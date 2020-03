طبق گفته‌های وب‌سایت Windows Central، ظاهرا مایکروسافت قصد دارد گوشی تاشو (دو صفحه‌ای) خود را که تحت عنوان سرفیس دو (Surface Duo) شناخته می‌شود، زودتر از آنچه که تصور می‌شد راهی بازار کند!

ماه اکتبر سال گذشته مایکروسافت رونمایی مختصری از محصول دو نمایشگر خود که تحت عنوان سرفیس دو شناخته می‌شود داشت. این گوشی در ابتدا قرار بود اکتبر امسال به صورت رسمی رونمایی شده و در تعطیلات ۲۰۲۰ راهی بازار شود. اما وب‌سایت ویندوز سنترال ادعا کرده این اتفاق ممکن است بسیار زودتر از آنچه که انتظار می‌رفت رخ دهد! اینطور که به نظر می‌رسد، کار توسعه نرم‌افزار و سخت‌افزار سرفیس دو به پایان رسیده و این مسئله دست مایکروسافت را برای عرضه زودهنگام این محصول کاملا باز می‌گذارد.

با توجه به آخرین گزارش، مایکروسافت امیدوار است تمام کارهای مربوط به سیستم‌ عامل این گوشی را اوایل ماه آوریل به پایان برساند. در نتیجه، می‌توانیم شاهد این باشیم که مایکروسافت نسخه‌های محدودی از سرفیس دو را تولید کرده و به دست توسعه‌دهندگان برساند. رونمایی رسمی نیز می‌تواند در فصل بهار و هنگام معرفی سرفیس گو ۲ و سرفیس بوک ۳ صورت گیرد.

مشخصات فنی گوشی سرفیس دو

سرفیس دو محصولی است که از نمایشگر ۵.۶ اینچی بهره می‌برد و هنگامی هم که نمایشگر ثانویه در کنار آن باز می‌شود، شاهد یک گوشی بزرگ ۸.۳ اینچی خواهیم بود با وضوح ۱۸۰۰ × ۱۳۵۰. این گوشی در مدل پایه خود از ۶ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد که با بهره‌مندی از پردازنده اسنپدراگون ۸۵۵، می‌توان روی قدرت بالای آن حساب ویژه‌ای باز کرد. البته مدل‌های دیگری از این گوشی با حافظه یا میزان رم بیشتر در دسترس خواهد بود اما به نظر می‌رسد هیچ کدام از آن‌ها حداقل امسال از اینترنت ۵G پشتیبانی نخواهند کرد.

به خاطر داشته باشید سرفیس دو یک گوشی تاشو مانند گلکسی فولد، گلکسی Z Flip، موتورولا ریزر یا هواوی میت ایکس نیست؛ این محصولات از نمایشگرهای تاشو بهره می‌برند اما سرفیس از دو نمایشگر برخوردار است. به این صورت که گویا کتابی را باز یا بسته می‌کنید. پتنتی اخیرا منتشر شده که نشان می‌دهد لولاهای بکار رفته در این گوشی نه تنها آن را قادر به چرخش ۳۶۰ درجه‌ای می‌کنند، بلکه می‌توانند رابط کاربری آن را نیز بر اساس چرخش تغییر دهند!

همچنین این گوشی حالتی تحت عنوان Laptop Mode (احتمالا با این نام شناخته شود) دارد که به آن اجازه می‌دهد وقتی گوشی را به صورت افقی نگه داشته‌اید، بخش بالایی به عنوان نمایشگر و بخش پایینی به عنوان صفحه کلید در اختیارتان قرار گیرد. در این صورت قرار دادن آن روی یک میز دقیقا حس و حال یک لپ تاپ کوچک را برایتان القا می‌کند.

سرفیس دو در کنار این موارد، قرار است با قلم سرفیس و سیستم‌ عامل اندروید روانه بازار شود. این گوشی را می‌توان اولین محصولی از مایکروسافت دانست که از سیستم‌ عاملی غیر از سیستم عامل اختصاصی شرکت یعنی ویندوز بهره می‌برد. البته با تجربه نسبتا بدی که مایکروسافت در بکارگیری سیستم عامل اختصاصی خود در گوشی‌های هوشمند داشت، رخ دادن چنین اتفاقی دور از انتظار هم نبود. با این تفسیر نباید دیگر نگران کمبود برنامه باشیم! فقط باید منتظر ماند و دید همکاری مایکروسافت با دیگر توسعه‌دهندگان در راستای طراحی برنامه‌ برای این محصول چگونه پیش خواهد رفت.

پیش‌تر خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه سرفیس دو حتی بدون بهره‌مندی از یک نمایشگر خارجی نیز می‌تواند به نحوی کاربران را از اعلانات دریافتی آگاه کند و کاربر برای انجام این کار می‌بایستی ذره‌ای گوشی‌ را باز کرده و آنچه را که دریافت شده مشاهده کند.

اگرچه دیدن یک گوشی از مایکروسافت آن هم با برند محبوب سرفیس زودتر از موعد می‌تواند بسیار هیجان انگیز باشد، اما یادآوری یک نکته در رابطه با عرضه زودهنگام این محصول ضروری است! موضوعی که تقریبا در هر خبری رد پایی از آن دیده می‌شود و آن هم چیزی نیست جز ویروس کرونا! مایکروسافت پیش‌تر اعلام کرده بود شیوع این بیماری کسب و کار این شرکت را در بخش کامپیوترهای شخصی تحت تاثیر قرار داده و خب سرفیس Duo که قرار است یک گوشی باشد، مسلما می‌تواند ضربه بدتری را متحمل شود.

حتی عرضه زودهنگام این محصول برای توسعه‌دهندگان نیز ممکن است اتفاق ندهد چون مایکروسافت باید تا آن زمان، پیشروی بیماری را نیز در نظر بگیرد. اگر هم قرار باشد فصل بهار شاهد رونمایی از این محصول باشیم، باز هم باید با توجه به شدت شیوع ویروس این اتفاق رخ دهد.

مایکروسافت تجربه خوبی از عرضه گوشی‌های هوشمند به بازار نداشت و درست زمانی که همه چیز مطابق انتظار پیش می‌رفت و ویندوزفون مسیر رو به رشدی را طی می‌کرد، عرضه ویندوز ۱۰ بخش موبایل این شرکت را به ورطه نابودی کشاند! اکنون اما مایکروسافت قصد دارد گوشی‌های خود را زیر سایه برندی قدرتمند و محبوب یعنی سرفیس راهی بازار کند. برندی که تا به این لحظه توانسته مایکروسافت را در بخش تبلت و لپ تاپ‌های لوکس سر زبان‌ها بیاندازد. با این اوصاف این شرکت باید به خوبی مراقب اوضاع باشد چون صرفا کوچ به اندروید به معنای پیروزی نیست! نمونه بارز این مثال را می‌توان بلک بری در نظر گرفت.

امیدواریم از شدت شیوع ویروس کرونا در آینده‌ نزدیک کاسته شود تا علاوه بر حفظ جان مردم، شرکت‌ها نیز بدون نگرانی محصولات خود را راهی بازار کنند تا کسب و کار در سراسر دنیا مجددا به رونق گذشته بازگردد.

The post مایکروسافت احتمالا زودتر از برنامه، سرفیس دو (Duo) را عرضه می‌کند! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala