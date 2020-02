تصاویری از سیستم مولتی تسکینگ جدید iOS 14 منتشر شد!

با توجه به گفته‌های یک افشاگر موثق، آیفون‌هایی که به iOS 14 بروزرسانی شده‌اند می‌توانند از سیستم مولتی تسکینگ کاملا مشابه با آنچه که در سیستم‌ عامل iPadOS وجود دارد بهره ببرند.

مدت زیادی است که کاربران iOS از نبود یک سیستم مولتی تسکینگ حرفه‌ای شکایت دارند و خب ظاهرا اپل بالاخره تصمیم گرفته این مشکل را حل کند. از قبل هم انتظار می‌رفت اپل به همراه گوشی‌های آیفون ۱۲، قابلیت‌های زیادی را نیز معرفی کند اما به نظر می‌رسد زودتر از معرفی آیفون‌ها می‌توانیم از یک سری قابلیت‌های جذاب آن مطلع شویم!

اپل در ماه ژوئن، کنفرانس WWDC را پیش رو دارد و احتمالا در آن زمان از iOS 14 و ویژگی‌های آن رونمایی می‌کند. اما شخصی با نام Ben Geskin که افشاگر موثقی نیز به حساب می‌آید، در حساب کاربری خود در توییتر، ویدئویی از سیستم مولتی تسکینگ در سیستم عامل جدید اپل منتشر کرد که نشان می‌دهد اپل آنچه را که پیشتر در تلبت‌های خود قرار داد، در ماه‌های آینده روی گوشی‌های خود نیز پیاده می‌کند.

بیشتر بخوانید: آیفون ۱۲ و ۴ تغییر بزرگی که انتظار داریم در این گوشی ببینیم!

در ویدئوی زیر می‌توانید اجرای iOS 14 را روی یک آیفون ۱۱ پرو مکس مشاهده کنید. کار با برنامه‌ها در مولتی تسکینگ، حداقل در این ویدئو بسیار سریع و روان صورت می‌گیرد و بستن آن‌ها نیز به سرعت انجام می‌شود. در مجموع و در یک صفحه فقط می‌توان ۴ برنامه را مشاهده کرد و برای مشاهده برنامه‌های بیشتر کاربر باید به سمت راست سوایپ کند.

دانلود mp4

اما اگر ویدئو را کمی آهسته کنیم می‌بینیم که با کشیدن برنامه به سمت پایین، صفحه کمی تیره شده و یک قفل بالای برنامه نمایان می‌شود. مشخص نیست دقیقا عملکرد آن قفل به چه صورت است اما به نظر می‌رسد وقتی برنامه‌ای را در مولتی تسکینگ به سمت پایین بکشید قفل یا به عبارتی پین می‌شود!

دانلود mp4

قالب سیستم مولتی تسکینگ دقیقا همان چیزی است که در آیپد‌ها شاهد بودیم اما باز هم باید منتظر انتشار جزئیات بیشتر بشیم تا ببینیم برنامه اپل دقیقا چیست. اینطور که گفته می‌شود، قرار است قابلیت Split-Screen هم به صورت پیش فرض به iOS 14 اضافه شود و این می‌تواند خبر بسیار خوبی باشد.

در حالی که برخی‌ها در اینترنت معتقدند این ویژگی با جیلبریک کردن آیفون صورت گرفته، بن می‌گوید همچین چیزی نیست و این ویدئو در واقع از یک آیفون جیلبریک شده به ثبت نرسیده. او می‌گوید مولتی تسکینگ به سبک iPad در تنظیمات داخلی iOS 14 فعال شده است و این را با یک تصویر از تنظیمات داخلی گوشی که کاربر می‌تواند از آن جا بین حالت‌های مختلف سوییچ کردن برنامه یکی را انتخاب کند، اثبات کرد!

بیشتر بخوانید: مشخصات فنی مک بوک پرو ۲۰۲۰ به همراه بنچمارک آن لو رفت!

در حال حاضر باید گفت جز همین ویدئو چیز خاصی در مورد iOS 14 نمی‌دانیم جز اینکه پیش‌تر یک خبر منتشر شده بود مبنی بر اینکه اپل بالاخره قرار است اجازه تغییر برنامه‌های پیش فرض را برای کاربران صادر کند! با این حساب شما می‌توانید برنامه جیمیل یا مرورگر کروم را به عنوان برنامه‌های پیش فرض خود در سیستم عامل iOS داشته باشید. همچنین از آن‌ جایی که انتظار می‌رود ناچ بزرگ روی نمایشگر آیفون ۱۲ برداشته شود، بنابراین می‌توان احتمال داد نحوه نمایش محتویات در آن قسمت از نمایشگر تغییر کند.

در حال حاضر فقط می‌دانیم قرار است قابلیت‌های جذابی به iOS 14 اضافه شود اما نمی‌دانیم آیا همه مدل‌ها با این تغییرات سازگاری دارند یا خیر. اپل اخیرا اعلام کرده بود تمام دستگاه‌هایی که به iOS 13 بروزرسانی شدند، به iOS 14 نیز بروزرسانی خواهند شد و این یعنی از آیفون ۶s تا آیفون ۱۱ پرو مکس، همگی واجد شرایط دریافت سیستم عامل جدید هستند اما تغییرات زیادی که گوشی‌های اپل از آن زمان تاکنون داشته‌اند ممکن است باعث حذف یک سری قابلیت‌های جذاب و کاربردی از بروزرسانی‌هایی شود که برای این گوشی‌ها منتشر خواهد شد. با این اوصاف هنوز چیزی مشخص نیست و باید تا دو سه ماه آینده منتظر ماند.

بیشتر بخوانید: به نظر می‌رسد اپل مشغول ساخت مدل ارزان‌تر ایرپاد پرو است

منبع: ۹۱mobiles

The post تصاویری از سیستم مولتی تسکینگ جدید iOS 14 منتشر شد! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala