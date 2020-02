مایکروسافت از روز گذشته انتشار آیکون‌های جدید ویندوز ۱۰ را که بر اساس Fluent Design طراحی شده‌ بودند برای اینسایدرهای حلقه فست آغاز کرد و این یعنی به زودی همه کاربران از طریق بروزرسانی می‌توانند سیستم‌ عاملی با شکل و شمایل متفاوت آیکون‌ها را شاهد باشند!

در حالی که مایکروسافت همچنان و بعد گذشت بیش از ۴ سال نتوانسته ایرادات جزئی و بعضا بزرگ ویندوز ۱۰ را حل کند و هر بار هم با ارائه بروزرسانی‌ها مشکلی جدید برای کاربران ایجاد کرده، اما تصمیم گرفت حداقل شکل آیکون‌های آن را اندکی تغییر داده تا سیستم‌ عامل ظاهری زیبا، یکدست و جذاب پیدا کند! البته فقط برنامه‌های خود ویندوز هستند که اکثرا تحت تاثیر زبان طراحی Fluent Design تغییر کرده‌اند و برنامه‌های شخص ثالث در همان وضعیت باقی خواهند ماند.

در ماه دسامبر سال گذشته مایکروسافت بیش از ۱۰۰ برنامه را با طراحی جدید رونمایی کرد که همه آن‌ها بسیار رنگارنگ‌تر و زیباتر از آنچه که فعلا شاهد آن هستیم بودند. به عبارتی باید Fluent Design را شکل ساده‌تر و مفهومی‌تر طراحی‌های قبلی دانست که با حذف یک سری موارد، هم فضای بیشتری در برخی برنامه‌ها در اختیار کاربر قرار می‌گیرد هم رابط کاربری این برنامه‌ها دیگر برای کاربر سخت و گیج‌کننده نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: بروزرسانی اخیر ویندوز ۱۰ بدترین بروزرسانی بوده که تاکنون برای این سیستم‌عامل منتشر شده!

ماشین‌حساب، Groove Music، برنامه ایمیل، ضبط صدا، ساعت و آلارم، Movies & TV و تقویم جز اولین دسته از برنامه‌هایی هستند که با آیکون جدید راهی ویندوز خواهند شد و بعد از آن‌ها بسیاری از برنامه‌های دیگر نیز چه در رابط کاربری و چه در آیکون‌ها تغییر خواهند کرد. نکته مثبتی که در این رابطه وجود دارد این است که به زودی می‌توانیم به این آیکون‌ها دسترسی داشته باشیم!

تمامی این آیکون‌ها در ویندوز ۱۰X که برای محصولات دو صفحه‌ای مانند سرفیس Duo طراحی شده وجود دارند و خب نسخه‌های معمولی دسکتاپ و لپ تاپ نیز در حال دریافت این بروزرسانی هستند اما اینکه چقدر قرار است این فرایند به طول بیانجامد مشخص نیست. مایکروسافت پیش‌تر از طراحی جدید خود برای برنامه Office رونمایی کرد که حتی محیط داخلی برنامه‌های نظیر ورد، اکسل، پاورپوینت، وان نوت و … دستخوش تغییراتی شده بود. این تغییرات حتی برای نسخه‌های موبایل هم صورت گرفت و ظاهرا تمرکز مایکروسافت نه تنها روی برنامه آفیس بلکه دیگر برنامه‌های موبایل نیز قرار دارد.

بیشتر بخوانید: ۱۱ ترفند کاربردی ویندوز ۱۰ برای کسانی که به تازگی به این سیستم‌عامل مهاجرت کرده‌اند

مایکروسافت چرا این تغییرات را در آیکون برنامه‌ها ایجاد کرد؟

ویندوز پر استفاده‌ترین سیستم عاملی است که در کامپیوترهای شخصی و لپ تاپ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در طول چندین سالی که عرضه شده همیشه از عدم زیبایی و جذابیت در طراحی آیکون‌ها رنج می‌برده. آیکون‌هایی که هر سال تغییرات زیادی به خود نمی‌گرفتند و لذا همیشه تداعی گر طراحی‌ دهه‌های گذشته بودند!

مایکروسافت از حدودا ۵ سال قبل که ویندوز ۱۰ را معرفی کرد، تصمیم گرفت کمی شکل و شمایل آیکون‌ها را ساده‌تر کند.‍‍ این شرکت به تک رنگ کردن آیکون‌ها روی آورد که ساده‌تر بودند اما برای کاشی‌های زنده ویندوز یا همان Live Titles طراحی شده بودند؛ کاشی‌هایی که زیاد مورد استقبال کاربران و توسعه‌دهندگان قرار نگرفت. برای مثال می‌توانید تغییرات لوگوی ماشین حساب ویندوز را (از راست به چپ) تماشا کنید.

بیشتر بخوانید:‌ چگونه ماشین حساب نموداری جدید را در ویندوز ۱۰ فعال کنیم؟

کریستین کوهن، طراح ارشد ویندوز مایکروسافت می‌گوید:

آیکون‌های صاف و تک رنگ زمانی که در بستر کاشی‌های زنده قرار گیرند عالی هستند اما وقتی آیکون‌هایی با طراحی و استایل جدیدترین به ویندوز وارد شدند، باید این رویه را بهتر می‌کردیم. هنگامی که روی نوار ابزار و یا در منوی استارت ویندوز به دنبال برنامه‌ای می‌گردید، شکل و شمایل متفاوت آیکون‌ها می‌تواند یافتن آن‌ها را برایتان آسان‌تر کند. ما باید با استفاده از زبان طراحی Fluent Design، نشانه‌های بصری بیشتری در طراحی این آیکون‌ها قرار می‌دادیم (که هرچه بیشتر تداعی‌گر کاربرد برنامه باشد).

مایکروسافت اکنون موفق به انجام این کار شده، طوری که هم پلتفرم‌های مختلف از یک زبان طراحی یکسان بهره می‌برند و هم کاربران قدیمی ویندوز نیز خیلی سردرگم نمی‌شوند. چرا که طراحی‌ آیکون‌ها برایشان آشناست. کوهن افزود:

به کمک Fluent Design توانستیم رنگ لعاب بیشتری به آیکون‌هایمان بدهیم. اگرچه تغییرات صورت گرفته اندک هستند، اما در جست‌و‌جو برای یافتن برنامه‌ها تفاوت بسیار زیادی ایجاد می‌کنند.

همانطور که گفته شد، این تغییرات یافتن برنامه‌ها را آسان‌تر می‌کند و حالا مایکروسافت به دنبال راهی است که از آیکون‌های مشابه در تمامی برنامه‌های خود در سیستم عامل ویندوز، iOS، اندروید و مک استفاده کند. تغییرات جدیدی که به زودی شاهد آن خواهیم بود، به شکلی هستند که با شباهت به یکدیگر، بیشتر از قبل تداعی‌گر هماهنگی و وحدت بین خود باشند و در عین حال شکل و شمایل ویندوز از قدیم تا کنون را نیز زنده نگه دارند!

به گفته کوهن، تیم طراحی مایکروسافت از طراحی تک رنگ آیکون ماشین حساب تا طراحی Fluent آن که اکنون شاهد هستیم، طراحی‌های بسیاری را مورد بررسی قرار دادند. خیلی جالب است که شاهد تلاش مایکروسافت در تغییر آیکون برنامه ساده‌ای چون ماشین حساب باشیم و یا حتی تغییرات ظاهری صورت گرفته در برنامه ایمیل در طول ۲۰ سال گذشته!

بیشتر بخوانید:‌ ۴ روش ساده برای پیدا کردن مشخصات کامپیوتر در ویندوز ۱۰

به وضوح مشخص است که مایکروسافت زمان زیادی را برای طراحی چنین آیکون‌هایی صرف کرده تا به بهترین شکل ممکن آن را عملی کند. طراحی‌ای که بخشی از پروژه‌ جامع‌تر و وسیع‌تر با نام Fluent Design است. این زبان طراحی به زودی در همه برنامه‌های پلتفرم‌های گوناگون اعمال خواهد شد و طراحان نیز در تلاش برای توسعه نرم‌افزار یا سخت‌افزاری هستند که در تمام پلتفرم‌هایی که از ویندوز یا برنامه‌های آن استفاده می‌کنند، سیستم طراحی یکسانی داشته باشند!

منبع: theverge

The post مایکروسافت انتشار آیکون‌های جدید ویندوز ۱۰ را آغاز کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala