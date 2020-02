شب گذشته کمپانی گوگل اولین نسخه پیش‌نمایش توسعه‌دهندگان اندروید ۱۱ را برای گوشی‌های پیکسل منتشر کرد. در جدیدترین نسخه اندروید مطابق معمول ویژگی‌های جدیدی ارائه می‌شود که فناوری ۵G مورد توجه گسترده گوگل قرار گرفته است. در اندروید ۱۱ توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌ها می‌توانند با توجه به دسترسی کاربران به اینترنت نامحدود یا اینترنت ۵G تجربه کاربری متفاوتی را ارائه کنند. همچنین باید به بهبود پشتیبانی از نمایشگرهای حفره‌دار و آبشاری، شبکه‌های عصبی و پخش ویدیو با تاخیر کم اشاره کنیم.

همانند اندروید ۱۰، در این نسخه جدید هم حریم خصوصی و امنیت نقش مهمی را ایفا می‌کند. کاربران حالا می‌توانند برای دسترسی‌های مختلف اپلیکیشن‌ها اجازه یک‌بار مصرف صادر کنند و در ضمن می‌توانیم به بهبود حفاظت از داده‌های موجود در حافظه خارجی اشاره کنیم. از دیگر امکانات آن نباید بهبود امکانات مربوط به تایید هویت بیومتریک را از قلم بیندازیم.

همانطور که از نام این نسخه پیداست، نسخه موردنظر در اصل برای توسعه‌دهندگان ارائه شده است و به همین خاطر برای نصب آن عجله نکنید. توسعه‌دهندگانی که می‌خواهند اپلیکیشن خود را برای جدیدترین اندروید آماده کنند، از چنین نسخه‌هایی بهره می‌برند. گوگل نسخه پیش‌نمایش توسعه‌دهندگان اندروید ۱۱ را برای پیکسل ۲ به بعد عرضه کرده است و همین موضوع نشان می‌دهد که جدیدترین نسخه اندروید به احتمال زیاد برای نسل اول گوشی‌های پیکسل ارائه نخواهد شد. در نهایت باید بگوییم که در مطلبی جداگانه به صورت مفصل به ویژگی‌های جدید اندروید ۱۱ می‌پردازیم.

