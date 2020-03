از اندروید ۱۱ چه انتظاراتی داریم؟

اندروید ۱۰ راه خود را به چندین میلیون گوشی در سرتاسر جهان باز کرده و حالا تقریبا تمام گوشی‌های اندرویدی جدید همراه با این نسخه جدید عرضه می‌شوند. در این میان، گوگل مدتی قبل اولین نسخه پیش‌نمایش توسعه‌دهندگان اندروید ۱۱ را منتشر کرد. اندروید ۱۰ اگرچه از ویژگی‌های مفید زیادی بهره می‌برد، ولی در دنیای نرم‌افزار انتظارات کاربران تمامی ندارد. بنابراین در این مطلب قصد داریم انتظارات خود را از این سیستم‌عامل جدید مطرح کنیم.

حالت‌های جدید برای باتری

گوگل برای افزایش شارژدهی باتری مدت‌ها قبل حالت‌های Doze و قابلیت battery saver را معرفی کرد. بدون شک می‌توانیم بگوییم که چنین قابلیت‌هایی به کاربران کمک کرده‌اند تا از شارژ باتری خود برای مدت طولانی‌تری استفاده کنند. اما عمر باتری پایین پیکسل ۴ نشان می‌دهد که حتی قابلیت battery saver هم در برخی شرایط جوابگوی نیازهای کاربران نیست. بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع، اگر اندروید ۱۱ حالت‌های باتری جدیدی مانند قابلیت Ultra Power Saving گوشی‌های سامسونگ را معرفی کند، می‌تواند نیازهای بخشی از کاربران را برطرف کند. خوشبختانه، ظاهراً این مشخصه قرار است روانه‌ی گوشی‌های پیکسل شود و امیدواریم برای تمام گوشی‌های اندرویدی هم ارائه شود.

قابلیت‌های جدید برای ثبت اسکرین‌شات

یکی از قابلیت‌هایی که همچنان جای خالی‌اش در اندروید خالص حس می‌شود، مشخصه اسکرین‌شات اسکرولی است که به کاربران اجازه می‌دهد مثلا از کل صفحه وب یا بخش زیادی از چت اسکرین‌شات بگیرند. در حقیقت، در حال حاضر اکثر رابط‌های کاربری مبتنی بر اندروید از چنین قابلیتی بهره می‌برند. همچنین می‌توانیم به امکان اسکرین‌شات برای بخش از نمایشگر اشاره کنیم که به‌عنوان مثال Realme UI مجهز به چنین قابلیتی است (تصویر بالا را مشاهده کنید). با این کار بعد از ثبت اسکرین‌شات دیگر نیازی به ویرایش آن نخواهید داشت. گوگل مدتی قبل موضوع اسکرین‌شات اسکرولی در اندروید ۱۱ را تایید کرد ولی امیدواریم قابلیت اسکرین‌شات مربوط به بخشی از نمایشگر هم ارائه شود.

حالت بازی

سامسونگ در زمینه‌ی حالت بازی و دیگر ابزارهای مشابه از جمله پیشگامان محسوب می‌شود که در این زمینه امکانات زیادی برای گیمرها به ارمغان می‌آورد. این قابلیت‌ها توسط دیگر گوشی‌های اندرویدی هم مورد استقبال زیادی قرار گرفته‌اند. بنابراین امیدواریم در اندروید ۱۱ هم چنین امکاناتی ارائه شود تا کاربران هنگام اجرای بازی‌ها بتوانند رزولوشن نمایشگر و رفرش ریت آن را تغییر بدهند، گزینه‌ای برای غیرفعال کردن نوتیفیکیشن‌ها داشته باشند و از دیگر امکانات این‌چنینی بهره ببرند.

امکانات بیشتر برای حریم خصوصی

در اندروید ۱۰ شاهد بهبود برخی از قابلیت‌های مربوط به حریم خصوصی بودیم و امیدواریم گوگل با اندروید ۱۱ حتی از این هم فراتر برود. یکی از ویژگی‌های جذاب که امیدواریم اندروید ۱۱ از گوشی‌های اوپو و Realme الگوبرداری کند، قابلیت موسوم به Personal Information Protection است. این ویژگی اساسا داده‌های خالی را به اپلیکیشن‌هایی می‌دهد که مواردی مانند فهرست مخاطبین، لیست تماس‌ها، ورودی‌های تقویم و پیامک را درخواست می‌کنند. همچنین کاربران باید بتوانند برخی از اپلیکیشن‌ها را در لیست سفید قرار دهند تا عملکرد موارد قابل اعتماد دچار مشکل نشود.

گوگل همچنین برای ویژگی‌های حریم خصوصی می‌تواند نگاهی به اپل بیندازد و هنگام ثبت‌نام برای اکانت‌های مختلف، آدرس ایمیل جداگانه‌ای را در اختیار سرویس‌ها قرار دهد و در نهایت ایمیل‌های موردنظر به آدرس اصلی فوروارد شوند. با انجام این کار، آدرس ایمیل واقعی شما از حملاتی مانند نفوذ به پایگاه داده‌های سایت‌ها و دیگر فعالیت‌های شرورانه در امان می‌ماند. اپل همچنین هنگام ارسال تصاویر از طریق ایردراپ، به کاربران این امکان را می‌دهد که متادیتا این تصاویر را جدا کنند و گوگل هم بهتر است چنین مشخصه‌ای را ارائه کند.

