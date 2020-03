ما هنوز ماه‌ها با عرضه نسخه نهایی اندروید ۱۱ فاصله داریم ولی در این میان گوگل مطابق روند سال‌های گذشته، روز گذشته دومین نسخه پیش‌نمایش اندروید ۱۱ برای توسعه‌دهندگان را منتشر کرد. در این نسخه از لحاظ ظاهری شاهد تفاوت خاصی نیستیم ولی با کمی بررسی بیشتر، می‌تواند به ویژگی‌های جدید متعددی اشاره کنیم که در ادامه به برخی آن‌ها می‌پردازیم.

مشاهده تمام تاریخچه نوتیفیکیشن‌ها

یکی از معدود تغییرات رابط کاربری این نسخه در بخش نوتیفیکیشن‌ها اعمال شده است. نه‌تنها فاصله بین نوتیفیکیشن‌ها بیشتر شده، بلکه در بخش پایینی عبارت History به چشم می‌خورد. با ضربه زدن بر آن، روانه‌ی بخش تاریخچه نوتیفیکیشن‌ها می‌شوید که فهرستی از تمام نوتیفیکیشن‌ها را نمایش می‌دهد. این ویژگی به‌خصوص در زمانی مثمر ثمر واقع می‌شود که به صورت تصادفی بر نوتیفیکیشنی سوایپ می‌کنید و حالا به لطف این پنل، به راحتی می‌توانید به آن‌ها دسترسی داشته باشید.

ابزار داخلی فیلم‌برداری از نمایشگر

طی سال‌های گذشته، بارها و بارها خواسته تعبیه ابزار داخلی در اندروید برای فیلم‌برداری از نمایشگر مطرح شده است. در مورد اندروید ۱۰ به نظر می‌رسید قرار است چنین مشخصه‌ای ارائه شود که در نهایت چنین موضوعی محقق نشد ولی حالا برای اندروید ۱۱ می‌توانیم نسبت به این موضوع امیدوار باشیم.

در دومین نسخه پیش‌نمایش اندروید ۱۱ در بخش Quick Settings آیکون جدیدی به نام Screen Record دیده می‌شود که با ضربه بر آن، ابزار مربوط به فیلم‌برداری از نمایشگر فعال می‌شود. باید خاطرنشان کنیم در نسخه‌های پیش‌نمایش اندروید ۱۰ هم چنین ابزاری موجود بود ولی این قابلیت به نسخه نهایی راه پیدا نکرد. اما حالا، رابط کاربری این ابزار بهتر شده و به احتمال زیاد قرار است در نسخه نهایی هم مورد استفاده قرار بگیرد.

شخصی‌سازی ساعت و تغییر رابط کاربری تصاویر پس‌زمینه

یکی از نقاط قوت اندروید، همواره قابلیت‌های مربوط به شخصی‌سازی آن بوده است. در نسخه دوم پیش‌نمایش اندروید ۱۱ در بخش Styles & wallpapers شاهد رابط کاربری جدیدی برای تصاویر پس‌زمینه هستیم. همچنین در بخش پایینی آیکون جدیدی برای تغییر شکل و شمایل ساعت دیده می‌شود که فعلا فقط یک گزینه ارائه می‌دهد ولی احتمالا گوگل برنامه‌های بیشتری برای آن در سر دارد.

باز بودن چشم‌ها برای آنلاک کردن پیکسل ۴

سیستم تشخیص چهره پیکسل ۴ با وجود سرعت و دقت بسیار بالایی که دارد، ولی حتی در صورت بسته بودن چشم‌ها هم این فرایند آنلاک کردن انجام می‌شود و همین موضوع انتقادات زیادی به همراه داشت. اما حالا در این نسخه اندروید ۱۱، در بخش سیستم تشخیص چهره پیکسل ۴ گزینه‌ای برای الزام باز بودن چشم‌ها تعبیه شده تا فقط در این صورت گوشی آنلاک شود. در نهایت امیدواریم این ویژگی به صورت یک آپدیت جداگانه برای پیکسل ۴ عرضه شود تا کاربران برای بهره‌گیری از آن نیازی به دریافت نسخه نهایی اندروید ۱۱ نداشته باشند.

