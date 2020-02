مایکروسافت قصد دارد در سال جاری آنتی ویروس خود به نام Defender را برای اندروید و iOS عرضه کند. این کمپانی هنوز جزییات و امکانات این اپلیکیشن را فاش نکرده ولی قصد دارد هفته آینده در کنفرانس RSA به مرور بخشی از امکانات این اپلیکیشن بپردازد.

در همین زمینه می‌توانیم به ارائه نسخه پیش‌نمایش عمومی آنتی ویروس Defender مایکروسافت برای macOS در سال گذشته اشاره کنیم. این آنتی‌ویروس در سیستم‌عامل macOS می‌تواند سیستم افراد را در برابر ویروس‌ها و دیگر تهدیدات امنیتی محافظت کند و از قابلیت اسکن سریع یا کامل هم بهره می‌برد.

در این میان، نسخه موبایل Defender احتمالا تفاوت زیادی با نسخه دسکتاپ دارد که بخشی از این موضوع به نحوه عملکرد سیستم‌عامل iOS برمی‌گردد؛ باید خاطرنشان کنیم که اپلیکیشن‌های آیفون و آیپد نمی‌توانند محیط سیستم‌عامل را برای یافتن بدافزارها اسکن کنند. البته برای اندروید تا حالا آنتی‌ویروس‌های متنوعی منتشر شده است.

یکی از اهداف مهم این اپلیکیشن، جلوگیری از حملات فیشینگ است تا کارمندان شرکت‌های مختلف به‌صورت ناخواسته اطلاعات مهمی مانند نام کاربری، رمز عبور و دیگر اطلاعات خصوصی خود را فاش نکنند. البته معلوم نیست که آنتی ویروس مایکروسافت در iOS چگونه می‌خواهد چنین هدفی را عملی کند.

از آنجایی که این اپلیکیشن قرار است بخشی از پلتفرم امنیت سازمانی مایکروسافت باشد، ارائه‌ی آن‌ برای کاربران معمولی بعید به نظر می‌رسد. در کنار این خبر، مایکروسافت به ارائه‌ی آنتی‌ویروس خود برای لینوکس هم اشاره کرده است که نسخه پیش‌نمایش آن در اختیار برخی از کسب‌وکارها قرار گرفته است.

منبع: The Verge

