گوگل ۶۰۰ برنامه حاوی تبلیغات مزاحم را از پلی استور حذف کرد!

در طول چند سال گذشته، مشکلات زیادی گریبان‌گیر برنامه‌های گوگل پلی استور شد که سرآمد همه آن‌ها تبلیغات آزاردهنده در این برنامه‌ها بود. در همین راستا گوگل تصمیم گرفت حدودا ۶۰۰ برنامه حاوی تبلیغات مزاحم را از فروشگاه خود پاک کند تا دیگر توسعه‌دهندگان در طراحی برنامه‌های خود احتیاط لازم را بکار برند.

اگرچه در بین برنامه‌های موجود در فروشگاه گوگل پلی برنامه‌های بسیار خوب و کاربردی وجود دارد، اما تعداد زیادی از آن‌ها تبلیغات زیادی را نشان داده و لذا کاربر نمی‌تواند تجربه خوبی از یک برنامه کاربردی را داشته باشد. برخی از این برنامه‌ها به گونه‌ای حاوی تبلیغات مزاحم هستند که گویی برای نمایش همین تبلیغات طراحی شده‌اند و این مسئله نه تنها در برنامه‌های بی کیفیت، بلکه بعضا در برنامه‌های کاربردی و خوب نیز دیده می‌شود!

روز گذشته اما گوگل اعلام کرد بالاخره در قبال این برنامه‌ها تصمیم نهایی خود را اتخاذ کرده و بیش از ۶۰۰ برنامه حاوی تبلیغات مزاحم را از فروشگاه خود حذف کرده است. طی گزارشی اختصاصی از Buzzfeed News، مشخص شد که فقط ۴۵ برنامه از این ۶۰۰ برنامه، ساخت شرکت Cheetah Mobile بوده! هرگاه اسم برنامه‌های مخرب فروشگاه پلی استور به گوش می‌رسد، آن دسته از کاربرانی که این خبرها را دنبال می‌کنند ناخودآگاه ذهنشان به سمت Cheetah Mobile هدایت می‌شود. گوگل در پی گزارش Buzzfeed News که گفته بود Cheetah Mobile مرتکب تخلف تبلیغاتی شده، اخیرا تعدادی از برنامه‌های مشکل ساز این شرکت را از پلی استور پاک کرده بود و خب با اقدام روز گذشته، تمام برنامه‌های فعال این شرکت از پلی استور پاک شدند!

بیشتر بخوانید: اگر این برنامه را روی گوشی اندرویدی خود دارید همین حالا آن را پاک کنید

البته گوگل با برنامه‌هایی که تبلیغات دارند مشکل خاصی ندارد. بیشتر توجه این شرکت روی برنامه‌هایی است که تبلیغات آزار دهنده دارند و نمی‌گذارند کاربر تجربه خوبی از برنامه داشته باشد. برای مثال اگر برنامه تماس شخص ثالث را که حاوی تبلیغات است روی گوشی خود نصب کرده و بخواهید تماسی برقرار کنید، درست در لحظه شماره‌گیری تبلیغاتی به نمایش درآید که حتی نتوان آن را رد کرد، این یک مشکل است که نباید وجود داشته باشد! نه تنها یک مشکل، بلکه مسئله‌ای خطرناک! چرا که شاید در آن لحظه کاربر بخواهد تماسی ضروری برقرار کند!

برنامه‌های ویروسی، مخرب و حاوی تبلیغات آزاردهنده تنها عاملی است که فروشگاه غنی گوگل پلی را به نسبت همتای خود یعنی اپ استور به یک فروشگاه نا امن تبدیل می‌کند. گوگل اعتراف کرد این اقدام با مخالفت بسیاری روبرو شده اما در واقع خود گوگل بود که باعث شد کار به اینجا ختم شود و توسعه دهندگان بتوانند با زیرکی، فروشگاه را فریب داده و برنامه‌های مشکل ساز خود را راهی آن کنند.

گوگل در تلاش است به کمک یادگیری ماشینی و دیگر فناوری‌های وابسته به هوش مصنوعی، از ورود چنین برنامه‌های مخربی به پلی استور جلوگیری کند. درواقع همین سیستم امنیتی بوده که باعث شد گوگل امروز چنین تصمیمی بگیرد! با این اوصاف پلی استور برنامه‌های زیادی دارد و شمار برنامه‌های مخرب همچنان بسیار زیاد است. پس در دانلود آن‌ها احتیاط کرده و حتما نظرات کاربران را مطالعه کنید.

بیشتر بخوانید: بدافزارهای از پیش نصب شده، معضل جدید میلیون‌ها کاربر اندروید

منبع: androidauthority

The post گوگل ۶۰۰ برنامه حاوی تبلیغات مزاحم را از پلی استور حذف کرد! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala