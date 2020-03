آموزش یافتن و دانلود آهنگ‌ پس زمینه ویدئوها در اینستاگرام و Tik Tok

یافتن و دانلود آهنگ از اینستاگرام و TikTok برای خیلی از کاربران فرایند سخت و خسته‌کننده‌ای است! لذا در این مطلب به شما عزیزان آموزش خواهیم داد چگونه آهنگ‌های پس زمینه‌ای که در کلیپ‌های این برنامه‌ها وجود دارند را دانلود کنید.

اینستاگرام و Tik­Tok یکی از پر استفاده‌ترین برنامه‌هایی هستند که اکثر افراد آن‌ها را روی گوشی‌های هوشمند خود نصب کرده‌اند. برخی از کاربران این برنامه‌ها اما برای بازدید بیشتر کلیپ‌های خود،‌ با هدف تبلیغات و یا برخی کارهای دیگر، روی کلیپ‌هایی که ضبط می‌کنند موسیقی هم قرار می‌دهند و خب در برخی موارد این موسیقی‌ها واقعا زیبا و دلنشین هستند.

اگر موسیقی به زبان فارسی باشد، یافتن آن بسیار ساده خواهد بود. جست‌و‌جوی یک جمله از آن در اینترنت می‌تواند ما را به صفحه دانلود آن آهنگ هدایت کند. اما اکثر مواقع این موسیقی‌ها به زبان خارجی هستند؛ حتی نه انگلیسی! بنابراین یافتن آن‌ها بسیار مشکل خواهد بود. به همین منظور تصمیم گرفتیم آموزش دانلود آهنگ‌ پس زمینه در کلیپ‌های اینستاگرام و Tik­Tok را در این مطلب قرار دهیم تا بتوانید تقریبا هر آنچه را که در کلیپ‌ها می‌شنوید دانلود کنید.

یافتن و دانلود آهنگ از اینستاگرام و Tik Tok از طریق Shazam

Shazam یک برنامه تشخیص موسیقی است و عملکرد بسیار خوبی نیز دارد. هم کاربران سیستم عامل‌های iOS و هم اندروید می‌توانند به این برنامه دسترسی داشته باشند و خوشبختانه استفاده از آن نیز کاملا رایگان است. از قابلیت‌های خوب Shazam این است که مستقیما با دستیار صوتی گوگل و اپل ارتباط برقرار می‌کند. بنابراین تنها کاری که باید کرد دانلود این برنامه و ساخت یک حساب کاربری در آن است.

سپس آهنگ مورد نظر را روی حالت اسپیکر و یا در یک گوشی دیگر پخش کنید و روی دایره آبی رنگ Shazam کلیک کنید تا فرایند یافتن موسیقی آغاز شود. Shazam صدای دریافت شده را ضبط کرده و آن را با آهنگ‌های موجود در دیتابیس خود تطبیق می‌دهد و در نهایت در صورت موجود بودن، آن را به شما معرفی خواهد کرد.

آنچه را که بعد از یافتن آهنگ دریافت خواهید کرد نام اثر، نام خواننده، نام آلبوم و یک سری جزئیات دیگر است. اگر از حساب اسپاتیفای بهره می‌برید و یا کاربر اپلیکیشن موسیقی اپل (Apple Music) هستید می‌توانید مستقیما از طریق این اپلیکیشن‌ها به موسیقی مورد نظر دسترسی داشته باشید.

نکته بسیار مهم در مورد Shazam، عدم توانایی آن در یافتن یک موسیقی است. مسلما بارها با این مسئله مواجه خواهید شد اما حداقل یک شانس دیگر به این برنامه بدهید. شاید در مرحله اول فرایند ضبط موسیقی به خوبی صورت نگرفته و یا کیفیت آهنگ بسیار پایین بوده باشد. لذا صدای آن را افزایش دهید و حتی‌الامکان ابتدا لوگوی Shazam را لمس کرده و سپس آهنگ مورد نظر را اجرا کنید.

توجه داشته باشید که برای عملکرد صحیح این برنامه نیاز به یک فیلتر شکن هم دارید چون متاسفانه عده‌ای بدون فیلتر شکن یا سرعت پایین اینترنت نتوانستند از این برنامه و قابلیت‌های آن استفاده کنند! حدودا سه سال است که اپل Shazam را خریداری کرده و از آن موقع تا کنون این برنامه پیشرفت‌های خوبی داشته. شما عزیزان می‌توانید از طریق دو لینک زیر، اپلیکیشن Shazam را برای اندروید و iOS دانلود کنید. به خاطر داشته باشید برای دانلود آهنگ از اینستاگرام و TikTok بعد از یافتن آن باید به اینترنت رجوع کنید.