یک API برای تشخیص اتصال به اینترنت ۵G

در سال ۲۰۲۰ فناوری ۵G در کشورهای بیشتری همه‌گیر می‌شود و روزبه‌روز شمار گوشی‌های مجهز به این قابلیت افزایش پیدا می‌کند. در این نسخه پیش‌نمایش اندروید ۱۱ شاهد یک API جدید هستیم که به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد اتصال کاربر به شبکه ۵G را تشخیص بدهند. با این کار مثلا می‌توانند کاری کنند که برخی امکانات اپلیکیشن موردنظر تنها هنگام اتصال به اینترنت ۵G فعال شود.

تشخیص بهتر لولای گوشی‌های تاشو

همانند فناوری ۵G، در مورد گوشی‌های تاشو هم پیشرفت‌های قابل توجهی عملی شده و شرکت‌های زیادی در این زمینه وارد این عرصه شده‌اند. حالا در این نسخه اندروید ۱۱ یک API جدید دیده می‌شود که برای تشخیص بخش خمیده گوشی تاشو انجام وظیفه می‌کند تا اپلیکیشن‌ها در قبال این بخش از گوشی‌های تاشو رویکرد بهتری اتخاذ کنند. به لطف این API، امیدواریم رابط کاربری اپلیکیشن‌ها در گوشی‌های تاشو بهبود پیدا کند.

کنترل بهتر اپلیکیشن‌ها در مورد رفرش ریت نمایشگر

اخیرا تولیدکنندگان گوشی‌های اندرویدی به ارائه نمایشگرهای مبتنی بر رفرش ریت ۹۰ و ۱۲۰ هرتز علاقه نشان داده‌اند که این نمایشگرها می‌توانند محتواهای مختلف را به طور جذاب‌تر و روان‌تری نمایش دهند. حالا اندروید ۱۱ می‌خواهد کار توسعه‌دهندگان را برای کنترل رفرش ریت راحت‌تر کند. به‌عنوان مثال اگر گوشی شما مجهز به نمایشگر ۱۲۰ هرتز است ولی توسعه‌دهنده فکر می‌کند اپلیکیشن او در رفرش ریت ۶۰ یا ۹۰ هرتز عملکرد بهتری دارد، آن‌ها می‌توانند این موضوع را مشخص کنند تا هنگام استفاده از اپ مذکور رفرش ریت صفحه‌نمایش تغییر پیدا کند.

بهبود آپدیت‌های شبانه

به لطف قابلیت آپدیت شبانه، هنگام خواب گوشی شما آپدیت می‌شود و لازم نیست که طی روز امکان دسترسی به گوشی خود را از دست بدهید. اما در کمال تعجب، بعد از ریستارت شدن گوشی باید آن را آنلاک کنید تا اپلیکیشن‌ها عملکرد معمول خود را از سر بگیرند و نوتیفیکیشن‌ها دریافت شود. حالا در دومین نسخه پیش‌نمایش اندروید ۱۱ این مشکل اصلاح شده و برای دریافت نوتیفیکیشن لازم نیست گوشی را آنلاک کنید.

ساده‌تر شدن فرایند فلش کردن گوشی

نسخه‌های پیش‌نمایش توسعه‌دهندگان اندروید همان‌طور که از اسمش پیداست، برای توسعه‌دهندگان ارائه می‌شود و به همین خاطر برای نصب این نسخه‌ها باید گوشی موردنظر را به صورت دستی فلش کنید. اما حالا بعد از دومین نسخه پیش‌نمایش اندروید ۱۱ این فرایند به کار ساده‌تری بدل می‌شود. با استفاده از ابزار فلش اندروید که در ماه ژانویه عرضه شده، می‌توانید این نسخه را فقط با استفاده از مرورگر وب بر روی گوشی پیکسل خود نصب کنید. اگرچه برای این فرایند هم باید تا حدی اطلاعات فنی داشته باشید، اما روی هم رفته روند فلش کردن بسیار ساده‌تر شده است.

منبع: Android Central

منبع متن: digikala