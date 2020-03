با توجه به داده‌های موسسه NetMarketShare، به نظر می‌رسد کاربران ویندوز ۷ تمایل چندانی به کوچ به ویندوز ۱۰ ندارند و علی‌رغم هشدارهای مایکروسافت، به ویندوز قدیمی خود وفادار ماندند!

در بازه زمانی دسامبر ۲۰۱۹ تا ژانویه ۲۰۲۰، ویندوز ۷ سقوط کم سابقه‌ای را در سهم خود از کامپیوترهای خانگی و لپ تاپ‌ها تجربه کرد! این ویندوز سالیان سال پرفروش‌ترین، پایدارترین و محبوب‌ترین ویندوز مایکروسافت به شمار می‌رفت، اما اکنون سهم آن در بازه زمانی یاد شده با سقوطی ۴ درصدی مواجه شد و به ۲۵.۵۶ رسید!

البته ژانویه آخرین مهلت مایکروسافت به کاربران ویندوز ۷ بود تا به ویندوز ۱۰ کوچ کنند. در غیر این صورت هیچگونه بسته بروزرسانی امنیتی و یا به طور کلی هیچ بروزرسانی برایشان منتشر نخواهد شد! مایکروسافت امیدوار بود با چنین هشداری بتواند تعداد زیادی از کاربران را مجاب به بروزرسانی کند اما آمار کمی نگران کننده است،‌ چون وضعیت از ژانویه تا کنون تغییر خاصی نداشته و تنها شاهد افت ۰.۳۶ درصدی سهم ویندوز ۷ بودیم! سهم ویندوز ۱۰ نیز از بازار کامپیوترها از ماه ژانویه تا کنون تنها ۰.۳۱ درصد رشد داشت و از ۵۷.۰۸ به ۵۷.۳۹ رسید! مسلما این آمار آن چیزی نیست که مایکروسافت انتظارش را داشت اما خب به نظر می‌رسد به زودی کاربران بیشتری نیز به ویندوز ۱۰ بروزرسانی خواهند کرد.

شاید برخی از کاربران به ویندوز جدید بروزرسانی کردند اما بعد از شرایط نابسامان آن تصمیم گرفتند با همان ویندوز ۷ سر کنند؛ اگرچه مایکروسافت بارها اخطار داد چنین اقدامی به ضرر خود آن‌ها تمام خواهد شد. از مسائل امنیتی گرفته تا مشکلاتی از قبیل کند شدن سیستم و اجرای نادرست برخی از برنامه‌های جدید!

بیشتر بخوانید: مایکروسافت تیزری از منوی استارت جدید ویندوز ۱۰ منتشر کرد!

با توجه به گزارشات، امی هود، مدیر مالی ارشد مایکروسافت در جریان یک کنفرانس تلویزیونی در رابطه با افزایش نامحسوس سهم ویندوز ۱۰ توضیحاتی ارائه داد و در نهایت نیز مقصر اصلی را سرعت پایین ورود کامپیوترهای جدید به بازار داست! وی افزود تاخیر در ساخت چیپ‌ مخصوص کامپیوتر، عرضه کامپیوترها به بازار را تحت تاثیر قرار داد؛ خصوصا آن دسته از کامپیوترهایی که به صورت پیش‌فرض از ویندوز ۱۰ بهره می‌برند. شیوع ویروس کرونا نیز مزید بر علت شد تا مایکروسافت نتواند به هدفی که در سر دارد برسد! اما با این حال این شرکت همچنان امیدوار است تا در روزهای آتی روند رو به رشدی را در کوچ مردم به ویندوز ۱۰ شاهد باشد.

تمام این حرف‌ها اگرچه بی‌راه نیستند اما نمی‌توان تاخیر در عرضه کامپیوترهای جدید را مقصر اصلی دانست. خیلی از کاربران در اطراف ما وجود دارند که تمایلی به دست و پنجه نرم کردن با مشکلات ریز و درشت و عجیب و غریب ویندوز ۱۰ ندارند. مایکروسافت در حال حاضر تمام توجه خود را روی هشدار دادن به کاربران معطوف کرده اما عجیب است چرا برای بهبود وضعیت ویندوز فعلی تلاشی نمی‌کند! همین مسئله موجب شد برخی‌ها این هشدارها را جدی نگرفته و سیستم خود را بروزرسانی نکنند!

بیشتر بخوانید: بروزرسانی اخیر ویندوز ۱۰ بدترین بروزرسانی بوده که تاکنون برای این سیستم‌عامل منتشر شده!

با همه این تفاسیر این تنها یک آمار از یک موسسه بوده و خب نمی‌توان به طور قطع و مسلم به تمام داده‌های آن، به عنوان یک اطلاع دقیق و جزئی اعتماد کرد. هنوز باید بررسی‌های بیشتری از سوی موسسات گوناگون انجام گیرد تا مشخص شود سیستم‌های مختلف دقیقا از چه سیستم عاملی بهره می‌برند. با این اوصاف باید به عنوان یک حقیقت کلی آن را پذیرفت و آن هم این است که مردم تمایل زیادی به بروزرسانی به ویندوز ۱۰ ندارند و ترغیب آن‌ها به ترک ویندوز ۷ ممکن است یکی از سخت‌ترین کارهایی باشد که مایکروسافت باید با آن دست و پنجه نرم کند.

اگر به خاطر داشته باشید، تمام این اتفاقات، حال با شدت کمتر، هنگام خداحافظی با ویندوز XP نیز رخ داد؛ به نظر می‌رسد برای برخی از کاربران، علی‌ رغم وجود مشکلات زیاد ناشی از عدم بروزرسانی، دل کندن از ویندوز محبوب کار بسیار سختی است!

بیشتر بخوانید: مایکروسافت تیزری از منوی استارت جدید ویندوز ۱۰ منتشر کرد!

منبع: techradar

The post علی‌رغم هشدارهای مایکروسافت، کاربران ویندوز ۷ به ویندوز ۱۰ بروزرسانی نمی‌کنند! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala