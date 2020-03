از قدرت گرافیکی سیستم خود برای یافتن داروی ویروس کرونا استفاده کنید!

انویدیا از تمامی کاربرانی که کامپیوتر قدرتمند دارند درخواست کرده تا قدرت گرافیکی سیستم خود را در راستای کمک به یافتن داروی ویروس کرونا استفاده کنند!

در طول این مدت شاید این عجیب‌ترین چیزی باشد که شنیده‌اید اما حقیقت دارد! انویدیا از تمامی کاربرانی که سیستم آن‌ها از قدرت گرافیکی بالایی برخوردار است درخواست کرده تا با نصب برنامه Folding@home، از توان بالای گرافیک خود در راستای کمک به کشف داروی ویروس کرونا استفاده کنند.

حدودا ۲۱ سال پیش بود که پروژه SETI@home به منظور تحقیق برای یافتن حیات خارج از زمین آغاز شد و اخیرا نیز به پایان رسید. بسیاری‌ها قدرت گرافیکی سیستم خود را در اختیار محققین قرار دادند تا در راستای پیشبرد این پروژه سهمی داشته باشند. حال که SETI@home به پایان رسید، پروژه دیگری آغاز شد که این بار با هدفی متفاوت، خواستار کمک کاربران است.

پروژه جدید که Folding@home نام دارد، از یک نوع قدرت پردازشی توزیع‌یافته به منظور یافتن دارو برای ویروس کرونا استفاده می‌کند. (از قدرت گرافیکی چندین سیستم مختلف بهره می‌برد.) البته این در شرایطی است که کامپیوتر در حال فعالیت نبوده و به عبارتی در حالت بیکاری قرار داشته باشد تا نه خطری مانند گرمای بیش از حد کامپیوتر کاربران را تهدید کند و نه فرایند تحقیق با مشکل مواجه شود.

بیشتر بخوانید: ناسا برای شرایط اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا آماده می‌شود

مسلما این فرایند به قدرت گرافیکی بسیار بالایی نیاز دارد و شاید برایتان سوال پیش بیاید که چطور ممکن است فشار زیادی به سیستم وارد نشود؟ باید به این نکته اشاره کنیم که زمانی پروژه Folding@home برای پلی‌استیشن ۳ نیز در دسترس بود و جالب اینجاست که کاربران زیادی قدرت کنسول خود را برای انجام تحقیقات پزشکی با محققین به اشتراک می‌گذاشتند. هیچ مشکلی هم گزارش نشده چرا که این پروژه کارهای سنگین تحقیقاتی را بین کامپیوترهای مختلف توزیع می‌کند و به یک یا دو سیستم یا یک ابر کامپیوتر وابسته نیست. لذا فشار خاصی به سیستم وارد نمی‌شود که آن را دچار مشکل کند.

این در حالی است که کنسول‌ها طبیعتا تنها با هدف بازی کردن روشن می‌شوند اما ظاهرا بسیاری‌ها با هدف کمک کردن آن را روشن می‌کردند. این کار برای افرادی که از کامپیوتر قدرتمند بهره می‌برند بسیار آسان‌تر خواهد بود چرا که برخی از افراد لزوما کار سنگینی با کامپیوتر خود انجام نمی‌دهند و می‌توانند مواقعی که در حال تماشای فیلم هستند، قدرت گرافیکی سیستم خود را به اشتراک بگذارند.

بیشتر بخوانید: اپل رویداد WWDC 2020 را به‌صورت آنلاین برگزار می‌کند

برای انجام این کار نیازی نیست حرفه‌ای باشید یا کار خاصی انجام دهید. تنها باید از طریق این لینک برنامه را دانلود و نصب کنید. باقی کارها به صورت خودکار انجام می‌شود. البته می‌توانید در هر لحظه که تمایل داشتید، برنامه را بسته و به بازی کردن یا انجام کار دیگر بپردازید لذا این کار کاملا داوطلبانه انجام می‌گیرد و هیچ اجباری هم در آن نیست.

داده‌هایی که از این پروژه بدست می‌آید به صورت آزادانه در اختیار دیگر آزمایشگاه‌ها در سراسر جهان قرار می‌گیرد تا همه محققین و پزشکان بتوانند در فرایند یافتن دارو برای ویروس کرونا مشارکت داشته باشند. به عبارتی ساده‌تر، این پروژه یک پروژه مشترک است با هدف یافتن دارویی که بتواند زندگی انسان را در برابر این ویروس خطرناک نجات دهد.

نرم‌افزار یاد شده هم برای پلتفرم ویندوز و هم برای لینوکس و MacOS در دسترس قرار دارد. افرادی که این برنامه را در سیستم خود نصب کرده‌اند هیچ مشکلی مبنی بر داغی بیش از حد یا مشکلات دیگر گزارش نکرده‌اند بنابراین اگر تمایل دارید می‌توانید سهمی در یافتن داروی کرونا داشته باشید!

بیشتر بخوانید: ویروس کرونا و دورکاری؛ ۸ راه برای بهبود بهره‌وری هنگام کار در منزل

منبع: zdnet gamesradar

The post از قدرت گرافیکی سیستم خود برای یافتن داروی ویروس کرونا استفاده کنید! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala