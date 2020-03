حالت تیره (Dark Mode) برای برنامه گوگل پلی استور در دسترس قرار گرفت

کاربران گوشی‌های اندروید می‌تواننداز امروز از حالت تیره یا همان Dark Mode در برنامه گوگل پلی استور استفاده کنند. این حالت مختص کاربران گوشی‌های اندروید ۱۰ نیست و برای تمام گوشی‌های اندرویدی قابل استفاده خواهد بود.

در حالی که گوشی‌های مبتنی بر اندروید ۱۰ به صورت پیش فرض از حالت تیره در تمامی برنامه‌ها بهره می‌برند، گوگل تصمیم گرفت برای گوشی‌هایی با اندروید پایین‌تر نیز این قابلیت پر طرفدار را به یکی از پر استفاده‌ترین برنامه‌های خود یعنی پلی استور اضافه کند. با توجه به جدیدترین پستی که حساب رسمی پلی استور در توییتر منتشر کرده، حالت تیره برنامه پلی استور از تاریخ ۱۲ مارس در همه گوشی‌های اندرویدی در دسترس قرار گرفت.

برای فعال کردن این قابلیت تنها کافی است وارد برنامه شده و در بخش تنظیمات، گزینه Theme را که جدیدا نیز اضافه شده انتخاب کنید. سپس در بین دو گزینه روشن و تاریک، یکی را متناسب با سلیقه خود انتخاب کنید. گزینه سومی نیز تحت عنوان پیش‌فرض وجود دارد که تم برنامه را متناسب با تم گوشی تنظیم می‌کند. البته باید به این نکته نیز اشاره کنیم که در اندروید ۱۰، کاربران می‌توانند بدون توجه به تم گوشی، به صورت اجباری تم برنامه را به روشن یا برعکس تغییر دهند.

در اندروید ۱۰ کاربر می‌تواند با فعال کردن تم تیره در تنظیمات گوشی، تمامی برنامه‌های خود را، چه آن دسته که از حالت تیره بهره می‌برند چه نه، به صورت مشکی در بیاورد و خب ظاهرا گوگل در برنامه پلی استور دست کاربر را باز می‌گذارد که حتی با فعال بودن تم تیره خود گوشی، باز هم بتوان پلی استور را به حالت روشن درآورد.

حالت تیره، برنامه پلی استور را از سفید به دو رنگ مشکی و خاکستری تغییر می‌دهد. این در حالی است که رنگ نوشته‌های فعال در آن همچنان همان سبز باقی می‌مانند و در کل ترکیب رنگی جذاب خود را حفظ می‌کنند.

منبع: gsmarena

منبع متن: digikala