لینک دانلود برنامه Shazam برای اندروید

لینک دانلود برنامه Shazam برای iOS

یافتن و دانلود آهنگ از اینستاگرام و Tik Tok از طریق Soundhound

Soundhound نام یک اپلیکیشن دیگر است که با کاربردی مشابه با Shazam، در یافتن آهنگ‌ها به شما کمک می‌کند. اگرچه کمی دیر وارد دنیای نرم‌افزارها شد، اما آنقدر عملکرد خوبی از خود به جای گذاشت که در لیست بهترین روش‌ها برای یافتن آهنگ جای گرفت.

فرایند یافتن آهنگ کاملا مشابه با Shazam است و تنها تفاوت این است که فقط وارد یک برنامه دیگر با رابط کاربری متفاوتی می‌شوید! پیشنهاد می‌شود ابتدا آهنگ را پخش کرده و سپس روی لوگوی Soundhound کلیک کنید تا مشکلی از بابت تاخیر پیش نیاید.

کارکرد این برنامه به این گونه است که در برخی موارد نه تنها آهنگ‌های TikTok را پیدا می‌کند، بلکه ویدئو و متن آهنگ را نیز در زیر صفحه به شما نشان می‌دهد! هر لحظه که متنی از آهنگ خوانده می‌شود، آن قسمت به رنگ نارنجی در می‌آید تا نشان دهد دقیقا چه بخشی از آهنگ در حال پخش است.

Soundhound بدون هیچ گونه مشکلی با اپل موزیک و اسپاتیفای کار می‌کند و کار با آن نیز رایگان خواهد بود. اما اگر بخواهید پلی‌لیستی از ویدئو‌های مورد علاقه خود در TikTok ایجاد کنید، باید مبلغ ۶.۹۹ دلار بپردازید. به خاطر داشته باشید برای دانلود آهنگ از اینستاگرام و TikTok بعد از یافتن آن باید به اینترنت رجوع کنید.

لینک دانلود برنامه Soundhound برای اندروید

لینک دانلود دانلود Soundhound برای iOS

یافتن و دانلود آهنگ از اینستاگرام و Tik Tok از طریق Musixmatch

یکی از بهترین‌ برنامه‌های پخش موسیقی و همچنین یافتن آن، Musixmatch است. اگر Shazam و Soundhound نتوانستند آهنگ مورد نظر شما را پیدا کنند، شانس یافتن آن در Musixmatch بسیار پایین خواهد بود اما در عین حال امتحان آن ضرری ندارد.

سازندگان برنامه ادعا می‌کنند بزرگ‌ترین فهرست موسیقی‌های دنیا در آن وجود دارد و فرقی نمی‌کند موسیقی به چه زبانی و یا چه سبکی خوانده شود، Musixmatch آن را برای شما به همراه متن آن پیدا خواهد کرد! تنها کاری که باید انجام دهید، وارد کردن بخشی از آهنگ در قسمت جست‌و‌جوی برنامه است. البته در برخی موارد که برنامه با توجه به کلمه وارد شده آهنگ‌های زیادی معرفی می‌کند، مجبور خواهید شد همه را تک تک گوش دهید تا ببینید کدام یک، موسیقی مورد نظر شماست.

همانند Shazam، در این برنامه نیز بعد از یافتن آهنگ، نام خواننده و نام آلبوم آن را خواهید دید. با این تفاوت که در این برنامه تعداد زیادی از آهنگ‌ها به زبان‌های مختلف از جمله فارسی نیز ترجمه شده‌اند. حتی خود کاربر هم می‌تواند آهنگ‌ها را ترجمه کند، متن ترجمه آن را ویرایش کند و به طور کلی به پیشرفت برنامه کمک کند.

بروزرسانی اخیری که برای این برنامه منتشر شده آن را همراستای برنامه‌هایی چون Shazam و Soundhound قرار داده و این یعنی به جای تایپ بخشی از آهنگ، می‌توانید مستقیما آن را پیدا کنید! در اختیار داشتن فهرست عظیمی از آهنگ‌ها ادعای بی‌راهی نیست چون به شخصه از عملکرد آن راضی هستم.

یکی دیگر از قابلیت‌های خوب این برنامه این است که گاهی آهنگی را دانلود می‌کنید اما خبری از نام خواننده و متن آهنگ نیست. کافی است از طریق Musixmatch آن را پخش کرده، روی سه نقطه عمودی در سمت راست-بالای منوی پخش کلیک کنید. در منوی باز شده به سمت پایین اسکرول کنید تا عبارت Edit Song Info را پیدا کنید. با لمس این گزینه، وارد محیطی می‌شوید که می‌توانید در آنجا با کلیک روی Fetch song info، اطلاعات آهنگ مورد نظر خود را پیدا کنید. البته این گزینه در اکثر مواقع به درستی عمل می‌کند و این یعنی باید انتظار داشته باشید گاهی اوقات با نتیجه درستی مواجه نشوید.

نکته بسیار مهمی که در رابطه با این برنامه وجود دارد تبلیغات آن است! اگر بتوانید نسخه پرو آن را تهیه کنید شاید دیگر نیازی به هیچ برنامه پخش موسیقی نداشته باشید اما مادامی که از نسخه رایگان استفاده می‌کنید، تبلیغات‌های آن شما را به ستوه خواهند آورد! برای خرید نسخه پرو باید مبلغ ۳.۹ دلار پرداخت کنید.

لینک دانلود برنامه Musixmatch برای اندروید

لینک دانلود برنامه Musixmatch برای iOS

دانلود ویدئو از اینستاگرام و تبدیل آن به MP3 در اندروید

تعداد برنامه‌های با کیفیت و مفیدی که می‌توانند شما را در یافتن نام آهنگ مورد نظر کمک کنند به پایان رسید اما نکته‌ای وجود دارد که باید آن را به اطلاع شما برسانیم. پخش یک آهنگ در پس زمینه موزیک‌ویدئو در اینستاگرام روی حالت اسپیکر و همزمان وارد شدن به برنامه‌های Shazam، Soundhound و Musixmatch امکان‌پذیر نیست چون با ورود به هر برنامه دیگری، اینستاگرام قطع می‌شود و نمی‌توان آهنگ مورد نظر را در حال پخش پیدا کرد!

برای حل این مشکل دو راه وجود دارد. یک اینکه از طریق یک گوشی دیگر آهنگ را پخش کنید و اجازه دهید برنامه آن را بیابد. اگر این امکان برایتان وجود ندارد، پیشنهاد می‌شود برنامه‌های زیر را دانلود کرده و روی گوشی خود نگه دارید. یکی از آن‌ها، دانلود ویدئو از اینستاگرام است و دیگری تبدیل ویدئو به mp3. با در اختیار داشتن این برنامه‌ها، دانلود ویدئو از اینستاگرام و تبدیل آن به MP3 در مدت زمان نهایتا ۲ دقیقه انجام می‌شود و می‌توانید با خیال راحت، از طریق گوشی خود اقدام به یافتن آهنگ کنید.

یکی از بهترین برنامه‌های دانلود از اینستاگرام، Video Downloader – For Instagram و یکی از بهترین برنامه‌های تبدیل ویدئو به MP3، اپلیکیشن Video to MP3 Converter است. تنها کاری که باید انجام دهید، فشردن سه نقطه در بالای هر ویدئوی اینستاگرام و سپس Copy Link یا انتخاب گزینه Share to است. اگر گزینه اول را انتخاب کنید، برنامه Video Downloader به صورت خودکار در بالای صفحه به شما یک پیغام می‌دهد مبنی بر اینکه لینک کپی شده دریافت شد. با لمس آن وارد برنامه می‌شوید و می‌بینید که همه چیز به صورت خودکار در حال انجام است و حتی اگر ویدئو چند اسلاید هم داشته باشد، با کپی کردن لینک آن، برنامه همه صفحات را برایتان دانلود می‌کند! با انتخاب گزینه Share to هم باید از لیست برنامه‌های باز شده برای اشتراک‌گذاری، برنامه Video Downloader – For Instagram را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید تا ویدئوی مورد نظر از طریق آن دانلود شود.

ویدئوی دانلود شده در گوشی شما ذخیره می‌شود. سپس نوبت به برنامه Video to MP3 می‌رسد. آن را باز کنید و با انتخاب گزینه Video to Audio در پایین-چپ محیط برنامه، موزیک ویدئوی مورد نظر را پیدا کنید و بگذارید برنامه فرایند تبدیل را انجام دهد. بعد از این کار باید به دنبال پوشه تبدیل mp3 در گوشی خود باشید و آهنگ را از طریق یکی از برنامه‌های پخش موسیقی گوشی پخش کنید. آهنگی که به صورت mp3 و از طریق برنامه پخش شود، با بیرون آمدن از گوشی به صورت یک برنامه باز در پس زمینه گوشی در حا اجرا باقی می‌ماند و بنابراین با خیال راحت می‌توانید وارد یکی از برنامه‌های گفته شده شوید و فرایند یافتن آهنگ را آغاز کنید.

لینک دانلود برنامه Video to MP3 Converter برای اندروید

لینک دانلود برنامه Video Downloader – For Instagram

