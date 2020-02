کنگره جهانی موبایل موسوم به MWC یکی از اولین رویدادهای مهم بین‌المللی بود که به دلیل شیوع ویروس کرونا و افزایش نگرانی‌های در مورد این موضوع لغو شد. حالا که ویروس موردنظر با سرعت زیادی در سرتاسر جهان به گسترش خود ادامه می‌دهد، خبرهای بیشتری در مورد لغو رویدادهای تکنولوژی مطرح می‌شود. به‌عنوان مثال فیسبوک روز گذشته کنفرانس توسعه‌دهندگان خود به نام F8 را لغو کرد. با نزدیک‌تر شدن به ماه ژوئن و با توجه به اینکه افرادی از سرتاسر جهان در کنفرانس توسعه‌دهندگان اپل یا WWDC شرکت می‌کنند، آیا اپل هم باید این رویداد را لغو کند؟

همانطور که گفتیم روز گذشته خبر لغو رویداد F8 فیسبوک منتشر شد که در بیانیه این شرکت آمده: «این تصمیم برای اولویت قرار دادن صحت و سلامت توسعه‌دهندگان، کارکنان و همه افرادی اتخاذ شده که در اجرای F8 کمک می‌کنند.» در همین رابطه، مایکروسافت اعلام کرده ماه آینده در رویداد مربوط به بازی‌ها به نام GDC شرکت نخواهد کرد.

سازمان‌دهندگان المپیک توکیو ۲۰۲۰ هم در وضعیت دشواری قرار گرفته‌اند. در همین زمینه، یکی از اعضای کمیته بین‌المللی المپیک گفته که اگر بازی‌های تابستانی که برای ۲۴ ژوئیه تا ۹ اوت برنامه‌ریزی شده‌اند را لغو کنند، به احتمال زیاد برگزاری این بازی‌ها به تاریخ دیگری موکول نخواهد شد.

دیک پاوند، عضو ارشد این کمیته، گفته که اگر ثابت شود برگزاری المپیک در تابستان امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیار خطرناک است، سازماندهندگان به جای تعویق یا جابجایی این مسابقات، احتمالا به طور کلی آن را لغو خواهند کرد. در حالیکه ویروس کرونا روزبه‌روز افراد بیشتری در سرتاسر جهان را درگیر خود می‌کند، مقامات سازمان مرکز کنترل و پیش‌گیری بیماری در آمریکا (CDC) اعلام کرده‌اند که به احتمال زیاد شیوع گسترده این ویروس در آمریکا دیر یا زود اتفاق می‌افتد.

آیا اپل باید کنفرانس WWDC 2020 را لغو کند؟

اپل در ماه مارس باید تاریخ برگزاری کنفرانس WWDC 2020 را اعلام کند و به دلیل چنین شرایطی، باید هر چه زودتر تصمیم خود را بگیرد. شاید اپل در این زمینه عجله نکند تا ببیند شیوع ویروس کرونا به کجا می‌رسد یا شاید هم امسال کنفرانس WWDC در تاریخ دیگری برگزار شود. اما به نظر می‌رسد به احتمال زیاد اپل هم در نهایت این رویداد را لغو خواهد کرد.

اپل معمولا این کنفرانس را در اوایل ماه ژوئن برگزار می‌کند زیرا باید نسخه بتا سیستم‌عامل‌های خود را در اختیار توسعه‌دهندگان قرار دهد تا این سیستم‌عامل قبل از عرضه برای عموم کاربران مورد بررسی گسترده‌ای قرار بگیرند. تعویق چند هفته‌ای این کنفرانس هم به نظر نمی‌رسد چندان مثمر ثمر واقع شود زیرا طبق پیش‌بینی‌ها این ویروس قرار نیست به این زودی‌ها عقب‌نشینی کند. همچنین تاخیر برگزاری WWDC برنامه‌های مربوط به عرضه نسخه بتا و زمان‌بندی انتشار نسخه رسمی سیستم‌عامل‌ها را دچار مشکل می‌کند.

اپل می‌تواند از این فرصت بهره ببرد و کنفرانس WWDC را به صورت مجازی برای افراد برگزار کند. همچنین برای برخی جلسات خصوصی بین توسعه‌دهندگان هم اپل می‌تواند از فیس‌تایم گروهی استفاده کند. در هر صورت در روزهای آینده اپل در این زمینه باید تصمیمی بگیرد و به زودی از تصمیم این شرکت خبردار خواهیم شد.

