بعد از بررسی دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا و مشاهده نتایج دور از انتظار، سامسونگ تصمیم گرفت بروزرسانی را برای بهبود عملکرد دوربین این محصول منتشر کند.

وب‌سایت Gsmarena مقایسه‌ای بین دوربین گوشی‌ گلکسی اس ۲۰ اولترا، هواوی P30 پرو، گلکسی نوت ۱۰ پلاس و شیائومی می نوت ۱۰ انجام داد و اگرچه نماینده جدید سامسونگ عملکرد بسیار خوبی داشت، اما به نظر می‌رسید نقاط ضعفی وجود در تصاویر ثبت شده توسط این گوشی قرار داشت که نباید می‌بود! نتیجه گیری وب‌سایت یاد شده اما بی‌راه نبود چون خود سامسونگ هم متوجه ضعف دوربین بهترین و قدرتمندترین گوشی خود شد و قرار است با ارائه یک بروزرسانی، این مشکل را برطرف کند.

البته سامسونگ دقیقا به مشکل دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا اشاره نکرد اما به وب‌سایت The Verge گفت:

گلکسی اس ۲۰ از مجموعه دوربین‌های بسیار قدرتمند و پیشرفته‌ای بهره می‌برد. ما پیوسته در تلاش هستیم تا با بهبود عملکرد آن، بهترین تجربه را در اختیار کاربران قرار دهیم. ما قصد داریم از طریق یک بروزرسانی در آینده، تجربه کار با دوربین این گوشی‌ها را بهبود بخشیم.

دو دوربینی که مجموعه گلکسی اس ۲۰ اولترا را از دو نسخه کوچکتر خود متمایز می‌کند، یک لنز پریسکوپی با قابلیت بزرگ‌نمایی ۱۰۰ برابری و یک لنز ۱۰۸ مگاپیکسلی نونا بایر است. هچنین پشتیبانی از شارژر سریع ۴۵ واتی که باید به صورت جداگانه نیز آن را خریداری کنید، دیگر نقطه تمایز این گوشی با گلکسی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس است.

بیشتر بخوانید: شارژ فوق سریع گلکسی S20 اولترا واقعا فوق سریع است!

دقیقا مشخص نیست این بروزرسانی چه زمانی برای گوشی‌های سری جدید سامسونگ منتشر می‌شود و قرار است چه میزان تغییراتی را در آن پدید آورد، اما از آن‌ جایی که دیگر شرکت‌ها نظیر شیائومی از گوشی‌های قدرتمندی در بخش دوربین رونمایی کردند، بعید به نظر می‌رسد سامسونگ در عرضه آن تعلل کند!

منبع: gsmarena

The post سامسونگ در حال کار روی بروزرسانی برای بهبود عملکرد دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا است! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala