴ روش ساده برای پیدا کردن مشخصات کامپیوتر در ویندوز ۱۰

دقیقا مشخص نیست چرا و چگونه این همه مشکل از نگاه مهندسین این شرکت باز می‌ماند اما به هر حال نسخه KB4532693 که اخیرا برای کاربران منتشر شده بود بدون هیچ دلیلی فایل کاربران را حذف می‌کرد! پیش‌تر هم گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه نسخه KB4532693 ویندوز ۱۰ منوی استارت را با مشکل مواجه کرده و میان‌برها و تنظیماتی که کاربران اعمال می‌کردند همگی ناپدید می‌شد!

برگرداندن تنظیمات کاربر به حالت پیش فرض مشکل بزرگی است! اما پاک شدن فایل بسیار پر اهمیت‌تر از مشکلات قبلی است و اگرچه برای همه دردسر ساز نشده اما خب همچنان یک مشکل بزرگ تلقی می‌شود. برخی از افراد موفق شدند به هر طریقی فایل‌های پاک شده خود را برگردانند چرا که در برخی مواقع ویندوز فایل‌ها را تغییر نام داده و جابجا می‌کرد! با این حال برخی‌ها که فایل‌هایشان از سیستم پاک می‌شد نتوانستند کاری برای برگرداندن آن انجام دهند.

هنوز مشخص نشده مشکل یاد شده گریبان چند نفر را گرفته اما وب‌سایت windowslatest شمار این افراد را زیاد دانسته. این در حالی است که مایکروسافت فعلا توضیح خاصی ارائه نکرده اما از ارائه این بروزرسانی جلوگیری کرد. بدین ترتیب دیگر این بروزرسانی به صورت خودکار روی سیستم افراد دانلود و نصب نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: ۱۱ ترفند کاربردی ویندوز ۱۰ برای کسانی که به تازگی به این سیستم‌عامل مهاجرت کرده‌اند

این بروزرسانی برای کاربرانی با دستگاه‌های HP بسیار مشکل ساز شده بود چرا که لپ تاپ‌های این شرکت از افزونه‌ای امنیتی به نام «Sure Start Secure Boot Key Protection» استفاده می‌کنند تا به شکل امنی بوت شوند. این مشکل تنها یک نمونه از مواردی بود که در ویندوز ۱۰ به آن اشاره کردیم و مایکروسافت باید سریعا آن را برطرف کند. در غیر این صورت ممکن است با مشکلات جدی مواجه شود!

منبع: techradar

The post بروزرسانی اخیر ویندوز ۱۰ بدترین بروزرسانی بوده که تاکنون برای این سیستم‌عامل منتشر شده! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala