هواوی در یک اقدام حساب شده و البته کمی عجیب اعلام کرد ۱۰۰ درصد سود حاصل از فروش برنامه در فروشگاه اپ گالری را در دو سال اول به توسعه‌دهندگان پرداخت می‌کند!

از آن جایی که هواوی به همکاری گوگل قطع امید کرد، به دنبال راهی بود تا بتواند روی پای خود بایستد. هیچ سرویسی از گوگل برای کاربران گوشی‌های جدید هواوی در دسترس نخواهد بود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها فروشگاه غنی گوگل پلی است! لذا هواوی برای جبران این فقدان بزرگ باید روی اپ گالری، فروشگاه اختصاصی خود سرمایه گذاری کند. حتی گوشی‌های جدید آنر نیز از دریافت بروزرسانی و بهره‌مند شدن از خدمات گوگل محروم هستند. به همین خاطر هواوی باید کاری انجام دهد تا توسعه‌دهندگان به طراحی برنامه و بازی برای اپ گالری ترغیب شوند و اینطور که به نظر می‌رسد هواوی واقعا یک برنامه عجیب در سر دارد!

در توافق‌نامه سرویس اپ گالری آمده، توسعه‌دهندگانی که تا آخر ماه ژوئن در این برنامه عضو شوند، به مدت ۲ سال، ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از فروش برنامه خود را دریافت خواهند کرد! البته این مدت زمان به دو بخش تقسیم شده.

در ۱۲ ماه اول، توسعه‌دهندگان ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از فروش اپلیکیشن‌های غیر بازی را دریافت می‌کنند. برای بازی‌ها این مقدار به ۸۵ درصد کاهش می‌یابد. عددی که بسیار نزدیک به ۸۸ درصد فروشگاه اپیک گیمز است! البته فروشگاه اپیک گیمز برای بازی‌هایی که با موتور Unreal Engine طراحی شده باشند تا ۹۵ درصد سود حاصل از فروش را به توسعه‌دهنده بازمی‌گرداند!

در ۱۲ ماه دوم اما توسعه‌دهندگان ۸۵ درصد درآمد را دریافت می‌کنند و این درصد دیگر مختص برنامه یا بازی به تنهایی نیست؛ یعنی چه برنامه و چه بازی، باید ۸۵ درصد درآمد حاصل از فروش به توسعه‌دهنده برسد. حال اگر شخص یا شرکتی بخواهد برنامه‌های آموزشی طراحی کند، می‌تواند ۹۰ درصد آنچه را که طراحی می‌کند دریافت کند. بعد از پایان این مدت زمان دو ساله نیز همه چیز طبق روال استاندارد پیش خواهد رفت. یعنی توسعه‌دهنده ۷۰ درصد و هواوی نیز ۳۰ درصد درآمد حاصل از فروش برنامه و بازی‌ها را دریافت می‌کند. البته باز هم آن دسته از توسعه‌دهندگانی که حتی بعد از پایان مدت زمان دو ساله، برنامه‌های آموزشی طراحی کنند می‌توانند ۸۰ درصد درآمد را از آن خود کنند.

البته این برنامه صرفا برای توسعه‌دهندگانی است که خارج از چین حضور دارند. درواقع این دسته از افراد در شرایط بهتری قرار دارند. مثلا توسعه‌دهندگان چینی درآمد حاصل از خرید درون برنامه‌ای را با درصد ۵۰/۵۰ بین خود و هواوی تقسیم می‌کنند اما این مقدار برای توسعه‌دهندگان خارجی به ۷۰ می‌رسد! اپل و گوگل هم در فروشگاه‌های خود، طبق درصد ۷۰/۳۰ پیش می‌روند.

این فرصت بسیار خوبی برای توسعه‌دهندگان است تا پول خوبی از طراحی برنامه برای هواوی دریافت کنند. هواوی به شدت تحت فشار قرار دارد و تمام محصولات خوب این شرکت به دلیل عدم بهره‌مندی از سرویس‌های گوگل محبوبیت خود را در خارج از چین از دست داده‌اند. گوشی‌هایی که هم از نظر سخت‌افزاری عالی هستند و هم از نظر نرم‌افزاری، اما متاسفانه کاربران نمی‌توانند از پتانسیل بالای این محصولات سودی ببرند!

