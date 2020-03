AnTuTu یک اپلیکیشن بنچمارک است که به کاربران اجازه می‌دهد عملکرد گوشی‌ها را با یکدیگر مقایسه کنند. این پلتفرم برای کمپین‌های بازاریابی گوشی‌های هوشمند اهمیت زیادی دارد و در نقد و بررسی‌ها به نتایج بنچمارک AnTuTu اشاره می‌شود.

اما از ساعاتی قبل، اپلیکیشن‌های بنچمارک این شرکت از گوگل پلی استور حذف شده‌اند ولی همچنان در اپ استور اپل حضور دارند. در حالی که گوگل نمی‌گوید چه چیزی باعث این حذف شده، بسیاری تصور می‌کنند این موضوع به حذف گسترده اپلیکیشن‌های مربوط به شرکت Cheetah Mobile برمی‌گردد.

به دنبال واکنش رسانه‌ها، مقامات AnTuTu بیانه این شرکت را برای تعداد زیادی از رسانه‌ها ارسال کرده‌اند و در آن آمده سابقه این اپلیکیشن بیشتر از Cheetah Mobile است و این شرکت از سال ۲۰۱۴ صرفا یکی از سهامداران AnTuTu محسوب می‌شود. در بخش دیگر این بیانیه آمده که Cheetah Mobile هیچوقت به اکانت گوگل پلی AnTuTu دسترسی نداشته و این بنچمارک هیچگاه محتوای تبلیغاتی برای نرم‌افزارهای Cheetah Mobile نمایش نداده است.

رئیس هیئت مدیره Cheetah Mobile به‌عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره AnTuTu انجام وظیفه می‌کند ولی سخنگوی این اپلیکیشن بنچمارک گفته که این یک الزام از طرف سرمایه‌گذار است و آن شخص در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مدیریت نقشی ندارد. مدیران AnTuTu همچنان مشغول صحبت با گوگل برای رفع این مشکل هستند. در حال حاضر اگر به سایت AnTuTu سر بزنید و بر لینک مربوط به گوگل پلی کلیک کنید، فایل APK دانلود می‌شود.

