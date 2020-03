در نمایشگاه CES 2020، قابلیت جدید گوگل اسیستنت به نام Read It معرفی شد. این یک قابلیت ساده و بسیار مفیدی محسوب می‌شود و امکان خواندن محتوای صفحات وب برای کاربران را به ارمغان بیاورد.

گوگل شب گذشته اعلام کرد که این مشخصه برای عموم کاربران ارائه شده است. تمام کاربران دارای گوشی‌های اندرویدی مبتنی بر اندروید آب‌نبات چوبی یا جدیدتر می‌توانند از این قابلیت گوگل اسیستنت استفاده کنند. برای فعال‌سازی این قابلیت، کافی است این اقدامات را انجام دهید:

مرورگر گوشی را باز کنید و روانه‌ی سایت موردنظر خود شوید. در هنگام باز بودن صفحه وب، با گفتن Hey Google یا دیگر روش‌های موردنظر خود این دستیار دیجیتالی را فعال کنید. سپس برای بهره‌گیری از این قابلیت، باید عبارت Hey Google, read it یا Hey Google, read this page را به زبان بیاورید. با این کار، گوگل اسیستنت با صدای بلند کل محتوای صفحه وب مذکور را می‌خواند.

طبق اعلام گوگل، برای ۴۲ زبان مختلف می‌توان از این مشخصه استفاده کرد و حتی می‌تواند آن را ترجمه کند. این قابلیت گوگل اسیستنت به‌خصوص برای افراد دارای مشکلات بینایی تا حد زیادی مثمر ثمر واقع می‌شود و بدون هیچ دردسری می‌توانند از متون مختلف در وب بهره ببرند. در حال حاضر، صرفا گوشی‌های اندرویدی می‌توانند از این مشخصه بهره ببرند ولی در آینده نزدیک به احتمال زیاد روانه‌ی دیگر پلتفرم‌ها خواهد شد.

منبع: Android Authority

The post گوگل اسیستنت حالا می‌تواند محتوای صفحات وب را برای کاربران بخواند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala