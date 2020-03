HMD گلوبال روز گذشته لیست تمام گوشی‌های نوکیا که در سال ۲۰۲۰ مشمول دریافت اندروید ۱۰ هستند را منتشر کرد که با توجه به آن، ۸ گوشی در نیمه اول و ۶ گوشی در نیمه دوم سال جاری به اندروید ۱۰ بروزرسانی خواهند شد!

HMD گلوبال که حق انحصاری استفاده از برند نوکیا را در اختیار دارد، ظاهرا می‌خواهد سریع‌ترین شرکتی باشد که گوشی‌های خود را به اندروید ۱۰ بروزرسانی می‌کند. این شرکت گوشی‌های بسیار زیادی را در سال گذشته روانه بازار کرد اما با این حال وعده داده همه آن‌ها به جدیدترین نسخه از اندروید در سال ۲۰۲۰ بروزرسانی می‌شوند.

برخی از گوشی‌های نوکیا از جمله نوکیا ۷.۱، نوکیا ۸.۱ و نوکیا ۹ PureView پیش از این به اندروید ۱۰ بروزرسانی شده‌اند و قرار است گوشی‌های دیگر نیز در ماه‌های آتی آن را دریافت کنند. متاسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا، HMD گلوبال برنامه ارائه اندروید برای گوشی‌هایش را تغییر داد بنابراین بسته به مدل گوشی که استفاده می‌کنید، شاید کمی دیرتر از آنچه که وعده داده شده بود، بروزرسانی اندروید ۱۰ را دریافت کنید.

در برنامه جدیدی که از سوی HMD منتشر شده، نام ۱۴ گوشی به چشم می‌خورد که مشمول دریافت اندروید ۱۰ هستند. خوشبختانه همه این محصولات تا پایان سال جاری این بروزرسانی را دریافت خواهند کرد و این می‌تواند خبر بسیار خوبی برای کاربران باشد. در لیست یاد شده، سه برنامه زمانی دیده دیده می‌شود؛ اواخر نیمه نخست – اوایل نیمه دوم، اوایل نیمه دوم و اواسط نیمه دوم. بنابراین حتی برای دریافت اندروید ۱۰ نیازی هم نیست تا آخر نیمه دوم منتظر بمانیم!

شما عزیزان می‌توانید نام گوشی‌هایی را که در این سه بازه زمانی می‌توانند به اندروید جدید بروزرسانی شوند مشاهده کنید.

اواخر نیمه نخست-اوایل نیمه دوم

نوکیا ۲.۲

نوکیا ۲.۳

نوکیا ۳.۲

نوکیا ۴.۲

نوکیا ۶.۲

نوکیا ۷.۲

نوکیا ۳.۱ پلاس

نوکیا ۸ سیروکو (Sirocco)

اوایل نیمه دوم

نوکیا ۵.۱ پلاس

نوکیا ۱ پلاس

اواسط نیمه دوم

نوکیا ۲.۱

نوکیا ۳.۱

نوکیا ۵.۱

نوکیا ۱

همانطور که اشاره کردیم، HMD اعلام کرده بسته به نوع گوشی و موقعیت مکانی، ممکن است بروزرسانی‌ها کمی با تاخیر ارائه شوند اما حداقل مطمئن هستیم تمام گوشی‌هایی که در لیست حضور دارند به جدیدترین نسخه از اندروید بروزرسانی خواهند شد.

