با توجه به بیانیه‌ نماینده سامسونگ در کره جنوبی، این شرکت طی یک اقدام جالب تصمیم گرفت رابط کاربری One UI 2.1 را که جدیدترین رابط کاربری این شرکت به حساب می‌آید، برای پرچم‌دارهای قدیمی‌تر خود نیز عرضه کند.

در حال حاضر تنها گوشی‌هایی که از رابط کاربری One UI 2.1 بهره می‌برند، سری گلکسی اس ۲۰ و گلکسی Z Flip هستند و طی آنچه که گفته شده، گلکسی اس ۱۰ و نوت ۱۰ نیز به زودی آن را دریافت خواهند کرد. اما مهم‌تر از این‌ خبر، دریافت این بروزرسانی توسط گوشی‌های گلکسی اس ۹ و نوت ۹ بود! خبری که بسیاری از دارندگان گوشی‌های این سری را خوشحال کرد!

سامسونگ در حال حاضر در حال کار روی این بروزرسانی است تا بتواند همه چیز را برای آن آماده کند. بنابراین باید انتظار داشته باشیم این محصولات دیرتر از سری ۱۰، رابط کاربری جدید را دریافت کنند. اگرچه تغییرات نسخه ۲.۱ به نسبت نسخه ۲ آنچنان زیاد و اساسی نبوده و لذا به طور کلی نباید انتشار آن برای گوشی‌های دیگر چندان طول بکشد!

