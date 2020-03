گوگل هر ساله نسخه جدید سیستم‌عامل اندروید را منتشر می‌کند و ۲۰۱۹ سال اندروید ۱۰ بود که برای اولین بار از نام یک خوراکی بهره نمی‌برد. در زمینه‌ی ارائه‌ی جدیدترین نسخه‌های اندروید، شرکت‌های سازنده مختلف عملکرد یکسانی ندارند و شاهد تفاوت‌های قابل توجهی بین آن‌ها هستیم.

اگر شما از جمله کاربران بدشانسی هستید که برای گوشی فعلی خود اندروید ۱۰ را دریافت نکرده‌اید، بهتر است برای گوشی بعدی از شرکتی دست به انتخاب بزنید که در این زمینه عملکرد بهتری دارد. در همین راستا، در ادامه به سرعت شرکت‌های سازنده در زمینه ارائه‌ی اندروید ۱۰ برای گوشی‌هایشان می‌پردازیم. به احتمال زیاد جزییات چنین لیستی برای اندروید ۱۱ هم تا حد زیادی تکرار می‌شود. قبل از آغاز مطلب، باید چند نکته مهم را مطرح کنیم:

این رده‌بندی صرفا بر اساس سرعت ارائه صورت گرفته است. البته در این زمینه معیارهای دیگری هم اهمیت دارند و به‌عنوان مثال می‌توانید بخش وان‌پلاس را مطالعه کنید.

شرکت‌ها آپدیت اندروید را در مناطق مختلف و در زمان‌های گوناگونی ارائه می‌کنند و به همین خاطر تاریخ‌های مطرح شده را تخمینی در نظر بگیرید.

همچنین در این فهرست نامی از گوگل برده نشده زیرا به‌صورت پیش‌فرض، گوشی‌های پیکسل اولین گوشی‌هایی هستند که نسخه جدید اندروید را دریافت می‌کنند.

اسنشال

اولین گوشی با نسخه باثبات اندروید ۱۰: اسنشال فون

اسنشال فون تاریخ ارائه: ۳ سپتامبر ۲۰۱۹

۳ سپتامبر ۲۰۱۹ فاصله زمانی نسبت به عرضه رسمی اندروید: ۰ روز

در زمینه سرعت ارائه اندروید، هیچ شرکتی به گرد پای اسنشال هم نمی‌رسد. در مورد اندروید ۱۰ این قضیه تکرار شد و اسنشال فون همزمان با گوشی‌های پیکسل اندروید ۱۰ را دریافت کرد. اما در مورد این شرکت باید بگوییم که فعالیت‌های اسنشال متوقف شده است و این یعنی تنها گوشی برند مذکور دیگر قرار نیست هیچ آپدیت رسمی دریافت کند. به عبارتی دیگر، سال آینده شرکت دیگری در مقام اول این فهرست قرار می‌گیرد.

ردمی

اولین گوشی با نسخه باثبات اندروید ۱۰: ردمی K20 پرو (در کشور چین)

ردمی K20 پرو (در کشور چین) تاریخ ارائه: ۳ سپتامبر ۲۰۱۹

۳ سپتامبر ۲۰۱۹ فاصله زمانی نسبت به عرضه رسمی اندروید: ۰ روز

ردمی که دیگر زیرمجموعه شیائومی محسوب نمی‌شود و یک برند مستقل است، در زمینه‌ی سرعت ارائه اندروید ۱۰ توانسته رتبه دوم را از آن خود کند. با وجود اینکه ردمی K20 پرو همزمان با گوشی‌های پیکسل اندروید ۱۰ را دریافت کرد، ولی از آنجایی که فقط در کشور چین سیستم‌عامل مذکور ارائه شد، ردمی را در رتبه دوم قرار دادیم.۲۱ روز بعد از این تاریخ، ردمی در کشور هند این نسخه را روانه‌ی ردمی K20 پرو کرد. اگر بر این اساس رده‌بندی را انجام بدهیم، ردمی بعد از وان‌پلاس در رتبه سوم قرار می‌گیرد. در هر صورت ردمی نشان داده که موضوع آپدیت‌های اندروید برای این شرکت اهمیت زیادی دارد.

وان‌پلاس

اولین گوشی با نسخه باثبات اندروید ۱۰: وان‌پلاس ۷ و وان‌پلاس ۷ پرو

وان‌پلاس ۷ و وان‌پلاس ۷ پرو تاریخ ارائه: ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹

۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹ فاصله زمانی نسبت به عرضه رسمی اندروید: ۱۸ روز

یکی از دلایلی که وان‌پلاس طرفداران زیادی پیدا کرده، به تعهد این شرکت برای ارائه‌ی نسخه‌های جدید اندروید برمی‌گردد. وان‌پلاس هم فقط ۱۸ روز بعد از عرضه رسمی اندروید ۱۰، این نسخه را برای گوشی‌های وان‌پلاس ۷ و ۷ پرو عرضه کرد و مورد ستایش کاربران قرار گرفت. رکورد قبلی این شرکت ۴۶ روز برای اندروید پای بود. البته سرعت همه‌چیز نیست و در ابتدا اندروید ۱۰ این گوشی‌ها مشکلات زیادی داشت که این شرکت برنامه عرضه جدیدترین نسخه اندروید را برای مدتی متوقف کرد. به همین خاطر برای اندروید ۱۱ این شرکت احتمالا چندان عجله نمی‌کند.

HMD Global (نوکیا)

اولین گوشی با نسخه باثبات اندروید ۱۰: نوکیا ۸.۱

نوکیا ۸.۱ تاریخ ارائه: ۹ اکتبر ۲۰۱۹

۹ اکتبر ۲۰۱۹ فاصله زمانی نسبت به عرضه رسمی اندروید: ۳۶ روز

بیشتر گوشی‌های نوکیا از اندروید وان یا اندروید گو بهره می‌برند که شباهت بسیار زیادی به اندروید خالص دارند. به همین خاطر نوکیا با سرعت بالایی آپدیت‌های جدید اندروید را ارائه می‌دهد. اولین گوشی نوکیا که اندروید ۱۰ را دریافت کرد، نوکیا ۸.۱ بود که یک گوشی میان‌رده محسوب می‌شود. در حال حاضر حتی گوشی‌های ارزان‌قیمت نوکیا که در سال ۲۰۱۹ عرضه شده‌اند، از اندروید ۱۰ بهره می‌برند.

ایسوس

اولین گوشی با نسخه باثبات اندروید ۱۰: ایسوس ذن‌فون ۶

ایسوس ذن‌فون ۶ تاریخ ارائه: ۵ نوامبر ۲۰۱۹

۵ نوامبر ۲۰۱۹ فاصله زمانی نسبت به عرضه رسمی اندروید: ۶۳ روز

ایسوس در سال ۲۰۱۹ با عرضه ذن‌فون ۶ توانست توجهات زیادی را جلب کند که از دوربین چرخنده بهره می‌برد. همچنین با گذشت حدود ۲ ماه از عرضه اندروید ۱۰، این شرکت با عرضه اندروید ۱۰ برای گوشی مذکور بار دیگر کاربران خود را شگفت‌زده کرد. مدتی بعد هم این آپدیت برای ذن‌فون ۵Z ارائه شد. اما در کمال تعجب، گوشی گیمینگ ROG Phone 2 ماه‌ها بعد در مارس ۲۰۲۰ این آپدیت را دریافت کرد. همین موضوع نشان می‌دهد که ایسوس برای برخی گوشی‌های خود می‌تواند اندروید جدید را با سرعت بالایی ارائه کند ولی برای تعدادی دیگر چندان عجله ندارد.