حالت دسکتاپ

در نسخه‌های اولیه اندروید ۱۰ حالت دسکتاپ وجود داشت ولی در نسخه نهایی کنار گذاشته شد. این مورد هم یکی دیگر از قابلیت‌هایی است که امیدواریم به اندروید ۱۱ راه پیدا کند و در این زمینه می‌توانیم به شرکت‌هایی مانند هواوی و سامسونگ اشاره کنیم که از چندین سال قبل این مشخصه را ارائه می‌دهند.

برای افرادی که با این مشخصه آشنا نیستند، باید بگوییم که این قابلیت به آن‌ها اجازه می‌دهد با وصل کردن گوشی به نمایشگر بزرگ، از رابط کاربری مشابه سیستم‌های دسکتاپ بهره ببرند. همچنین افراد با وصل کردن کیبورد و ماوس می‌توانند در شرایط مختلفی که به سیستم دسکتاپ دسترسی ندارند، کارهای موردنظر خود را انجام بدهند.

شارژ بهینه

ایسوس از اولین شرکت‌هایی بود که در سال ۲۰۱۸ قابلیت شارژ بهینه را برای گوشی‌های پرچم‌دار خود معرفی کرد. این ویژگی اساسا با بهره‌گیری از عادات کاربر مربوط به شارژ استفاده می‌کند تا بتواند سرعت آن را تنظیم کند. به لطف این مشخصه، شارژ باتری برای زمان طولانی بر روی ۱۰۰ درصد باقی نمی‌ماند و همین امر منجر به کاهش فرسایش باتری می‌شود.

از جمله شرکت‌هایی که این راهکار را عملی کرده‌اند، می‌توانیم به وان‌پلاس و اپل هم اشاره کنیم. با ارائه‌ی این قابلیت در اندروید ۱۱، شرکت‌های سازنده دیگر لازم نیست چنین امکانی را توسعه دهند و این امر منجر به بهبود عملکرد باتری انواع و اقسام گوشی‌های اندرویدی می‌شود.

یک جایگزین برای Android Beam

یکی از بهترین ویژگی‌های گجت‌های اپل، قابلیت ایردراپ است که به کاربران اجازه می‌دهد به راحتی و بدون هیچ دردسری فایل‌های مختلفی را با دیگر گجت‌ها به اشتراک بگذارند. گوگل هم سال‌ها قبل مشخصه Android Beam را در همین راستا معرفی کرد که البته دیگر فعال نیست. در نسخه‌های اولیه اندروید ۱۰ قابلیت موسوم به Fast Share/Nearby Sharing برای اشتراک‌گذاری فایل‌ها دیده شد اما متأسفانه از نسخه نهایی اندروید ۱۰ کنار گذاشته شد. بنابراین امیدواریم در اندروید ۱۱ شاهد چنین قابلیتی باشیم.

مروری بر مهم‌ترین ویژگی‌های اولین نسخه پیش‌نمایش توسعه‌دهندگان اندروید ۱۱

چند ویژگی قابل توجه در اولین نسخه پیش‌نمایش توسعه‌دهندگان اندروید ۱۱ دیده می‌شود ولی تضمینی برای حضور آن‌ها در نسخه نهایی وجود ندارد. در همین زمینه می‌توانیم به ویژگی‌های مختلف اندروید ۱۰ اشاره کنیم که در نهایت از نسخه نهایی آن کنار رفتند. در هر صورت با در نظر گرفتن این موضوع، در ادامه به برخی ویژگی‌های مهم این نسخه اشاره می‌کنیم:

فیلم‌برداری از صفحه نمایش – بعد از ارائه‌ی این قابلیت در اکثر رابط‌های کاربری، ظاهرا نسخه نهایی اندروید ۱۱ هم قرار است مجهز به این مشخصه شود.

بعد از ارائه‌ی این قابلیت در اکثر رابط‌های کاربری، ظاهرا نسخه نهایی اندروید ۱۱ هم قرار است مجهز به این مشخصه شود. زمان‌بندی حالت تاریک – این قابلیت با توجه به زمان طلوع و غروب، حالت تاریک را به صورت خودکار فعال و غیرفعال می‌کند.

این قابلیت با توجه به زمان طلوع و غروب، حالت تاریک را به صورت خودکار فعال و غیرفعال می‌کند. پین کردن اپلیکیشن‌ها در منوی اشتراک‌گذاری – با پین کردن اپلیکیشن‌های محبوب در منوی موردنظر، دیگر لازم نیست هنگام اشتراک‌گذاری برای یافتن آن‌ها اسکرول کنید.

با پین کردن اپلیکیشن‌های محبوب در منوی موردنظر، دیگر لازم نیست هنگام اشتراک‌گذاری برای یافتن آن‌ها اسکرول کنید. مکالمات – تمام نوتفیکیشن‌های مربوط به چت‌ها در بخش جداگانه‌ای از قسمت نوتیفیکیشن نمایش داده می‌شوند.

منبع: Android Authority

