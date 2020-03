اگر جز آن دسته از کاربرانی هستید که حریم خصوصی حین وب‌گردی برایتان اهمیت ویژه‌ای دارد، پیشنهاد می‌شود از مرورگر Brave برای رسیدگی به فعالیت‌های اینترنتی خود استفاده کنید.

هیچ کس نمی‌خواهد امنیتش حین وب‌گردی مورد تهدید واقع شود. مشهورترین مرورگرهای حال حاضر در تمام پلتفرم‌ها از جمله کروم، فایرفاکس و سافاری برای حفظ حریم شخصی کاربران تنظیماتی دارند که برای استفاده از آن‌ها اکثرا به نصب یک افزونه یا اعمال تنظیمات مختلف نیاز است.

اما یک مرورگر جدید وجود دارد که دقیقا به هدف حفظ امنیت کاربران طراحی شده و به صورت خودکار قابلیت مسدود کردن ردیاب‌ها و کوکی‌های شخص ثالث را دارد تا از این طریق نتوان فعالیت‌های شما را حین وب‌گردی تحت نظر داشت. البته این مرورگر به شما این اجازه را نیز می‌دهد هرچه را که می‌خواهید در لیست مسدودی‌ها قرار دهید. از تبلیغات و کوکی‌ها گرفته تا گزینه ورود به گوگل و فیسبوک!

این مرورگر هم برای اندروید iOS و هم برای ویندوز و مکینتاش در دسترس است. Brave از تمام افزونه‌هایی که برای مرورگر کروم در دسترس است پشتیبانی می‌کند؛ در واقع با کلیک روی «یافتن افزونه یا تم»، به فروشگاه کروم هدایت می‌شوید!

از قابلیت‌های خوب این مرورگر می‌توان سرعت و امنیت بسیار بالای آن را نام برد که از کروم نیز به طرز محسوسی بیشتر است! البته Brave یک نقطه ضعف هم دارد! از آن جایی که در زمینه امنیت بسیار قدرتمند است، برخی از وب‌سایت‌ها حتی نمی‌توانند تشخیص دهند با یک کاربر معمولی طرف هستند و لذا اکثر مواقع ربات تشخیص داده می‌شوید! آن دسته از کاربرانی که از این مرورگر استفاده می‌کنند احتمالا بیشتر از سایرین با سیستم تایید هویت تصویری CAPTCHA برخورد داشته‌اند.

مرورگر Brave را می‌توانید از طریق این لینک دانلود کرده و در ادامه با چگونگی نصب و راه‌اندازی آن آشنا شوید.

کنترل محتوای بلاک شده توسط مرورگر Brave

این مرورگر به صورت پیش‌فرض تمام تبلیغات، ردیاب‌ها و کوکی‌های شخص ثالث را مسدود می‌کند. اما می‌توانید از طریق تنظیمات از شدت سخت‌گیری آن بکاهید.

برای انجام این کار کافی است مرورگر را باز کرده و از طریق منوی آن، گزینه Preferences را انتخاب کنید. در پنل سمت چپ که تنظیمات را نشان می‌دهد، روی گزینه Shield کلیک کنید. در منوی به نمایش درآمده در سمت راست می‌توانید شدت محافظت از سیستم خود را تغییر دهید. مجددا در پنل تنظیمات، روی گزینه Social media blocking کلیک کنید تا از این طریق گزینه‌های ورود گوگل، فیسبوک توییتر و لینکدین را از مسدود شدن خارج کنید. اگر می‌خواهید کنترل بیشتری روی مرورگر خود داشته باشید، در بخش Additional Settings سمت چپ، گزینه Privacy and security را انتخاب کنید. در این قسمت می‌توانید کنترل کاملی روی تمام سرویس‌هایی که مرورگر استفاده می‌کند داشته باشید. مثلا پیش‌بینی کلمات برای سهولت وب‌گردی.

متاسفانه سیاست سخت‌گیرانه مرورگر Brave در قبال انسداد تبلیغات باعث می‌شود وب‌سایت‌ها نتوانند بابت کاری که انجام می‌دهند درآمد کسب کنند. اگر می‌خواهید به وب‌سایتی که مراجعه می‌کنید در مسیر کسب درآمد کمک کنید اما در عین حال ردیابی نشوید می‌توانید از قابلیت Brave Rewards استفاده کنید!

Brave Rewards یک قابلیت بسیار خوب و ارزشمند است که بر اساس اتریوم توسعه یافته و باعث می‌شود به ازای تماشای تبلیغاتی که مرورگر به شما پیشنهاد می‌دهد، توکن دریافت کنید. از این طریق وب‌سایتی که تبلیغات آن را مشاهده می‌کنید به صورت رمزنگاری شده و بدون حضور واسطه، درآمد کسب می‌کند. برای پیوستن به این برنامه می‌توانید مسیر زیر را دنبال کنید.

روی منوی همبرگری سمت راست کلیک کرده و گزینه Brave Rewards را انتخاب کنید. عبارت Yes, I’m In را انتخاب کنید. در صفحه Brave Rewards ، می‌توانید مشارکت خود در این برنامه را بر اساس نیازهای خود تنظیم کنید. مثلا می‌توانید مشخص کنید در هر ساعت چند تبلیغات مشاهده کنید. با انتخاب مشارکت خودکار می‌توانید قبل از اینکه یک وب‌سایت از طریق این برنامه درآمد خود را دریافت کند، حداقل زمانی که در یک سایت می‌گذارنید را مشخص کرده و تعیین کنید در هر ماه، چقدر مایلید مشارکت داشته باشید

این مرورگر در حال حاضر یکی از سریع‌ترین و امن‌ترین مرورگرهای دنیا به شمار می‌رود و قابلیت پشتیبانی از تمام افزونه‌های کروم را نیز داراست. لذا می‌تواند انتخاب بسیار خوبی برای کاربران باشد.

منبع: cnet