شیائومی

اولین گوشی با نسخه باثبات اندروید ۱۰: شیائومی می ۹

شیائومی می ۹ تاریخ ارائه: ۵ نوامبر ۲۰۱۹

۵ نوامبر ۲۰۱۹ فاصله زمانی نسبت به عرضه رسمی اندروید: ۶۳ روز

اولین گوشی شیائومی که اندروید ۱۰ را دریافت کرد می ۹ بود که این آپدیت همراه با رابط کاربری MIUI 11 عرضه شد. با این حال، تعداد زیادی از گوشی‌های شیائومی MIUI 11 مبتنی بر اندروید پای را دریافت کردند. در این میان، برخی از گوشی‌های شیائومی که عضو پروژه اندروید وان هستند و قاعدتا باید به سرعت جدیدترین نسخه اندروید را دریافت کنند، در سال ۲۰۲۰ با این آپدیت روبرو شدند. همچنین می‌توانیم به گوشی محبوب پوکوفون F1 اشاره کنیم که در مارس ۲۰۲۰ اندروید ۱۰ برای آن ارائه شده است. به همین خاطر با وجود اینکه از لحاظ فاصله زمانی نسبت به عرضه رسمی اندروید، شیائومی عملکرد مشابه با ایسوس داشته، ولی به دلیل همین اقدامات گیج‌کننده در رتبه بعد از آن قرار گرفته است.

هواوی

اولین گوشی با نسخه باثبات اندروید ۱۰: هواوی P30 و P30 پرو

هواوی P30 و P30 پرو تاریخ ارائه: ۱۴ نوامبر ۲۰۱۹

۱۴ نوامبر ۲۰۱۹ فاصله زمانی نسبت به عرضه رسمی اندروید: ۷۲ روز

۲۰۱۹ به هیچ‌عنوان سال خوبی برای هواوی نبوده است زیرا در این سال تحریم‌های گسترده آمریکا علیه هواوی آغاز شد. به همین خاطر گوشی‌های جدید هواوی دسترسی به سرویس‌های گوگل را از دست دادند. خوشبختانه پرچم‌داران هواوی P30 و P30 پرو قبل از آغاز این تحریم‌ها عرضه شده‌اند و به همین خاطر از این لحاظ با مشکلی مواجه نشدند. همچنین بعد از حدود دو ماه از عرضه رسمی اندروید ۱۰، این گوشی‌ها نسخه مذکور را دریافت کردند. با توجه به اینکه خود اندروید یک سیستم‌عامل متن‌باز محسوب می‌شود، این شرکت برای عرضه نسخه‌های جدید مشکلی نخواهد داشت. اما در هر صورت نمی‌توان مشکل بزرگ فقدان سرویس‌های گوگل از جدیدترین گوشی‌های هواوی را نادیده گرفت.

آنر

اولین گوشی با نسخه باثبات اندروید ۱۰: آنر ۲۰، آنر ۲۰ پرو و آنر ویو ۲۰

آنر ۲۰، آنر ۲۰ پرو و آنر ویو ۲۰ تاریخ ارائه: ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹

۱۶ نوامبر ۲۰۱۹ فاصله زمانی نسبت به عرضه رسمی اندروید: ۷۴ روز

با توجه به اینکه آنر زیرمجموعه هواوی محسوب می‌شود، نزدیک بودن این برند به هواوی در این فهرست اصلا جای تعجب ندارد. بعد از اینکه هواوی اندروید ۱۰ را برای گوشی‌های P30 عرضه کرد، گجت‌های آنر ۲۰، آنر ۲۰ پرو و آنر ویو ۲۰ هم این نسخه را دریافت کردند. تحریم‌های هواوی برای آنر هم صدق می‌کند و اگرچه برخی از گوشی‌های آنر قدیمی اندروید ۱۱ را دریافت خواهند کرد، ولی گوشی‌های جدید این برند هم فاقد سرویس‌های گوگل هستند.

سامسونگ

اولین گوشی با نسخه باثبات اندروید ۱۰: گلکسی اس ۱۰، اس ۱۰ پلاس و S10e

گلکسی اس ۱۰، اس ۱۰ پلاس و S10e تاریخ ارائه: ۲۸ نوامبر ۲۰۱۹

۲۸ نوامبر ۲۰۱۹ فاصله زمانی نسبت به عرضه رسمی اندروید: ۸۶ روز

طی سال‌های گذشته، سامسونگ از لحاظ ارائه‌ی نسخه‌های جدید اندروید به هیچ عنوان عملکرد قابل قبولی نداشت و این یکی از نقاط ضعف مهم پرچم‌داران گران‌قیمت سامسونگ محسوب می‌شد. با این حال، سامسونگ طی سال گذشته نشان داده که این موضوع برای این شرکت اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

به‌عنوان مثال باید بگوییم که سامسونگ در تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۱۹ نسخه باثبات اندروید ۱۰ را ارائه کرد که حدود دو ماه زودتر از تاریخ مربوط به عرضه اندروید پای در سال ۲۰۱۸ به حساب می‌آید. در حال حاضر، تمام گوشی‌های گلکسی اس و گلکسی نوت عرضه شده در ۲۰۱۸ به بعد این نسخه را دریافت کرده‌اند و همین موضوع تغییر رویکرد سامسونگ را به‌خوبی نشان می‌دهد.

ال‌جی

اولین گوشی با نسخه باثبات اندروید ۱۰: ال‌جی G8 (در کره جنوبی)

ال‌جی G8 (در کره جنوبی) تاریخ ارائه: ۲ دسامبر ۲۰۱۹

۲ دسامبر ۲۰۱۹ فاصله زمانی نسبت به عرضه رسمی اندروید: ۹۰ روز

اگر بخواهیم اطلاعات موردنظر را به‌صورت دقیق مطرح کنیم، باید بگوییم در تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۱۹ اندروید ۱۰ در کره جنوبی برای ال‌جی G8 ارائه شد. بیش از یک ماه بعد از این تاریخ، کاربران این گوشی در آمریکا و دیگر کشورها جدیدترین نسخه اندروید را دریافت کردند. تا حالا، بسیاری از گوشی‌های مهم و نه‌چندان قدیمی این شرکت مانند G8X، V40 و G7 اندروید ۱۰ را دریافت نکرده‌اند. با وجود این مشکلات، ال‌جی نسبت به تعدادی از برندهایی که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم، عملکرد بهتری داشته است.

در مورد دیگر برندها چه می‌توان گفت؟

واضح است که در لیست‌های مربوط به ۱۰ مورد برتر، فقط می‌توان به ۱۰ برنده اشاره کرد. به همین خاطر برخی از این برندها در این فهرست ۱۰ تایی دیده نمی‌شوند. به‌عنوان مثال باید به سونی اشاره کنیم که اندروید ۱۰ را برای اکسپریا ۱ و اکسپریا ۵ در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۱۹، فقط سه روز بعد از ال‌جی، عرضه کرده است. این در حالی است که سونی در فهرست رده‌بندی مربوط به اندروید پای در رتبه سوم قرار داشت.

همچنین باید خاطرنشان کنیم که سونی در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ زمان‌بندی عرضه اندروید ۱۰ برای گوشی‌های خود را اعلام کرد. در چنین تاریخی، شرکت‌هایی مانند وان‌پلاس و HMD Global عرضه اندروید ۱۰ را آغاز کرده بودند. ریلمی هم در ۲۶ نوامبر برنامه خود را در این زمینه اعلام کرد و برای نخستین بار در ژانویه ۲۰۲۰ این نسخه ارائه شد.

موتورولا هم در سال ۲۰۱۹ برای برخی از گوشی‌های خود اندروید ۱۰ را عرضه کرد که البته این گوشی‌ها عضو پروژه اندروید وان بودند. در اواخر ماه ژانویه ۲۰۲۰، موتورولا برای اولین بار این نسخه از اندروید را برای یک گوشی غیر عضو پروژه اندروید وان ارائه کرد که البته در این زمان فقط برای گوشی‌های کشور برزیل عرضه شد.

ZTE هم در ماه ژانویه ۲۰۲۰ عرضه اندروید ۱۰ برای گوشی ZTE Axon 10 Pro را آغاز کرد. در نهایت باید به اوپو و ویوو اشاره کنیم. اگرچه اوپو یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند محسوب می‌شود، اما حتی یکی از گجت‌های این شرکت اندروید ۱۰ را دریافت نکرده است. ظاهرا در ماه جاری یعنی مارس ۲۰۲۰ قرار است برخی از گوشی‌های این شرکت نسخه مربوط را دریافت کنند که چنین عملکردی اصلا قابل قبول نیست.

همچنین این انتقاد را می‌توان برای ویوو هم تکرار کرد که هیچ‌کدام از گوشی‌های این برند اندروید ۱۰ را دریافت نکرده‌اند. این شرکت در دسامبر ۲۰۱۹ برنامه‌های خود را برای این موضوع اعلام کرد که سپس به دلیل شیوع ویروس کرونا برنامه‌های موردنظر را به تعویق انداخته است.

